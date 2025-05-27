Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?6 комментариев
Актер из «Каникул Кроша» Фунтиков ушел из жизни
Актер Василий Фунтиков скончался на 63-м году
Театральный и киноактер Василий Фунтиков, известный по роли Кроша, скончался в возрасте шестидесяти двух лет, церемония прощания пройдет на Хованском кладбище.
Театральный и киноактер Василий Фунтиков, известный по роли Кроша, скончался в возрасте 62 лет, церемония прощания пройдет на Хованском кладбище.
О смерти Василия Фунтикова сообщил Союз кинематографистов России, передает ТАСС. В официальном сообщении указано, что актер скончался 27 мая 2025 года на 63-м году жизни, выразив соболезнования его родным и коллегам.
Прощание с артистом состоится 30 мая на Хованском кладбище. Василий Фунтиков родился 5 июля 1962 года в Москве, окончил Высшее театральное училище им. Щукина и работал в ведущих театрах столицы.
Дебют Фунтикова на экране состоялся в 1975 году с главной ролью в фильме «Охотник за браконьерами». Его наиболее известной работой стала роль Кроша в фильме «Каникулы Кроша», а также участие примерно в 30 кинокартинах советского и российского производства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в мае народный артист России, пианист и педагог Юрий Слесарев скончался на 78-м году жизни. А заслуженный актер театра «Балтийский дом» Александр Кабанов ушел из жизни в возрасте 69 лет.