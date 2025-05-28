Источник: Подозреваемый в убийстве детей в Иркутской области получил отказ от девушки

Tекст: Алексей Дегтярев

«Есть информация со слов свидетельниц, что кто-то из девушек в компании отказал ему во взаимности, он после этого разнервничался», – сказал собеседник ТАСС.

Также источник сообщил, что нападавший был студентом местного техникума, а семь подростков из этой компании учились в школах Байкальска.

Между тем друг погибших в Иркутской области рассказал РИА «Новости», что девушка одного из его приятелей была на вечеринке, но уехала раньше других.

Она пояснила, что когда была вместе с друзьями, то все было хорошо, но вскоре покинула дом. После того, как она узнала про гибель ребят, у нее случилась истерика.

Напомним, в частном доме города Байкальска нашли тела четырех подростков с ножевыми ранениями.

В региональном СУ СК пояснили, что нападавшему было 17 лет, погибшим – от 13 до 16 лет, в их числе есть девочка.