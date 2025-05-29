Современная Европа – это живое подтверждение мысли Гегеля о том, что исторические события повторяются сперва в виде трагедии, а затем в виде фарса.0 комментариев
Шойгу спрогнозировал развитие связей России с Кабулом
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на неформальной встрече с коллегами из стран ШОС заявил, что приостановка запрета на «Талибан*» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) может привести к развитию партнерства между Россией и Кабулом, а также к возобновлению работы контактной группы.
По его словам, решение Верховного суда России о приостановке запрета на деятельность движения «Талибан*» может стать началом для расширения взаимодействия между Москвой и Кабулом, передает ТАСС.
Шойгу подчеркнул, что решение суда, принятое 17 апреля 2025 года, открывает путь к установлению дополнительного партнерства между Россией и Афганистаном, которое, по его словам, будет отвечать интересам народов обеих стран. Он предложил рассмотреть возможность возобновления работы контактной группы «ШОС – Афганистан».
Кроме того, Шойгу предложил участникам встречи уделить особое внимание ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии. По его мнению, координация усилий по этим направлениям позволит странам ШОС повысить устойчивость к общим угрозам и укрепить региональную безопасность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил за снятие ограничений с международных резервов Афганистана. В министерстве иностранных дел России сообщили о начале процесса исключения «Талибана*» из списка террористических организаций. Посольство Афганистана отметило улучшение условий для торгово-экономического сотрудничества между странами.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