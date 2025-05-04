Пробки возникли в Нарве у границы России после военных учений

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пункт пропуска в Нарве на российско-эстонской границе вновь начал работу после трехдневного закрытия, связанного с военными учениями в Эстонии, передает канал 360телеканал 360. Из-за закрытия КПП на границе образовались значительные пробки, а время ожидания с эстонской стороны доходило до восьми часов.

Желающие пересечь границу занимали очередь уже в два часа ночи, хотя пропускной пункт начинал работу только в семь часов утра. Решение о временном закрытии КПП было принято 30 апреля из-за проведения маневров.

В учениях участвовали полиция, погранохрана, Силы обороны и добровольцы из Союза обороны. Военные отрабатывали сценарии атаки на город и эвакуации жителей при возникновении угрозы войны.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Эстония провоцирует Россию ради крупного гонорара.



