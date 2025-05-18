Израиль разрешил ввоз продовольствия в сектор Газа

Ливийский министр ушел в отставку на фоне массовых протестов в Триполи

Глава Минжилья Ливии поддержал протестующих и покинул свой пост

Tекст: Денис Тельманов

Министр по вопросам жилья и строительства в Правительстве национального единства (ПНЕ) Ливии Абу Бакр аль-Гави подал прошение об отставке, объяснив это солидарностью с протестующими, передает ТАСС.

«Я подаю прошение об отставке, вставая на сторону ливийского народа», – приводит его слова газета Al Marsad.

Аль-Гави также признал, что все усилия правительства по проведению внутренних реформ провалились и сейчас чиновники могут «только поддержать ливийский народ, выполнив его волю».

По информации портала Al Wasat, вслед за аль-Гави об отставке попросил министр местного самоуправления Бадреддин ат-Туми.

Отставки последовали на фоне многотысячных протестов на Зеленой площади в центре Триполи, где собравшиеся требуют отставки всего ПНЕ. Участники акций несут баннеры с перечеркнутыми портретами премьер-министра Абдель Хамида Дбейбы и главы МВД Имада Трабелси.

На видеозаписях, распространенных агентством Libya Press, слышно, как протестующие скандируют: «Народ хочет свержения правительства» и «Дбейба, ты трус и американский агент».

Обстановка в ливийской столице резко обострилась вечером в понедельник после гибели руководителя аппарата по поддержанию безопасности Абдельгани аль-Кикли, также известного как Ганива.

По данным Al Wasat, он был убит в штабе 444-й боевой бригады, что спровоцировало столкновения между этой бригадой и силами, лояльными аль-Кикли. Не исключается, что главу аппарата «заманили на встречу».

Несмотря на заявление Минобороны ПНЕ об успешной операции по обеспечению безопасности, премьер Дбейба инициировал реструктуризацию служб безопасности, распустив, в частности, Силы сдерживания Абдель Рауфа Кары. Это решение привело к новым столкновениям между бойцами Кары и 444-й бригадой.

Еще в среду вечером в Триполи прошли первые массовые выступления против правительства, поступали сообщения об обстреле протестующих лояльными ПНЕ вооруженными группировками.

Ранее сообщалось, что граждане Испании, заблокированные в Триполи из-за вооруженных столкновений, смогли покинуть Ливию, вылетев в Рим через Мисрату.

На фоне боев с применением тяжелого оружия в Триполи МИД России рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в западные районы Ливии.

Кроме того, в результате ожесточенных столкновений на юге Триполи были ранены по меньшей мере шесть человек, при этом обстановка в районе российского посольства оставалась спокойной.



