Лукашенко предложил создать аналог НАСА в Белоруссии

Tекст: Ольга Иванова

Лукашенко предложил рассмотреть возможность создания национального аналога НАСА, передает ТАСС. На совещании с руководством Совета министров Лукашенко напомнил, что регулированием космической деятельности занимается Национальная академия наук, но задался вопросом, насколько эта структура эффективна и способна участвовать в международных проектах.

«То есть, система есть. Вопрос простой: чем плоха или недостаточна действующая структура управления? Способна ли она полностью учитывать и полноценно участвовать в международных программах? И что получим от создания „белорусского НАСА“? Будет ли эффект сопоставим с затратами на новую организацию и ее содержание? Обсудим», – заявил Лукашенко.

Президент отметил, что в Белоруссии еще с советских времен существует развитая космическая отрасль, в том числе в обороне, науке и связи. Он добавил, что республика достигла значительных успехов в этих сферах, несмотря на санкции.

Лукашенко также сообщил о создании совместного с Россией космического аппарата дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения. При этом большую часть аппаратуры изготавливает белорусское предприятие «Пеленг». Сейчас в разработке находятся три космические программы Союзного государства.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов предложил рассмотреть возможность строительства белорусского модуля на будущей российской орбитальной станции в рамках укрепления сотрудничества с Белоруссией.