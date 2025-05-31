Эрдоган пообещал обеспечить встречу России и Украины в Стамбуле

Эрдоган заявил о работе Турции по организации переговоров России и Украины

Tекст: Вера Басилая

Эрдоган в ходе телефонной беседы с болгарским коллегой Руменом Радевым заявил, что турецкая сторона работает над организацией встречи между Россией и Украиной в Стамбуле с целью достижения мира в регионе, передает РИА «Новости».

В официальном сообщении подчеркивается, что в разговоре обсуждались также двусторонние отношения между Турцией и Болгарией, а также вопросы регионального и международного характера. Канцелярия президента Турции отметила, что отношения между Анкарой и Софией укрепляются благодаря совместным шагам, а также продолжается развитие сотрудничества в сферах оборонной промышленности и энергетики.

В завершение беседы Эрдоган поздравил Радева с предстоящим днем рождения.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган выразил надежду, что после переговоров в Стамбуле может состояться встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.

До этого Украина запросила у Турции деньги и оружие накануне переговоров.

Кремль объявил об отправке российской делегации в Стамбул для переговоров с Украиной.