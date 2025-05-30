При пожаре в Архангельской области погибли двое детей и двое взрослых

Tекст: Алексей Дегтярев

В одной из квартир дома произошел пожар, несколько человек успели надышаться едким дымом, их вынесли спасатели. Несмотря на усилия специалистов, погиб 10-месячный мальчик, двухлетняя девочка и две женщины, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Выжила лишь одна девушка, ее госпитализировали.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, его тушили семь специалистов и три единицы техники. На месте работают дознаватели и сотрудники испытательной пожарной лаборатории МЧС.

Ведомство указало, что в квартире не был установлен пожарный извещатель, который смог бы предупредить жильцов о задымлении.

Ранее в Самарской области при пожаре в сарае погибли двое детей.