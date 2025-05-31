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    «Я не оловянный солдатик, но могу помочь бойцам»
    Эксперт оценил возможности «коалиции желающих» спонсировать Украину без участия США
    СМИ сообщили о мрачной атмосфере на встрече по Украине в Гааге
    Радиостанция «Судного дня» передала два новых загадочных сообщения
    ВС России ударом «Искандера» в Сумской области уничтожили две установки HIMARS
    Степашин спрогнозировал будущее Украины
    Песков об инциденте с Макроном: Просто так пощечину от жены не получают
    Филиппо сделал резкое заявление о демократии во Франции после вопроса Дурову
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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад испытывает мандраж перед саммитом НАТО

    Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов «Афоня» играет панк

    Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Психология труда меняется у нас на глазах

    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.

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    31 мая 2025, 15:54 • Новости дня

    Филиппо сделал резкое заявление о демократии во Франции после вопроса Дурову

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франция постепенно превращается в тираническое государство с ограниченными правами и свободами, после инцидента на «Форуме свободы» в Осло, когда ведущий задал основателю Telegram Павлу Дурову вопрос о демократии во Франции, и зал начал смеяться.

    Политик отметил, что реакция аудитории в Осло показывает мировое восприятие Франции как страны без настоящей демократии и со все более ограниченными свободами, передает РИА «Новости».

    Филиппо также призвал провести расследование по поводу предполагаемого вмешательства евро-макронистов в президентские выборы в Румынии, которые должны пройти в мае 2025 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, основатель Telegram Павел Дуров не получил разрешения на выезд из Франции для участия в мероприятии, где должен был выступить с речью о цифровых правах.

    Ранее власти Франции отклонили запрос Дурова на поездку в США.

    Глава французской разведки Николя Лернер обращался к Дурову с просьбой заблокировать в Telegram возможности консервативных оппозиционных сил в Румынии, но Дуров отказался выполнить этот запрос.

    30 мая 2025, 17:57 • Новости дня
    Макрон пригрозил расширением НАТО в Азии
    Макрон пригрозил расширением НАТО в Азии
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что появление северокорейских военных в Европе может привести к расширению присутствия НАТО в азиатском регионе, если Китай не вмешается.

    Макрон заявил, что в течение последних лет возражал против любой роли НАТО в регионе Азии, передает ТАСС. По его словам, аббревиатура организации подразумевает Северную Атлантику, и ранее он выступал против расширения альянса на восток.

    На конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре Макрон подчеркнул, что ситуация с деятельностью КНДР в Европе вызывает серьезные опасения. Он призвал власти Китая приложить усилия, чтобы не допустить присутствия северокорейских военных на европейской территории.

    Макрон заявил: «В течение последних лет я возражал против того, чтобы НАТО играла какую-либо роль в Азии, потому что для меня Н – это Северная Атлантика. Но то, что происходит с Северной Кореей, действующей вместе с Россией на европейской земле, – это большой вопрос для всех нас».

    Французский лидер добавил, что если Китай не воспрепятствует военному участию КНДР в Европе, альянсу НАТО придется рассмотреть возможность расширения своей деятельности в азиатском регионе.

    Ранее министр безопасности КНДР Ли Чхан Дэ отметил участие северокорейских военных вместе с российскими в освобождении Курской области.

    Министр обороны отметил мужество военнослужащих КНДР, которые вместе с российской армией участвовали в освобождении региона от ВСУ.

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    30 мая 2025, 16:28 • Новости дня
    В Москве предотвращен готовившийся спецслужбами Украины теракт
    В Москве предотвращен готовившийся спецслужбами Украины теракт
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В российской столице предотвращен террористический акт, который планировалось совершить по заданию украинских спецслужб, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    Задержан фигурант, им оказался местный житель, сказала Петренко ТАСС. По ее словам, возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта. Подозреваемому предъявлено обвинение, он арестован.

    По данным СК, по наставлению куратора с Украины обвиняемый планировал применить взрывное устройство для подрыва в местах массового скопления людей. В ходе обыска в жилище фигуранта изъят его мобильный телефон, при осмотре которого следствием обнаружены переписки с заданием забрать «схрон» в лесопарке на западе Москвы.

    Ранее в Нижегородской области ФСБ задержала семерых выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в вербовке сторонников террористической организации по указанию куратора из Польши.

