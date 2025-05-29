Глава WADA поддержал отстранение участников «Игр на стероидах»

Глава WADA Банька поддержал отстранение участников «Игр на стероидах»

Tекст: Денис Тельманов

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что некоторые международные спортивные федерации уже объявили о запрете на участие в обычных соревнованиях для спортсменов, выступивших на так называемых «Играх на стероидах», передает РИА «Новости».

Банька охарактеризовал эту позицию как положительный пример для других спортивных организаций.

Ранее стало известно, что в Лас-Вегасе в мае 2026 года состоятся первые в истории «Игры на стероидах». Во время этих соревнований не будет проводиться антидопинговый контроль.

Банька отметил, что WADA призывает антидопинговые организации проводить тестирование всех участников этих Игр и применять к ним соответствующие санкции. По его словам, федерации, которые уже заявили о недопуске спортсменов, демонстрируют правильный подход по отношению к последствиям участия в подобных турнирах.

Кроме того, в четверг Витольд Банька был переизбран на пост главы WADA, его мандат продлен до 31 декабря 2028 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2026 году в Лас-Вегасе пройдут уникальные Enhanced Games, где впервые официально разрешат использование препаратов, повышающих производительность.

Президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька предложил пересмотреть антидопинговый кодекс для различия между случайным загрязнением и умышленным применением допинга.

Американское антидопинговое агентство обвинило Витольда Баньку в манипулировании фактами по отношению к американским спортсменам.