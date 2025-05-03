Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, грузинский политолог Давид Картвелишвили заявил, что Грузии не стоит ожидать перезагрузки отношений с США и рассчитывать на отмену американских санкций. Он подчеркнул, что стране следует ориентироваться на собственные силы и защищать национальные интересы.

В ходе интервью Картвелишвили отметил: «На этом этапе не нужно рассчитывать на какую-то перезагрузку, никаких изменений в санкционной политике США по отношению к Грузии не стоит ждать. Следует заранее смириться с недружественным двухпартийным американским актом »Мегобари« (Друг)». Эксперт также охарактеризовал ожидания части грузинского общества относительно возможной смены подхода Вашингтона после выборов в США как завышенные.

По мнению эксперта, события в ряде европейских стран показывают: поддержка США не способна скорректировать внутренние политические процессы в других государствах. Картвелишвили привёл в пример ситуацию с выборами в Румынии, а также преследование оппозиционных лидеров во Франции и Германии, где американская поддержка, по его словам, не повлияла на развитие событий.

Аналитик считает, что только сами грузины могут решить свои внутренние вопросы, добавив, что уменьшение внешнего вмешательства стало бы для страны значительным облегчением.

Стоит отметить, что оппозиция Грузии ожидает принятия американского законопроекта MEGOBARI, инициированного конгрессменом-республиканцем Джо Уилсоном. Документ предусматривает введение санкций против руководства правящей партии «Грузинская мечта».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Грузии Саломе Зурабишвили начала терять доверие радикальной оппозиции страны, радикальные оппозиционные силы обнаружили «подтверждение» смены внешнеполитического курса Тбилиси, а Служба государственной безопасности Грузии сообщила о подготовке госпереворота с участием наемников.