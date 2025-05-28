Британский король выразил Канаде поддержку перед угрозами Трампа

Карл III в парламенте Канады заявил о ценностях демократии и свободы для страны

Tекст: Ирма Каплан

Король Великобритании Карл III произнес речь в парламенте Канады, что случается нечасто. В последний раз это было в исполнении королевы Елизаветы II в 1977 году. Теперь британский монарх изложил приоритеты правительства нового премьер-министра Канады Марка Карни и выразил поддержку стране в условиях угроз со стороны президента США, сообщил NBC News.

Монарх отметил тревожность и беспокойство, которые испытывают многие канадцы из-за «резко меняющегося мира вокруг них», и подчеркнул, что главные ценности для Канады останутся неизменны.

«Демократия, плюрализм, верховенство закона, самоопределение и свобода – это ценности, которыми дорожат канадцы, и которые правительство намерено защищать. Система открытой мировой торговли, которая, хотя и не идеальна, помогала канадцам процветать на протяжении десятилетий, меняется. Отношения Канады с партнерами также меняются», – сказал Карл III.

Он отметил, что страна столкнулась с очередным «критическим моментом», и правительство намерено защищать национальные интересы.

«Я всегда восхищался уникальной самобытностью Канады, которая признана во всем мире за храбрость и самопожертвование ради национальных ценностей, а также за многообразие и доброту канадцев», – продолжил монарх.

Он выразил уверенность, что новые экономические и оборонные отношения между Карни и Трампом будут строиться на «взаимном уважении и общих интересах» для обеспечения выгоды обеих стран. При этом он напомнил о значимости канадской идентичности и роли страны как «силы добра» в мире.

«Как напоминает нам гимн: истинный север действительно силен и свободен», – завершил выступление британский король, заслужив аплодисменты законодателей.

Однако, по данным NBC News, британский монарх не писал эту пафосную речь.

«Вместо этого он зачитал то, что было представлено ему правительством Канады законодателям в столице страны, Оттаве», – сказано в материале.

Послушать, как Карл III зачитает речь, пришел и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо, привычно привлекая внимание к ногам – в этот раз яркими зелеными кроссовками.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский президент предложил Оттаве воспользоваться системой противоракетной обороны «Золотой купол» за внушительный 61 млрд долларов, пообещав бесплатную защиту в случае присоединения Канады к США.

При этом в начале мая Трамп призвал руководство Канады «никогда не говорить «никогда», несмотря на заявление канадского премьера Марка Карни о том, что его страна «не продается».