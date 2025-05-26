Песков объяснил удары по Украине ответом на атаки ВСУ

Песков заявил об ответных ударах ВС России по военным объектам Украины

Tекст: Елизавета Шишкова

Удары российских вооруженных сил по территории Украины являются реакцией на атаки украинской армии на объекты российской мирной инфраструктуры, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что удары российской армии наносятся по военным целям. «Мы видим, как украинцы бьют по нашим объектам социальной инфраструктуры, мирной инфраструктуры – это ответный удар. И удар как раз по военным объектам и военным целям», – заявил представитель Кремля.

Он отметил, что такие действия рассматриваются как вынужденная мера для защиты российских граждан и инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев подвергся масштабной атаке с применением дронов «Герань» и баллистических ракет, одной из целей которой стал завод «Антонов».

Вооруженные силы России ранее нанесли массированный групповой удар по объекту военно-промышленного комплекса на Украине. В ночь на 23 мая российские военные поразили завод ракетного вооружения, центр радиотехнической разведки и позицию ЗРК Patriot на Украине.