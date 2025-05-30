Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.0 комментариев
При пожаре в Архангельской области погибли двое детей и двое взрослых
В пятиэтажном доме города Новодвинск в Архангельской области произошел пожар, погибли двое несовершеннолетних, сообщили в МЧС России в пятницу.
В одной из квартир дома произошел пожар, несколько человек успели надышаться едким дымом, их вынесли спасатели. Несмотря на усилия специалистов, погиб 10-месячный мальчик, двухлетняя девочка и две женщины, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Выжила лишь одна девушка, ее госпитализировали.
Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, его тушили семь специалистов и три единицы техники. На месте работают дознаватели и сотрудники испытательной пожарной лаборатории МЧС.
Ведомство указало, что в квартире не был установлен пожарный извещатель, который смог бы предупредить жильцов о задымлении.
Ранее в Самарской области при пожаре в сарае погибли двое детей.