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    31 мая 2025, 15:55 • Видео
    Переговоры с Украиной: слишком мало отчаяния

    Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

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    30 мая 2025, 21:42 • Новости дня
    В суд направлено дело против пытавшегося въехать в Россию снайпера ВСУ из Армении

    Генпрокуратура направила в суд дело против воевавшего в рядах ВСУ армянского снайпера

    В суд направлено дело против пытавшегося въехать в Россию снайпера ВСУ из Армении
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против гражданина Армении, который добровольно вступил в ВСУ в качестве снайпера, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

    Отмечается, что мужчина добровольно вступил в ряды ВСУ в 2022 году, действуя снайпером и участвуя в вооруженных столкновениях против российских военнослужащих на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской области, передает Ura.ru.

    По данным следствия, с ноября 2022 по декабрь 2023 года он получал вознаграждение не менее 90 тыс. гривен ежемесячно за участие в боевых действиях. Во время пребывания в зоне конфликта он был ранен, после чего дезертировал, покинул территорию Украины транзитом через Молдавию и попытался въехать в Россию.

    Сейчас он находится под стражей, судебные материалы переданы в Херсонский областной суд для рассмотрения по существу. Расследование продолжается, уточнили в ведомстве.

    В ноябре прошлого года гражданин Армении Армен Балян был задержан в аэропорту Домодедово за участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника, против него возбуждено уголовное дело.

    Ранее австралийского наемника Калеба Листа, воевавшего против российской армии в составе украинского батальона, заочно приговорили за наемничество.

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    30 мая 2025, 17:30 • Новости дня
    Небензя назвал условия России для прекращения огня на Украине
    Небензя назвал условия России для прекращения огня на Украине
    @ Eduardo Munoz Alvarez/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия принципиально готова рассмотреть возможность установления режима прекращения огня, если с другой стороны будут предприняты встречные шаги, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя отметил, что для перемирия страны Запада должны прекратить поставки вооружений киевскому режиму, а Украина обязана остановить мобилизацию, передает ТАСС. По его словам, европейские спонсоры Киева фактически приказывают Владимиру Зеленскому продолжать боевые действия до последнего украинца.

    Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник среди украинских должностных лиц сообщила, что украинская сторона подготовила меморандум, в котором содержатся положения об установлении режима прекращения огня на суше, в воздухе и на море.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о подготовке документа для обсуждения прекращения огня на Украине.

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    30 мая 2025, 21:06 • Новости дня
    Небензя: Отверточная сборка «Таурусов» не делает их украинскими
    Небензя: Отверточная сборка «Таурусов» не делает их украинскими
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки ракет Taurus на Украину приведут к более глубокому вовлечению Германии в конфликт с Россией, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    «И отверточная сборка "Таурусов", как и безэкипажных британских катеров, не делает их украинскими. Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией, что даст нам право рассматривать все опции для адекватного ответа на этот недопустимый шаг», – заявил Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН, передает РИА «Новости».

    Небензя отметил, что действия Германии связаны с «развернутой Европой кампанией по саботажу мирного процесса» и попыткой спровоцировать Россию на ответные меры, чтобы затем представить их американским властям как доказательство неготовности Москвы к переговорам.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц допустил передачу Украине ракет Taurus, отметив, что передача этих вооружений «входит в сферу возможностей». До этого он заявил о снятии ограничений на дальность ударов Украины по России.

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    31 мая 2025, 09:05 • Новости дня
    Радиостанция «Судного дня» передала два новых загадочных сообщения
    Радиостанция «Судного дня» передала два новых загадочных сообщения
    @ Richard B. Levine/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В эфире загадочной военной радиостанции «Судного дня» (УВБ-76) появились новые кодовые слова, прозвучавшие спустя три дня после предыдущих сообщений.

    Радиостанция УВБ-76, известная как «Станция Судного дня», передала загадочные сигналы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал «УВБ-76 логи». По данным ресурса, 29 мая в 13.03 по московскому времени в эфире прозвучало слово «лучоторг», а в 19.16 – «копна».

    УВБ-76 – это военная радиостанция, функционирующая с 1970-х годов. В эфире она обычно транслирует однотипный жужжащий сигнал, за что получила прозвище «жужжалка». Время от времени станция выходит из привычного режима и передает отдельные закодированные слова.

    Существует версия, что УВБ-76 создавалась как элемент системы «Мертвая рука», что породило вокруг нее множество мифов и теорий. Последний раз подобные сигналы в эфире фиксировали 26 мая – тогда прозвучали слова «скирд», «вюртемберг», «арыкорифт» и «безмотивный».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 22  мая радиостанция УВБ-76 передала загадочные слова «беззлобие» и «хрюкостяг». А в феврале станция активировалась 46 раз, что стало рекордом.

