Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.13 комментариев
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область, ранен мирный житель
ВСУ повредили здания, транспорт и линию электропередачи в Белгородской области
В результате серии атак дронов и обстрелов в Белгородской области пострадал житель, повреждены дома и предприятия, ряд населенных пунктов остался без света.
В результате новых атак со стороны ВСУ на Белгородскую область пострадал как минимум один мирный житель, сообщает глава региона Вячеслав Гладков в своем Telergam-канале.
На участке дороги Архангельское – Муром в Шебекинском округе автомобиль атаковал FPV-дрон. Пострадавший мужчина получил тяжелую минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения головы, живота и рук. Его доставили в Шебекинскую ЦРБ.
В городе Шебекино беспилотники нанесли удары по двум предприятиям, повредив фасад административного здания, три автомобиля, производственное помещение и прицеп КамАЗа. Ещё один беспилотник повредил частный дом, четвертый – гараж и два автомобиля, а пятый дрон сдетонировал на стоянке, повредив микроавтобус и четыре машины. В селе Ржевка дрон пробил кровлю частного дома, в Авиловке выбиты стекла и поврежден кузов автомобиля, в Вознесеновке – пострадали частный дом, грузовой автомобиль и забор.
В Белгородском районе в поселке Октябрьский детонация беспилотника повредила окна, фасад и хозпостройки частного дома, а также забор и гараж соседнего домовладения. В Орловке после атаки повреждены лобовое стекло и капот припаркованного автомобиля.
В Борисовском районе в селе Грузское повреждены фасад, окна и забор частного дома, а в поселке Борисовка посечены крыши дома и надворной постройки. Село Пороз Грайворонского округа подверглось обстрелу – повреждена линия электропередачи, в результате чего несколько сел остались без света. Восстановительные работы начнут аварийные службы после согласования с Минобороны России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинский беспилотник атаковал автобус в Шебекино. В Шебекино и Белгородском районе дроны повредили грузовики и дома.