Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Глава WADA поддержал отстранение участников «Игр на стероидах»
Глава WADA Банька поддержал отстранение участников «Игр на стероидах»
Всемирное антидопинговое агентство одобрило инициативу федераций не допускать спортсменов, выступивших на «Играх на стероидах», к участию в обычных турнирах.
Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что некоторые международные спортивные федерации уже объявили о запрете на участие в обычных соревнованиях для спортсменов, выступивших на так называемых «Играх на стероидах», передает РИА «Новости».
Банька охарактеризовал эту позицию как положительный пример для других спортивных организаций.
Ранее стало известно, что в Лас-Вегасе в мае 2026 года состоятся первые в истории «Игры на стероидах». Во время этих соревнований не будет проводиться антидопинговый контроль.
Банька отметил, что WADA призывает антидопинговые организации проводить тестирование всех участников этих Игр и применять к ним соответствующие санкции. По его словам, федерации, которые уже заявили о недопуске спортсменов, демонстрируют правильный подход по отношению к последствиям участия в подобных турнирах.
Кроме того, в четверг Витольд Банька был переизбран на пост главы WADA, его мандат продлен до 31 декабря 2028 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2026 году в Лас-Вегасе пройдут уникальные Enhanced Games, где впервые официально разрешат использование препаратов, повышающих производительность.
Президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька предложил пересмотреть антидопинговый кодекс для различия между случайным загрязнением и умышленным применением допинга.
Американское антидопинговое агентство обвинило Витольда Баньку в манипулировании фактами по отношению к американским спортсменам.