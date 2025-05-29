Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
В Шебекино и Белгородском районе дроны повредили грузовики и дома
Несколько гражданских объектов и транспортных средств пострадали от атак беспилотников на территории Белгородской области.
ВСУ продолжают наносить удары по Белгородской области с помощью беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telergam-канале.
В городе Шебекино дрон атаковал территорию одного из предприятий, в результате чего был поврежден «КамАЗ». В районе села Белянка FPV-дрон нанес удар по трактору, который работал в поле, транспортное средство также получило повреждения.
В селе Зимовенька беспилотник повредил частный дом: пострадали окна, фасад, забор и припаркованная «Газель». Еще один дрон взорвался во дворе другого домовладения, повреждена летняя кухня.
В Белгородском районе, на трассе Октябрьский – Щетиновка, FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль, в результате чего полуприцеп полностью уничтожен огнем. На данный момент информация о последствиях атак уточняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ВСУ атаковали пассажирский автобус с помощью беспилотника в Шебекино. А в результате проверки строительства оборонительных объектов в Белгородской области выявили ложные сведения в отчетности и ущерб на сумму, превышающую 100 млн рублей.