Участник программы «Время героев» возглавил департамент стратегических проектов Минстроя

Tекст: Ольга Иванова

О назначении Алексея Бондарева директором Департамента стратегических проектов Министерства строительства и ЖКХ, сообщается на сайте «Время героев». Бондарев является участником президентской программы «Время героев», инициированной Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.

Комментируя свое назначение, Бондарев заявил: «Участие в такой масштабной и важной для страны программе – это новый этап в жизни участников. На новой должности буду работать над обеспечением реализации стратегических проектов в сфере ЖКХ, разработкой ключевых направлений государственной политики в области капитального ремонта многоквартирных домов. Ключевой целью работы вижу повышение качества жизни граждан нашей страны».

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин отметил, что участники программы демонстрируют патриотизм и лидерские качества, а назначение Бондарева усилит команду Минстроя и будет способствовать реализации стратегических задач отрасли, особенно в контексте года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Алексей Бондарев родился в Саранске в 1982 году, окончил Мордовский государственный университет, награжден медалью «За отвагу». С мая 2024 года участвует в программе «Время героев».

Врио главы Тамбовской области, участник федеральной программы «Время Героев» Евгений Первышов ранее сообщал, что участники первого набора программы «Время героев», которые получают назначение, уже готовы к исполнению обязанностей на государственной или муниципальной службе.

Программа «Время героев» стартовала 1 марта 2024 года. В первый поток вошли 83 участника, приступивших к обучению в мае этого года. На данный момент 42 выпускника уже получили назначения в органы власти, государственные структуры и общественные организации.

Среди назначенных участников – Артем Жога, который стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, Артур Орлов, лидер «Движения первых», сенатор Совета Федерации Алексей Кондратьев и сам Евгений Первышов. Кроме того, Герой России Владимир Сайбель занял пост заместителя председателя комиссии при президенте по делам ветеранов, а руководитель программы Мария Костюк стала временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области.