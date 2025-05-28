Песков подчеркнул приоритет национальных интересов России для Путина

Tекст: Александра Юдина

Песков на просьбу прокомментировать заявления Дональда Трампа, раскритиковавшего действия Москвы, отметил, что у России и США существуют собственные интересы, которым обе стороны не будут жертвовать, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что именно эти интересы для России и ее президента имеют наивысший приоритет.

При этом Песков добавил, что Москва признательна Трампу и американской стороне за их посреднические усилия по урегулированию ситуации на Украине.

Представитель Кремля отметил, что США, включая лично президента Трампа, прилагают большие усилия ради скорейшего мирного решения, и Москва ценит этот вклад.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на международной встрече по вопросам безопасности сообщил, что Москва намерена настаивать на отмене Киевом всех дискриминационных законов на Украине в ходе нового раунда переговоров.