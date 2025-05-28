Мединский назвал идеалом решение конфликтов с помощью шахмат

Tекст: Денис Тельманов

О своей позиции Владимир Мединский рассказал на открытии турнира «Герои шахматной доски: Москва», передает ТАСС. Помощник президента и председатель Российского военно-исторического общества заявил, что шахматы являются идеальным примером, как силой интеллекта можно решать любые военные конфликты и стратегические споры.

Мединский обратился к участникам турнира с призывом стремиться к тому, чтобы все споры и баталии разрешались на шахматной доске, подчеркнув: «Все баталии решаются, все споры решаются силой интеллекта на шахматной доске. Как бы мы всегда мечтали, чтобы так оно происходило и в реальной жизни. Чтобы все военно-исторические и стратегические споры решались за шахматной доской в честном, мирном соревновании. Это наша цель, это наш идеал, поэтому мы развиваем шахматы».

Он также отметил, что считает шахматы «самым настоящим мирным спортом». Кроме того, Мединский выразил благодарность Федерации шахмат России и правительству Москвы за вклад в развитие шахматного движения и организацию десятков шахматных площадок в столице.

Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Владимир Мединский и глава МИД Турции провели в Москве встречу, где обсуждались перспективы урегулирования конфликта на Украине.

Мединский заявил, что даже жители на Украине воспринимают исторические теории о «независимой Украине» с иронией.