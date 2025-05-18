Умер актер из «Бандитского Петербурга» Кабанов

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении театра-фестиваля «Балтийский дом» говорится: «18 мая ушел из жизни артист Александр Анатольевич Кабанов». Коллектив выразил соболезнования семье и близким артиста, передает РИА «Новости».

В театре подчеркивают, что Кабанов был не только преданным актером, но и преподавал в Российском государственном институте сценических искусств, где пользовался уважением студентов и выпускников. Его называют профессионалом и любимым педагогом, а его уход считают невосполнимой потерей для театрального мира.

За свою карьеру Кабанов создал множество заметных ролей на сценах Петербурга. В их числе персонажи из произведений Чехова, Островского, Булгакова, Толстого и Хемингуэя. О месте и времени прощания с артистом будет объявлено отдельно.

Кроме того, он снимался в сериалах. Например, сыграл вора Лешу-Носа в «Бандитском Петербурге» и отчима Гены в «Седьмой руне» и несколько раз появился в эпизодах «Улиц разбитых фонарей», пишет Газета.Ru.