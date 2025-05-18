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    Женщина после сорока – это не компромисс. Это выбор в пользу глубины. В пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У нее другая энергия – спокойная, принимающая.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия выигрывает в переговорной игре

    Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре.

    8 комментариев
    Артем Данков Артем Данков Мигранты из Казахстана готовы потеснить узбеков и таджиков

    В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.

    23 комментария
    18 мая 2025, 23:44 • Новости дня

    Израиль разрешил ввоз продовольствия в сектор Газа

    Канцелярия Нетаньяху заявила о решении Израиля допустить гумпомощь в анклав

    Tекст: Ирма Каплан

    Власти Израиля согласились на ограниченный ввоз продовольствия в сектор Газа, чтобы предотвратить голод и обеспечить проведение военной операции, сообщили в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    Израильские власти разрешили ввоз так называемого базового количества продовольствия в сектор Газа, что обусловлено рекомендацией Армии обороны Израиля и необходимостью расширения боевых действий для разгрома ХАМАС в анклаве, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Нетаньяху.

    «Израиль предоставит населению базовое количество продовольствия, чтобы не допустить возникновения кризиса голода в секторе Газа», – цитирует РИА «Новости» заявление.

    Эта мера считается частью обеспечения условий для успеха операции «Колесницы Гидеона» против ХАМАС.

    Власти Израиля отметили, что намерены препятствовать попаданию гумпомощи в ХАМАС.

    «Израиль будет работать над лишением ХАМАС возможности взять под контроль распределение гуманитарной помощи», – заявили там.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля начала 18 мая активные боевые действия в северных и южных районах сектора Газа.

    При этом накануне в Дохе  стартовал новый раунд непрямых переговоров между ХАМАС и Израилем, которые проходят без предварительных условий при посредничестве Египта и Катара.

    16 мая 2025, 23:54 • Новости дня
    Силы ПНЕ Ливии открыли огонь по протестующим в Триполи

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе резиденции главы ПНЕ Ливии прогремели выстрелы, в результате которых пострадали участники массовой акции против премьер-министра страны.

    Вооруженные формирования, поддерживающие Правительство национального единства Ливии, открыли огонь по протестующим у резиденции премьера Абдель Хамида Дбейбы в Триполи, передает ТАСС.

    По данным издания Al Marsad, тысячи граждан собрались возле штаб-квартиры Дбейбы с требованием его отставки. В ходе беспорядков несколько человек получили ранения.

    Демонстранты требовали смены руководства в условиях политического кризиса, охватившего Ливию. Причины эскалации конфликта между силовиками и протестующими пока не раскрываются. Официальной информации о числе пострадавших и их состоянии не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр по вопросам жилья Ливии Абу Бакр аль-Гави подал в отставку на фоне массовых протестов в Триполи. Министр местного самоуправления также передал прошение об отставке.

    Военный эксперт Юрий Лямин отметил, что события в Триполи могут привести к эскалации при мобилизации сторонников убитого главы службы безопасности Абдельгани аль-Кикли. Вечером в понедельник в столице Ливии произошли вооруженные столкновения.

    Министерство обороны ПНЕ позже заявило о завершении военной операции. В результате боев на юге Триполи были ранены не менее шести человек, а у российского посольства сохраняется спокойная обстановка.

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    18 мая 2025, 16:43 • Новости дня
    Израиль начал наземную операцию «Колесницы Гидеона» в Газе
    Израиль начал наземную операцию «Колесницы Гидеона» в Газе
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Армия обороны Израиля начала активные боевые действия в северных и южных районах сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

    Отмечается, что операция проходит под кодовым названием «Колесницы Гидеона» и включает массированное продвижение сухопутных подразделений, передает ТАСС.

    В армейской пресс-службе уточнили, что за последнюю неделю ВВС Израиля нанесли удары по более чем 670 объектам, связанным с ХАМАС по всему сектору. По данным военных, эти атаки были направлены на срыв подготовки противника и оказание поддержки наступающим частям.

    Ранее Минздрав палестинского анклава сообщил, что в результате действий Израиля в секторе Газа 18 мая погибли 96 человек и свыше 140 получили ранения, среди погибших были извлеченные из-под завалов.

