При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.2 комментария
Первышов прокомментировал назначения участников программы «Время героев»
Участники первого набора программы «Время героев», которые получают назначение, уже готовы к исполнению обязанностей на государственной или муниципальной службе, заявил врио главы Тамбовской области, участник федеральной программы «Время Героев» Евгений Первышов.
Исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов прокомментировал назначения участников президентской программы «Время героев», следует из сообщения в Telegram-канале телеведущего Владимира Соловьева.
Он подчеркнул, что инициатором программы стал президент Владимир Путин.
«Здесь огромные слова благодарности, не только от меня, а от всех ребят. Это безусловно, конечно, большая ответственность», – подчеркнул Первышов.
По словам Первышова, обучение по первому потоку продолжается, и скоро участники пройдут очередную учебную сессию. Временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области отметил, что уже многие выпускники получили назначения на ответственные посты в различных структурах, и выразил надежду, что остальные студенты также получат свои должности в ближайшем будущем.
Программа «Время героев» стартовала 1 марта 2024 года. В первый поток вошли 83 участника, приступивших к обучению в мае этого года. На данный момент 42 выпускника уже получили назначения в органы власти, государственные структуры и общественные организации.
Среди назначенных участников – Артем Жога, который стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, Артур Орлов, лидер «Движения первых», сенатор Совета Федерации Алексей Кондратьев и сам Евгений Первышов. Кроме того, Герой России Владимир Сайбель занял пост заместителя председателя комиссии при президенте по делам ветеранов, а руководитель программы Мария Костюк стала временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области.
Еще несколько выпускников первого потока готовятся к новым назначениям.