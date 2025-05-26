Директор фонда помощи Газе ушел в отставку на фоне скандала

Tекст: Ольга Иванова

О решении Джейка Вуда покинуть пост главы Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF), поддерживаемого США и Израилем, сообщает ТАСС. Глава организации объяснил свой уход невозможностью совместить строгие гуманитарные стандарты с реализацией плана по поддержке жителей сектора. Вуд отметил: «Однако очевидно, что невозможно реализовать этот план, одновременно строго следуя гуманитарным принципам гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости».

Решение Вуда об отставке стало реакцией на острую критику GHF со стороны международных организаций, пишет The Washington Post. Критика касалась монопольной роли фонда в распределении помощи и создания центров раздачи в «зонах безопасности», что, по мнению оппонентов, может привести к насильственному переселению жителей южной части Газы и политизации гуманитарной деятельности.

Несмотря на кадровые перемены, руководство GHF заявило, что начнет доставлять помощь в Газу 26 мая. В заявлении фонда, опубликованном The Times of Israel, говорится о планах обеспечить поддержкой более 1 млн палестинцев уже к концу недели и расширить программу на все население сектора в ближайшие недели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля начала 18 мая активные боевые действия в северных и южных районах сектора Газа.

При этом власти Израиля согласились на ограниченный ввоз продовольствия в сектор Газа, чтобы предотвратить голод и обеспечить проведение военной операции.