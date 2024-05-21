Антидопинговое агентство США поссорилось с WADA

Антидопинговое агентство США возмутилось обвинениями WADA в адрес американских спортсменов

Tекст: Антон Антонов

В ответ на критику из-за ситуации с китайскими пловцами Банька упрекнул США в лицемерии, отметив, что 90% американских атлетов не находятся под действием Всемирного антидопингового кодекса, а 31% тех, что находятся, не проходили допинг-тестирование. В WADA предложили открыть дисциплинарное дело против USADA, передает РИА «Новости».

USADA ответило, что спортсмены и не должны следовать кодексу, если не принимают участия в международных соревнованиях. Тестирование проходят те, кто претендует на место в сборной США. USADA обвинило WADA в «вендетте против американских спортсменов».

По мнению США, WADA устраивает «фокусы с дымом и зеркалами», отвлекая внимание от «вопиющих нарушений правил, вытекающих из положительных тестов на триметазидин». Для этого же, по мнению USADA, WADA «нападает на посланника».

USADA заявило, что «Банька и его приспешники проникают в глубины дезинформации и полуправды», при этом «опускаясь так низко, чтобы пытаться обвинить всех спортсменов США».

USADA призвало WADA быть «твердым и справедливым арбитром, а не школьным хулиганом, внушающим страх и злоупотребляющим своей властью». США считают, что WADA должно «предоставить полную информацию по Китаю для оценки всему миру».

Напомним, WADA сообщило, что не стало применять санкции к пловцам из КНР, чьи пробы на Олимпиаде в Токио дали положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. USADA призвала проверить пробы пловцов из КНР с помощью независимого прокурора.