    Накануне в Дохе стартовал новый раунд непрямых переговоров между ХАМАС и Израилем, которые проходят без предварительных условий при посредничестве Египта и Катара.

    Между тем ООН обвинила Израиль в создании препятствий для работы гуманитарных организаций в Палестине.

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    17 мая 2025, 19:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    16 мая 2025, 12:57 • Новости дня
    Трамп назвал итогом турне по Ближнему Востоку 13 трлн долларов инвестиций в США

    Трамп: Турне по Ближнему Востоку привлекло 12–13 трлн долларов инвестиций в США

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что заключил инвестиционные соглашения на сумму 12-13 трлн долларов, что может покрыть государственный долг Соединенных Штатов.

    Трамп на встрече с представителями деловых кругов США и ОАЭ заявил о договоренностях на 12-13 трлн долларов инвестиций в американскую экономику по итогам своего ближневосточного турне, передает ТАСС.

    Президент США отметил, что эти инвестиции были привлечены благодаря уже известным проектам, а также некоторым новым, о которых объявят в ближайшее время. Он также добавил, что предыдущая администрация не только не добилась подобных результатов, но и потеряла восемь трлн долларов.

    Ранее американский лидер выразил надежду, что эти инвестиции помогут покрыть государственный долг США, который в настоящее время превышает 36,2 трлн долларов. Бюджетное управление Конгресса США прогнозирует, что к 2034 году госдолг может превысить 50 трлн долларов.

    Визит Трампа в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ начался 13 мая и завершился 16 мая.

    Ранее Дональд Трамп стал первым за два десятилетия американским лидером, посетившим Катар из Саудовской Аравии.

    Трамп выразил недовольство действиями Биньямина Нетаньяху и исключил Израиль из обсуждения будущих соглашений с Ираном и Саудовской Аравией.

    СМИ назвали три вызова для Трампа в ходе турне на Ближний Восток.

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    16 мая 2025, 22:13 • Новости дня
    Ливийский министр ушел в отставку на фоне массовых протестов в Триполи

    Глава Минжилья Ливии поддержал протестующих и покинул свой пост

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр по вопросам жилья Ливии Абу Бакр аль-Гави подал в отставку, заявив о поддержке народа на фоне массовых протестов в Триполи с требованием смены правительства. Вслед за ним, по данным СМИ, прошение об отставке подал и министр местного самоуправления.

    Министр по вопросам жилья и строительства в Правительстве национального единства (ПНЕ) Ливии Абу Бакр аль-Гави подал прошение об отставке, объяснив это солидарностью с протестующими, передает ТАСС.

    «Я подаю прошение об отставке, вставая на сторону ливийского народа», – приводит его слова газета Al Marsad.

    Аль-Гави также признал, что все усилия правительства по проведению внутренних реформ провалились и сейчас чиновники могут «только поддержать ливийский народ, выполнив его волю».

    По информации портала Al Wasat, вслед за аль-Гави об отставке попросил министр местного самоуправления Бадреддин ат-Туми.

    Отставки последовали на фоне многотысячных протестов на Зеленой площади в центре Триполи, где собравшиеся требуют отставки всего ПНЕ. Участники акций несут баннеры с перечеркнутыми портретами премьер-министра Абдель Хамида Дбейбы и главы МВД Имада Трабелси.

    На видеозаписях, распространенных агентством Libya Press, слышно, как протестующие скандируют: «Народ хочет свержения правительства» и «Дбейба, ты трус и американский агент».

    Обстановка в ливийской столице резко обострилась вечером в понедельник после гибели руководителя аппарата по поддержанию безопасности Абдельгани аль-Кикли, также известного как Ганива.

    По данным Al Wasat, он был убит в штабе 444-й боевой бригады, что спровоцировало столкновения между этой бригадой и силами, лояльными аль-Кикли. Не исключается, что главу аппарата «заманили на встречу».

