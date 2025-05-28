ВАРМСУ подписала соглашение с федерацией городов Латинской Америки

Tекст: Елизавета Шишкова

Соглашение о сотрудничестве между Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) и Латиноамериканской федерацией городов, муниципалитетов и ассоциаций местных органов власти (FLACMA) было подписано на Генеральной ассамблее Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ в Марика, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Документ подписали сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева и президент FLACMA Ана Люсия Рейс. В федерацию входят 16 400 муниципалитетов и 33 территориальные ассоциации из Латинской Америки и Карибского бассейна.

Соглашение направлено на развитие открытого сотрудничества, создание равноправного межмуниципального партнерства и укрепление экономических, гуманитарных и дружественных связей. Ирина Гусева отметила, что международная деятельность ВАРМСУ учитывает приоритетное значение стран Африки, Азии и Латинской Америки в концепции внешней политики России.

Также в рамках ассамблеи состоялось подписание соглашений о сотрудничестве и побратимстве между российскими муниципалитетами и городами из Бразилии, Индии и Ирана. Обсуждались вопросы устойчивого развития, формирования городской среды, молодежной политики и роли женщин в управлении.

В докладе на сессии «Женщины БРИКС+» Ирина Гусева заявила: «Количество женщин, работающих в органах местного самоуправления, в три раза превышает число мужчин, однако их доля среди руководителей составляет лишь 15%». Были предложены меры для повышения участия женщин-глав в управлении, включая образовательные программы, обмен опытом и наставничество.