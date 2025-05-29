Эксперты: Репутация бизнеса должна зависеть от его заботы об экологии

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Репутация каждого бизнесмена в России должна зависеть от его заботы об экологии. Подвижки в этом направлении есть: крупные игроки начинают получать оценки коллег, государства и общества не только в части их финансовой успешности, но и в части их усилий по заботе об окружающей среде, а также в части благотворительности и социальной работы», – пояснила Мария Кожевникова, общественный деятель.

«С другой стороны, сегодня на одной из сессий наш прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов приводил в пример золотодобывающие корпорации, которые оставляют после своей работы просто мертвую землю. И это негативно сказывается на их репутации. А сколько еще предприятий, которые схожим образом используют природу? Десятки, если не сотни. Нам нужно бороться с этой тенденцией», – указала она.

«Государству нужно усиливать привлечение бизнеса к экологической ответственности. Каждую компанию необходимо обязать компенсировать вред, нанесенный природе. Также Россия имеет все возможности стать экологическим камертоном международного уровня. У нас самая большая территория, несметные природные богатства, научный комплекс, ищущий новые способы восстановления окружающей среды, и общество, которое становится все более ответственным», – подчеркнула спикер.

Даниил Ермолаев, директор по развитию «ВЦИОМ-Консалтинг», также считает эффективной привязку реноме предпринимателей к заботе об экологии, поскольку репутация как таковая сегодня стала частью российского общественного сознания.



«Все сферы деятельности так или иначе базируются на человеческих отношениях, которые, в свою очередь, зависят от репутации их участников. Вопрос доверия, надежности партнеров принципиален и на межличностном уровне, и в бизнесе, и в политике», – объяснил эксперт.

«К сожалению, после развала СССР институт репутации в России формировался нелинейно, и в какой-то момент стало очевидно весомое присутствие постмодернизма в нашем общественном сознании: что нет ни черного, ни белого, ни плохого, ни хорошего, все относительно, черный пиар – это тоже пиар, и так далее. Но общество развивалось, становясь более сознательным и отторгая исторически чуждые догмы», – продолжил он.

«В итоге за два последних десятилетия сформировался запрос на четкую формулировку наших традиционных ценностей. Ответом на него стал указ №809 президента Владимира Путина о госполитике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», – напомнил спикер.

«У нас появился ценностный камертон. Это крайне важно, поскольку не может быть общества и государства без стратегических ориентировок и нравственного базиса. И теперь мы начали создавать надстройку, в частности – репутационный институт. В этом смысле главный вызов для России сейчас – формирование взаимодействия между органами власти, бизнесом и общественными организациями, которые занимаются реализацией положений указа №809 и проработкой государственных программ», – отметил он.

В четверг в Москве на площадке РЭУ им. Г.В. Плеханова прошел международный бизнес-форум устойчивого развития «Репутация. Зеленый мир». Цель форума – выработка концепций устойчивого развития России с акцентом на осознанность, ответственность и национальные ценности.

Площадка стала пространством для диалога между молодежью, бизнесом и государством. Спикерами мероприятия выступили лидеры отраслей, представители власти, бизнеса, науки и культуры, а также молодые таланты и лидеры экологических сообществ.