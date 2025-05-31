Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Умер бывший президент футбольного клуба «Интер» Пеллегрини
Скончался Эрнесто Пеллегрини, занимавший пост президента миланского «Интера» более десяти лет и вошедший в историю клуба.
Бывший владелец и президент итальянского футбольного клуба «Интер» Эрнесто Пеллегрини скончался на 85-м году жизни, передает ТАСС. О смерти Пеллегрини сообщила пресс-служба миланского клуба.
Пеллегрини приобрел «Интер» в 1984 году и руководил им на протяжении 11 лет. В 1995 году он продал акции клуба Массимо Моратти. За годы его президентства «Интер» стал чемпионом Италии и дважды выигрывал Кубок УЕФА – турнир, который сейчас носит название Лига Европы.
В заявлении клуба говорится: «Президент Эрнесто Пеллегрини покинул нас. На протяжении 11 лет он руководил «Интером» с мудростью, честью и решимостью, оставив неизгладимый след в истории нашего клуба. Футбольный клуб «Интер»и все болельщики собираются вокруг его семьи».
Также 31 мая «Интер» готовится провести финальный матч Лиги чемпионов в Мюнхене против французского «Пари Сен-Жермен».
Как писала газета ВЗГЛЯД, главный тренер и один из игроков футбольного клуба «Интер» были дисквалифицированы из-за контактов с представителями криминальных структур.