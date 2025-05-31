В центре «Россия» представили уникальный платок «Новороссия»

Tекст: Вера Басилая

В Национальном центре «Россия» представили коллекционный платок «Новороссия», посвященный историческим землям региона.

Автор проекта – президент благотворительного фонда «Русская земля» Анна Данилова, известная также международной акцией «Синий платочек Победы». Работа создана совместно с Российским военно-историческим обществом и Александром Малькевичем при поддержке Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

На мероприятии, приуроченном ко Дню защиты детей, собрались ветераны, школьники, студенты и эксперты. Анна Данилова подчеркнула, что платок «Новороссия» – это «художественное полотно, которое наглядно рассказывает о ключевых исторических этапах, отражает исторически сложившиеся территории и символизирует непрерывность истории, напоминая о том, как прошлое переплетается с настоящим». По ее словам, важно передавать историческую память будущим поколениям.

Александр Малькевич, член Совета по правам человека при президенте России, рассказал, что идея создания платка связана с необходимостью сохранять память о воссоединении исторических земель. Он отметил, что такие проекты способствуют продвижению истории и культуры России.

Ибрагим Будунов из Российского военно-исторического общества добавил, что для организации сохранение и популяризация истории Новороссии, Донбасса и Крыма – одно из ключевых направлений, и новые форматы, такие как искусство и мода, помогают этим задачам.

Сергей Кузовников из ТАСС подчеркнул миссию агентства в передаче объективной информации о Донбассе и Новороссии. Он отметил, что большинство сообщений сейчас посвящены восстановлению и возвращению жизни в новые регионы, а «с приходом России в эти земли пришла надежда и будущее». Ветеран спецоперации Артем Болдырев поделился опытом работы на передовой, где оказал помощь более 5 тыс. раненых.

Во второй части мероприятия состоялась открытая дискуссия: гости, среди которых были дети и взрослые, задавали вопросы о прошлом и настоящем Новороссии и Крыма. Ветеран Артем Болдырев рассказал историю о чудесном спасении во время минометного обстрела, вспомнив слова товарища: «Если суждено выжить или погибнуть, так тому и быть».