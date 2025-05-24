Первышов прокомментировал назначения участников программы «Время героев»

Tекст: Вера Басилая

Исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов прокомментировал назначения участников президентской программы «Время героев», следует из сообщения в Telegram-канале телеведущего Владимира Соловьева.

Он подчеркнул, что инициатором программы стал президент Владимир Путин.

«Здесь огромные слова благодарности, не только от меня, а от всех ребят. Это безусловно, конечно, большая ответственность», – подчеркнул Первышов.

По словам Первышова, обучение по первому потоку продолжается, и скоро участники пройдут очередную учебную сессию. Временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области отметил, что уже многие выпускники получили назначения на ответственные посты в различных структурах, и выразил надежду, что остальные студенты также получат свои должности в ближайшем будущем.

Программа «Время героев» стартовала 1 марта 2024 года. В первый поток вошли 83 участника, приступивших к обучению в мае этого года. На данный момент 42 выпускника уже получили назначения в органы власти, государственные структуры и общественные организации.

Среди назначенных участников – Артем Жога, который стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, Артур Орлов, лидер «Движения первых», сенатор Совета Федерации Алексей Кондратьев и сам Евгений Первышов. Кроме того, Герой России Владимир Сайбель занял пост заместителя председателя комиссии при президенте по делам ветеранов, а руководитель программы Мария Костюк стала временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области.

Еще несколько выпускников первого потока готовятся к новым назначениям.