    Несмотря на заявление Минобороны ПНЕ об успешной операции по обеспечению безопасности, премьер Дбейба инициировал реструктуризацию служб безопасности, распустив, в частности, Силы сдерживания Абдель Рауфа Кары. Это решение привело к новым столкновениям между бойцами Кары и 444-й бригадой.

    Еще в среду вечером в Триполи прошли первые массовые выступления против правительства, поступали сообщения об обстреле протестующих лояльными ПНЕ вооруженными группировками.

    Ранее сообщалось, что граждане Испании, заблокированные в Триполи из-за вооруженных столкновений, смогли покинуть Ливию, вылетев в Рим через Мисрату.

    На фоне боев с применением тяжелого оружия в Триполи МИД России рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в западные районы Ливии.

    Кроме того, в результате ожесточенных столкновений на юге Триполи были ранены по меньшей мере шесть человек, при этом обстановка в районе российского посольства оставалась спокойной.


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    16 мая 2025, 12:41 • Новости дня
    WP: Политика Трампа на Ближнем Востоке ведет к «маргинализации» Израиля

    WP: Трамп перестал быть полноценным союзником Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Политика президента США Дональда Трампа по поиску компромиссов для региональной безопасности на Ближнем Востоке ведет к «маргинализации» позиции Израиля, заявил международный обозреватель газеты The Washington Post (WP) Ишан Тарур.

    По мнению международного обозревателя The Washington Post (WP) Ишана Тарура, последние действия Трампа в ходе поездки на Ближний Восток стали чредой позитивных сигналов о готовности США к мирному урегулированию противоречий вокруг иранской ядерной программы, возобновлению диалога с Сирией и несиловому решению проблемы йеменских хуситов, передает ТАСС.

    Все соответствующие высказывания и действия президента США, включая снятие санкций с Сирии, вызвали смятение в израильском руководстве.

    Как считает Тарур, нынешнее правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху настроено непримиримо как в отношении Ирана, так и в отношении новых сирийских властей. Решительность израильского руководства относительно силового уничтожения ХАМАС в секторе Газа и неготовность к компромиссам подрывает усилия арабских государств-посредников.

    «Для Трампа еврейское государство не стратегический партнер, а скорее «премиальный клиент» или даже «недвижимый актив» на Ближнем Востоке», – отметил бывший высокопоставленный офицер израильской разведки Одед Айлам.

    Ишан Тарур отмечает, что Дональд Трамп продолжит руководствоваться стремлением к скорейшему завершению конфликтов на Ближнем Востоке.

    Ранее газета Financial Times также отмечала, что Биньямин Нетаньяху во время поездки Трампа по странам Персидского залива был «понижен до роли наблюдателя».

    Президент США Дональд Трамп призвал власти Сирии заключить «Авраамовы соглашения» с Израилем и предотвратить возрождение ИГ (запрещенная в России организация).

    Financial Times писала, что Трамп выразил недовольство действиями Биньямина Нетаньяху и исключил Израиль из обсуждения будущих соглашений с Ираном и Саудовской Аравией.

    Sky News назвал три вызова для Трампа в ходе турне на Ближний Восток.

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    16 мая 2025, 22:49 • Новости дня
    СМИ сообщили о сокращении контингента США в Сирии до 900 человек

    Численность военных США в Сирии решено сократить до 900 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон в ближайшие месяцы планирует оставить в арабской республике не более 900 своих военнослужащих, что существенно ниже прежней численности.

    США намерены снизить присутствие своего воинского контингента на территории Сирии до 900 человек, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera и американские источники. Ранее армейская численность составляла около 2 000 военнослужащих.

    Официальное решение о дальнейших шагах пока не принято, однако, как заявил неназванный представитель администрации, вывод сил и сокращение контингента начнется в ближайшие месяцы.

    В апреле издание The New York Times сообщило, что американские власти подготовили закрытие трех из восьми баз на северо-востоке Сирии, а численность персонала снизится до 1 400 человек. Решение о дальнейшем сокращении, по данным издания, планируется принять через два месяца, что может привести к оставлению в Сирии всего 500 военнослужащих США.