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    30 мая 2025, 19:37 • Новости дня
    В Британии сравнили доходы России за время СВО с полученной Киевом помощью

    СМИ: Доходы России от энергоресурсов с начала СВО втрое превысили полученную Киевом помощь

    В Британии сравнили доходы России за время СВО с полученной Киевом помощью
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия заработала на экспорте углеводородов более 883 млрд евро с начала специальной военной операции на Украине, что почти втрое больше, чем Киев получил помощи от союзников, пишет BBC.

    По данным BBC (российская служба ВВС признана иноагентом в РФ), из этой суммы 228 млрд поступили от государств, которые ввели против России санкции, причем 209 млрд евро пришлись на Европейский союз. Украина за тот же период получила 309 млрд евро в виде помощи, включая 73 млрд от Евросоюза.

    Китай стал крупнейшим покупателем российских нефти и газа с показателем 252 млрд евро, а ЕС занял второе место. Частично российская нефть перерабатывается в Турции и Индии и впоследствии возвращается на западные рынки через реэкспорт.

    Отмечается, что поставки трубопроводного газа из России напрямую в Евросоюз продолжались вплоть до прекращения транзита через Украину в январе текущего года. Поставки российского газа в Европу через Турцию увеличились на 26,77% в этом году, а Венгрия и Словакия продолжают закупки сырой нефти по трубопроводам, говорится в материале.

    Несмотря на западные ограничения, с начала 2024 года доходы России от экспорта ископаемого топлива сократились лишь на 5% по сравнению с прошлым годом, объемы экспорта снизились на 6%, следует из статьи, а доходы от трубопроводного газа выросли на 9% в годовом выражении.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия, несмотря на санкции, продолжает оставаться лидером на мировых энергетических рынках и активно развивает логистику.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжает быть одним из ведущих участников мирового энергорынка, она расширяет географию и масштабы сотрудничества в этой области вопреки сложностям.

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    30 мая 2025, 16:36 • Новости дня
    В Хмельницкой области Украины около 100 жителей устроили столкновение с военкомами
    В Хмельницкой области Украины около 100 жителей устроили столкновение с военкомами
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Каменце-Подольском в Хмельницкой области на Украине в ходе конфликта военкомы насильно задержали мужчину, а местные жители заблокировали их автомобиль и вызвали полицию.

    Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов на Украине) насильно поместили мужчину в служебный автомобиль, сообщает издание «Страна». По данным журналистов, женщина, пытавшаяся помешать действиям военкомов, была сбита ими.

    После этого около 100 человек собрались возле машины, заблокировали ее движение и повредили шины. Сотрудники военкомата вызвали полицию, которая выставила кордон между военкомами и горожанами, чтобы предотвратить дальнейшее обострение ситуации.

    В областном территориальном центре комплектования подтвердили эти события, заявив, что действия местных жителей расцениваются как «грубое препятствование деятельности ВСУ». По их словам, эти действия могут быть квалифицированы как сопротивление исполнению служебных обязанностей. Судьба задержанного мужчины неизвестна.

    В феврале у здания ТЦК в городе Каменце-Подольском на Украине произошел взрыв, погиб человек.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что военкоматы стали для украинцев воплощением зла.

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    31 мая 2025, 10:58 • Новости дня
    СМИ сообщили о мрачной атмосфере на встрече по Украине в Гааге
    СМИ сообщили о мрачной атмосфере на встрече по Украине в Гааге
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Участники встречи в Гааге выразили обеспокоенность снижением поддержки Киева со стороны США и обсудили дальнейшие действия западных стран, пишет Telegraph.

    На встрече западных представителей в Гааге по вопросам поддержки Украины царила мрачная атмосфера, передает РИА «Новости». Как пишет Telegraph, западные чиновники высказывали сомнения в возможности продолжения значимой американской помощи Киеву.

    Один из западных чиновников прямо заявил изданию: «Пора реально смотреть на вещи и признать, что США никогда на это не согласятся».

    Другой европейский дипломат отметил, что во время обсуждений участники подчеркивали необходимость поиска вариантов продолжения поддержки Украины с учетом сокращения американских поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разногласия между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским ставят под угрозу проведение июньского саммита НАТО в Гааге. Владимир Зеленский не был приглашен на этот саммит по инициативе США. В Гааге в рамках международной конференции «Восстановление справедливости для Украины» прошло официальное открытие реестра данных об ущербе, нанесенном Украине в ходе боевых действий.

