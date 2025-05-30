Эксперт: Фонд «Круг Добра» дал импульс развитию отечественной фармацевтики

Эксперт Шаповалов: Деятельность фонда «Круга добра» носит важный ценностный характер для всей страны

Tекст: Андрей Резчиков

«Россия практически единственное государство, которое берет на себя основные расходы по лечению тяжело больных детей. Это в значительной степени решает проблему, поскольку созданный по инициативе президента Владимира Путина в 2021 году фонд «Круг добра» получил целевое государственное финансирование», – отметил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

«По сути, была проведена специальная налоговая реформа, которая позволила государству за счет сверхдоходов финансировать лечение тяжело больных детей, обеспечить их лекарствами и средствами, проводить скрининг по выявлению тяжелых заболеваний», – продолжил эксперт.

По его словам, инициатива президента по созданию фонда встретила полную поддержку со стороны российского общества, деятельность «Круга добра» носит важный ценностный характер для всей страны: «Мы видим в этой точке консенсус. Общество и государство нацелены на помощь тяжело больным детям».

Политолог особо отметил, что фонд закупает как зарегистрированные, так и еще не зарегистрированные на территории России, но очень нужные маленьким пациентам, лекарства и медицинские изделия. «Также фонд «Круг Добра» дал импульс развитию отечественной фармацевтики – многомиллиардные вложения в жизнь, здоровье и спасение детей способствовали развитию этой отрасли. Помимо лечения детей решается целый ряд связанных и опосредованных задач», – подчеркнул Шаповалов.

Собеседник напомнил, что в прошлом у страны были серьезные достижения в области фармацевтики, но в какой-то момент, исходя из рыночных приоритетов, значительная часть препаратов стала закупаться за рубежом. «В условиях конфронтации с Западом и в целом тех стратегических задач, которые поставлены государством до 2030 и 2036 года, развитие фармацевтики является одним из ключевых направлений в экономике», – добавил спикер.

Замещение зарубежных препаратов отечественными образцами дало «серьезный импульс технологическому развитию страны»: «То, что фонд «Круг добра» в массовом количестве закупает препараты для тяжело больных детей, создает основания для развития фармацевтического производства в стране. Тем самым решается и задача технологического лидерства».

В пятницу президент России Владимир Путин встретился в Кремле с протоиереем Александром Ткаченко – председателем правления фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями «Круг добра».

«Я вижу, что фонд работает и развивается, новые направления возникают по орфанным и другим тяжелым заболеваниям, направления по поддержке борьбы с этими недугами. И хочу вас поблагодарить, потому что одно дело – принять такое решение, найти источник финансирования, а другое дело – организовать работу», – сказал президент.

Глава государства заверил, что будет делать все для того, чтобы обеспечить работу фонда, «поддержать источники финансирования и создать условия для его дальнейшей эффективной работы».

«Фонд стал эффективным инструментом в дополнение к программе государственных гарантий, и Российская Федерация заняла лидирующее место в мире по доступности пациентов с тяжелыми заболеваниями к орфанным препаратам», – сказал Ткаченко.

Протоиерей сообщил, что помощь фона получают 29 тыс. детей. По поручению президента был сформирован резерв незарегистрированных препаратов, «который позволяет в острых ситуациях препарат, не зарегистрированный в России, выдавать пациенту в течение одного дня». «Такая оперативность – это важное достижение деятельности фонда, и родители могут быть уверены, что лекарственные препараты будут поставляться своевременно и непрерывно», – отметил Ткаченко.