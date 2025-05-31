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Захарова назвала позором выборы президента федерации настольного тенниса
Публично обсуждая выборы президента Международной федерации настольного тенниса, официальный представитель МИД Мария Захарова резко осудила дистанционное голосование и действия Петры Серлинг.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подвергла резкой критике итоги выборов главы Международной федерации настольного тенниса, пишет ТАСС. Она заявила, что голосование отличалось вопиющими нарушениями и станет примером позорной политизации спорта. Захарова отметила, что на выборах в Дохе победу одержал катарец Халил аль-Моханнади с 98 голосами, а шведка Петра Серлинг набрала 87 очков очно и еще 17 онлайн. При этом всего 16 делегаций зарегистрировались для дистанционного голосования, но в итоге дистанционно проголосовали 21 выборщик, что стало грубым нарушением.
Захарова заявила: «Этот вопиющий случай, конечно, войдет в историю спорта как еще один пример позорной политизации». Она также подчеркнула, что Серлинг, ранее выступавшая за санкции против российских спортсменов, проиграла выборы, но «накрутила себе голоса некими электронными бюллетенями, лишь бы остаться в кресле президента».
Дипломат добавила, что нынешний международный настольный теннис запомнится грязным голосованием и нелепыми инцидентами, намекнув на курьез с Томасом Бахом после его встречи с Серлинг.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские спортсмены завоевали четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медали на десятый день Паралимпийских игр в Париже. Маляк Алиева получила бронзовую медаль в турнире по настольному теннису.