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    30 мая 2025, 21:41 • Новости дня
    Диетолог рассказал, почему нельзя есть горячую картошку

    Диетолог Гинзбург порекомендовал есть картофель холодным

    Диетолог рассказал, почему нельзя есть горячую картошку
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Специалисты проводили исследования, где сравнивали, сколько здоровья прибавляет употребление картофеля людям, В результате пришли к выводу, что чем больше человек потребляет картофеля, тем хуже», – рассказал газете ВЗГЛЯД врач-диетолог, автор книг по похудению Михаил Гинзбург. Однако, по его словам, вреда от картофеля будет существенно меньше, если его есть холодным.

    «Картофель относится к углеводистым продуктам, то есть основная его энергетическая составляющая присутствует в виде крахмала. Крахмал – это питательное вещество, состоящее из молекул глюкозы. По сути, кроме самой глюкозы это еще и ряд соединений, сахаров. Но крахмал также присутствует в хлебе, крупах, бобовых. И все зависит от того, насколько быстро он из тех или иных продуктов усваивается», – говорит Гинзбург.

    Он поясняет, что чем быстрее расщепляется и усваивается крахмал, тем хуже для организма, поскольку в этом случае резко повышается уровень глюкозы в крови. Вследствие возникает неприятная для обмена веществ ситуация: много глюкозы, много инсулина, а потом уровень глюкозы начинает падать, что тоже плохо.

    «Специалисты проводили исследования, где сравнивали, сколько здоровья прибавляет употребление картофеля людям, – продолжает врач. – В результате пришли к выводу, что чем больше человек потребляет картофеля, тем хуже. В связи с этим диетологи относят картошку к менее желательным продуктам. Однако, также имеет значение способ ее употребления».

    Картошку можно готовить по-разному, говорит диетолог. «Кто-то любит ее зажарить в масле, готовит из нее картофель фри или чипсы. Такие добавки делают ее только более вредной. То же самое касается и пюре: когда мы мнем картофель, то рушим его волокна, делая его еще более усваиваемым, что тоже не очень хорошо для нас. Но если соблюдать баланс и есть, скажем, его с салатом или капустой, то, безусловно, польза будет налицо», – считает собеседник.

    Но этот картошку можно сделать более полезной, если есть картофель не горячим, а остывшим, добавляет диетолог. «Было проведено исследование, в котором выяснили, что при остывании часть крахмала в картофеле переходит в резистентный крахмал, что куда более полезно для микрофлоры кишечника. Поэтому, подавать картофель к столу стоит остывший. Кроме того, стоит обращать внимание на сорт картофеля. Полезнее оказываются менее рассыпчатые, поскольку в них больше пищевых волокон и белка. В результате такой картофель медленнее расщепляется», – объяснил Гинзбург.

    «Соответственно, если брать менее рассыпчатый картофель, не есть его горячим и делать из него сложные гарниры, добавляя салаты, зелень, капусту тушеную, или подавать его в супе, то этот продукт вполне можно считать полезным. Здоровому человеку я не рекомендовал бы его есть более 3–4 раз в неделю», – заключил Гинзбург.

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    31 мая 2025, 12:59 • Новости дня
    ВС России ударом «Искандера» в Сумской области уничтожили две установки HIMARS
    ВС России ударом «Искандера» в Сумской области уничтожили две установки HIMARS
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» в Сумской области были уничтожены две американские пусковые установки HIMARS, а также боеприпасы к ним, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего, цехам по производству ударных БПЛА и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 147 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 169 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 60592 беспилотника, 609 ЗРК, 23671 танк и другие бронемашины, 1565 боевых машин РСЗО, 25491 орудие полевой артиллерии и минометов, 36 243 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    За прошлую неделю ВС России в ответ на атаки Киева нанесли пять групповых и два массированных удара.

    Ранее Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине. Оборонное ведомство также раскрыло детали массированных ударов по военным целям на Украине.

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    31 мая 2025, 03:30 • Новости дня
    В Сенате США собрались начать подготовку пошлин в 500% против партнеров России
    В Сенате США собрались начать подготовку пошлин в 500% против партнеров России
    @ Alex Edelman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сенаторы США на следующей неделе собираются начать заниматься законопроектом, предусматривающим 500-процентные пошлины в отношении Индии, Китая и других торговых партнеров России, заявили американские сенаторы Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь.

    Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) заявил, что его коллеги готовы работать над законопроектом: «Так что я бы ожидал, что на следующей неделе Сенат начнет двигать санкционный законопроект». По его словам, есть и члены Палаты представителей, «которые готовы двигаться».

    Он выразил сомнения в заинтересованности России в мире и сказал, что не ожидает от переговоров в Стамбуле результатов, которые позволят отказаться от новых санкций, передает ТАСС.

