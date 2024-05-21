Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?21 комментарий
Антидопинговое агентство США поссорилось с WADA
Антидопинговое агентство США возмутилось обвинениями WADA в адрес американских спортсменов
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька занимается манипулированием фактами, когда обвиняет американских спортсменов, заявило Американское антидопинговое агентство (USADA).
В ответ на критику из-за ситуации с китайскими пловцами Банька упрекнул США в лицемерии, отметив, что 90% американских атлетов не находятся под действием Всемирного антидопингового кодекса, а 31% тех, что находятся, не проходили допинг-тестирование. В WADA предложили открыть дисциплинарное дело против USADA, передает РИА «Новости».
USADA ответило, что спортсмены и не должны следовать кодексу, если не принимают участия в международных соревнованиях. Тестирование проходят те, кто претендует на место в сборной США. USADA обвинило WADA в «вендетте против американских спортсменов».
По мнению США, WADA устраивает «фокусы с дымом и зеркалами», отвлекая внимание от «вопиющих нарушений правил, вытекающих из положительных тестов на триметазидин». Для этого же, по мнению USADA, WADA «нападает на посланника».
USADA заявило, что «Банька и его приспешники проникают в глубины дезинформации и полуправды», при этом «опускаясь так низко, чтобы пытаться обвинить всех спортсменов США».
USADA призвало WADA быть «твердым и справедливым арбитром, а не школьным хулиганом, внушающим страх и злоупотребляющим своей властью». США считают, что WADA должно «предоставить полную информацию по Китаю для оценки всему миру».
Напомним, WADA сообщило, что не стало применять санкции к пловцам из КНР, чьи пробы на Олимпиаде в Токио дали положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. USADA призвала проверить пробы пловцов из КНР с помощью независимого прокурора.