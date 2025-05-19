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Гладков рассказал о злоупотреблениях при строительстве оборонительных сооружений
В результате проверки строительства оборонительных объектов в Белгородской области выявили ложные сведения в отчетности и ущерб на сумму, превышающую сто миллионов рублей.
Проверка строительства оборонительных сооружений в Белгородской области выявила нарушения на сумму 109 млн рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telergam-канале, отметив, что эти средства уже перенаправлены в федеральный бюджет.
По словам главы региона, подрядчик заключил договор с должностными лицами ОГБУ «Управления капитального строительства Белгородской области» на возведение дополнительных взводных опорных пунктов на первом оборонительном рубеже. Работы были выполнены, однако в отчетных документах содержались заведомо ложные сведения, что позволило незаконно получить из бюджета более 11,5 млн рублей.
«Получил информацию о результатах дополнительной проверки по строительству оборонительных сооружений. Проверяющие нашли нарушения на 109 млн руб. Эти деньги сегодня были направлены в федеральный бюджет», – заявил Гладков.
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