Названы сроки развертывания систем дальнобойного оружия на Украине

МО Германии допустило развертывание дальнобойного оружия за несколько недель

Tекст: Вера Басилая

Первые системы дальнобойного оружия, изготовленные на Украине на средства Германии, могут быть развернуты уже в ближайшие недели, передает «Лента.ру».

Об этом сообщили в Министерстве обороны Германии после переговоров с представителями украинского военного ведомства.

В ведомстве отметили, что в течение 2025 года планируется выпустить значительное количество подобных систем.

Сообщается, что ранее между Украиной и германской оборонной промышленностью был заключен соответствующий контракт.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о планах увеличить военную помощь для Украины.

Главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Германии по дальнобойному оружию безответственным и выразил надежду на продолжение мирного диалога.