    Блюменталь сообщил, что европейские союзники поддерживают ужесточение санкций. Блюменталь уточнил, что законопроект предусматривает введение пошлин до 500% для Индии, Китая и других партнеров России. Он также сообщил о запланированных переговорах в Париже с руководством Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по версии авторов законопроекта, новые меры должны «изолировать Россию от торговли, введя 500-процентные пошлины на энергоносители, поставляемые в любую страну, которая их покупает». Сенатор Рэнд Пол заявил, что «это вызовет экономическую катастрофу» в самих США.

    Коментарии (9)
    30 мая 2025, 19:15 • Новости дня
    Требования к размеру ручной клади у «Победы» признаны незаконными
    Требования к размеру ручной клади у «Победы» признаны незаконными
    @ Ведомости/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Авиакомпания «Победа» умышленно ограничила размеры ручной клади до ширины четыре сантиметра, создав невозможные условия для перевозки личных вещей пассажиров, сообщили в Генпрокуратуре России.

    Московская межрегиональная транспортная прокуратура установила, что авиакомпания «Победа» злоупотребила правом самостоятельно устанавливать размеры ручной клади. Ключевое нарушение заключалось в существенном уменьшении допустимой ширины ручной клади до четырех сантиметров, передает ТАСС.

    Прокуратура также указала, что такие действия «Победы» привели к созданию условий, при которых перевозка разрешенных законом предметов – таких как портфель, дамская сумочка, рюкзак, детское устройство для переноски, складное кресло-коляска или букет цветов – стала невозможной. По оценке прокуратуры, компания умышленно создала заведомо неприемлемые условия для пассажиров, нарушая законодательство о правах потребителей.

    «По результатам рассмотрения Щербинским районным судом Москвы искового заявления Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте требования удовлетворены, указанные действия признаны незаконными», – говорится в сообщении ведомства.

    Ранее Генпрокуратура добилась признания незаконным взимания АО «ТКП» дополнительных 185 рублей с пассажиров при покупке авиабилетов.

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    30 мая 2025, 21:45 • Новости дня
    Украина пропустила выплату 665 млн долларов по госдолгу
    Украина пропустила выплату 665 млн долларов по госдолгу
    @ РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина не произвела платеж по облигациям, привязанным к экономическому росту, на сумму 665 млн долларов, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg, пропуск выплаты по этим обязательствам означает дефолт по ВВП-варрантам. Облигации, 20% которых принадлежат Украине, предусматривают выплаты инвесторам, если экономический рост страны превышает 3% в год.

    В 2023 году размер выплаты был связан с ростом ВВП Украины, однако из-за отсутствия соглашения с хедж-фондами и другими кредиторами реструктуризация не состоялась. Власти Украины заявили, что продлят мораторий на выплаты по данным облигациям до достижения договоренности о реструктуризации.

    Как отмечает агентство, ранее Украина и инвесторы договорились отменить кросс-дефолт между ВВП-варрантами и обычными международными облигациями. Это защитило Киев от автоматического перехода дефолта с одного типа долга на другой.

    Ранее сообщалось, что объем государственного долга Украины за апрель 2025 года увеличился почти на 5%, превысив 180 млрд долларов.

    8 мая министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил о планах не возвращать долги западным партнерам в течение следующих 30 лет, несмотря на рост госдолга.

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    30 мая 2025, 21:57 • Новости дня
    Украина запросила у Турции деньги и оружие в преддверии переговоров
    Украина запросила у Турции деньги и оружие в преддверии переговоров
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Минобороны Украины попросило у Турции инвестиции в оборонно-промышленный комплекс, системы ПВО и дальнобойное вооружение накануне новых переговоров по урегулированию конфликта, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

    Министерство обороны Украины обратилось к Турции с просьбой о предоставлении инвестиций в оборонно-промышленный комплекс, а также поставках техники, систем ПВО, боеприпасов и дальнобойного вооружения, передает РИА «Новости».

    Встреча главы Минобороны Украины Рустема Умерова с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом прошла в Киеве. Умеров пояснил, что первый заместитель министра Сергей Боев обозначил основные направления поддержки, включая инвестиции в ОПК, поставку техники, систем ПВО, боеприпасов к ПВО и снарядов основных калибров, а также усиление дальнобойных возможностей.

    В среду Умеров также заявлял, что передал российской стороне проект меморандума с украинским видением урегулирования конфликта.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил в Киеве с Владимиром Зеленским подготовку к переговорам накануне встречи делегаций России и Украины в Стамбуле.

    Украинская сторона подготовила меморандум с положениями о прекращении огня на суше, в воздухе и на море.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова 2 июня представить меморандум России украинской стороне.

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