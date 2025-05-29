Дизайнер заявила, что в России выросла популярность скромной моды из Пакистана

Tекст: Мария Иванова

«Скромная мода» от пакистанских дизайнеров становится все более востребованной на российском рынке, рассказала модельер Атия Хан, чьи коллекции были представлены в Москве и Казани, передает ТАСС.

По словам Хан, интерес к ее бренду и самой концепции в России заметно растет, и она «счастлива, что скромная мода получает признание и возвращает достоинство и уважение к женщинам».

Хан уверена, что натуральные материалы обладают целебными и успокаивающими свойствами, а в коллекциях используются священные символы из разных религиозных традиций – для защиты, исцеления и усиления энергии.

Атия Хан поделилась, что ее участие в российском Modest Fashion Day стало возможным благодаря рекомендации жены посла Пакистана в Москве – она является клиенткой дизайнера. Хан также рассказала, что с 1980-х годов работала моделью, а в 2001 году присоединилась к суфийской группе и начала изучать традиционные свойства тканей.

Говоря о впечатлениях от России, дизайнер призналась: «Я влюблена в Россию. Я никогда не встречала таких людей и такого уровня профессионализма в организации». Она также отметила ухоженность российских женщин и их природную красоту.

Дизайнер выразила надежду на развитие сотрудничества с российскими компаниями, бутиками и дизайнерами. По ее словам, у бренда уже есть магазины в других странах, и в будущем планируется выход на российский рынок.

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