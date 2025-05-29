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Дизайнер заявила, что в России выросла популярность скромной моды из Пакистана
В России растет интерес к «скромной моде» от пакистанских дизайнеров, где особое внимание уделяется натуральным тканям и религиозной символике в одежде, отметила дизайнер и модель из Пакистана Атия Хан.
«Скромная мода» от пакистанских дизайнеров становится все более востребованной на российском рынке, рассказала модельер Атия Хан, чьи коллекции были представлены в Москве и Казани, передает ТАСС.
По словам Хан, интерес к ее бренду и самой концепции в России заметно растет, и она «счастлива, что скромная мода получает признание и возвращает достоинство и уважение к женщинам».
Хан уверена, что натуральные материалы обладают целебными и успокаивающими свойствами, а в коллекциях используются священные символы из разных религиозных традиций – для защиты, исцеления и усиления энергии.
Атия Хан поделилась, что ее участие в российском Modest Fashion Day стало возможным благодаря рекомендации жены посла Пакистана в Москве – она является клиенткой дизайнера. Хан также рассказала, что с 1980-х годов работала моделью, а в 2001 году присоединилась к суфийской группе и начала изучать традиционные свойства тканей.
Говоря о впечатлениях от России, дизайнер призналась: «Я влюблена в Россию. Я никогда не встречала таких людей и такого уровня профессионализма в организации». Она также отметила ухоженность российских женщин и их природную красоту.
Дизайнер выразила надежду на развитие сотрудничества с российскими компаниями, бутиками и дизайнерами. По ее словам, у бренда уже есть магазины в других странах, и в будущем планируется выход на российский рынок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Духовного собрания мусульман России заявил о навязывании мусульманкам неэстетичной одежды. Ранее председатель Совета при президенте России Валерий Фадеев отметил, что традиция укутывания женщин в темные одежды не соответствует российской культуре и подчеркнул разнообразие и яркость национального женского костюма.