    Сирийское издание Al Watan ранее информировало о начале вывода американских военных и техники с базы в Эш-Шаддади в провинции Хасеке. Также 16 апреля спецподразделения США, дислоцированные на месторождении Конико в провинции Дейр-эз-Зор, были переброшены в Ирак.

    С 2015 года американские военные поддерживали курдские формирования «Силы демократической Сирии», контролировавшие примерно четверть территории страны и основные нефтегазовые объекты.

    В марте 2024 года президент Сирии Ахмед аш-Шараа и руководитель СДС Мазлюм Абди подписали соглашение о включении курдских сил в состав правительственной армии и передаче объектов новой администрации в Дамаске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп обсудил с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа перспективы двусторонних отношений перед открытием саммита США и Совета сотрудничества стран Персидского залива.

    Командование США в Сирии инициировало вывод спецподразделений с базы в районе Конико в провинции Дейр-эз-Зор, переместив военнослужащих в Иракский Курдистан. Дональд Трамп заявил о намерении прекратить использование санкций против Сирии, чтобы дать этой стране шанс на достижение мира.

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    17 мая 2025, 23:07 • Новости дня
    ХАМАС объявило о начале непрямых переговоров с Израилем

    AlArabiya: ХАМАС начало непрямые переговоры с Израилем в Дохе без условий

    Tекст: Ирма Каплан

    В Дохе стартовал новый раунд непрямых переговоров между ХАМАС и Израилем, которые проходят без предварительных условий при посредничестве Египта и Катара, сообщил телеканал AlArabiya.

    Переговоры между представителями движения ХАМАС и израильской делегацией проходят в Дохе, сообщил советник по связям со СМИ главы политбюро ХАМАС Тахер аль-Нуну, сообщил телеканал AlArabiya со ссылкой на агентство France Presse (AFP).

    «Сегодня в Дохе уже начался новый раунд непрямых переговоров без предварительных условий. Переговоры будут открыты по всем вопросам без каких-либо оговорок и предварительных условий. ХАМАС представит свою точку зрения по всем вопросам, особенно по вопросам, связанным с прекращением войны, выводом израильских войск и обменом пленными», – сказал он.

    Другой неназванный лидер ХАМАС из Газы рассказал AFP, что данный раунд не базируется на прежних предложениях сторон и не предполагает предварительных условий.

    Он добавил, что соглашение возможно при наличии политической воли у Израиля и достаточного давления со стороны США, Египта и Катара, но пока говорить об оптимистических результатах слишком рано.

    Информированный палестинский источник уточнил, что на этих переговорах отсутствуют конкретные документы, включая предложения американского посланника Стива Уиткоффа, что указывает на старт обсуждений с нуля.

    Ранее Махмуд Аббас на арабском саммите подчеркнул необходимость дать государству Палестина возможность взять на себя ответственность в секторе Газа.

    Минздрав сектора Газа неоднократно повторяли, что операция Израиля привела к гибели более 53 тыс. человек и вынужденному перемещению почти двух миллионов жителей.

    Израиль, в свою очередь, обвинил ХАМАС в хищении гуманитарной помощи и с марта заблокировал поставки в анклав, потребовав освобождения удерживаемых заключенных.

    Глобальный центр мониторинга голода заявил, что продовольственный кризис угрожает примерно четверти населения Газы, а президент США Дональд Трамп заметил, что многие жители анклава голодают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне визита Дональда Трампа на Ближний Восток предупредила о том, что голод в секторе Газа затронет «целое поколение», если ситуация в анклаве не будет урегулирована.

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    18 мая 2025, 10:29 • Новости дня
    Тело лидера ХАМАС Мухаммеда Синвара нашли в тоннеле Газы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тело одного из руководителей ХАМАС Мухаммеда Синвара было обнаружено в подземном тоннеле под Хан-Юнисом, вместе с десятью боевиками.

    Тело одного из лидеров радикального движения ХАМАС Мухаммеда Синвара было обнаружено на юге сектора Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

    По информации источников телеканала, Мухаммед Синвар, являющийся братом бывшего главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара, был найден погибшим вместе с еще 10 боевиками. Все тела были обнаружены в одном из тоннелей, расположенных под городом Хан-Юнис.

    На данный момент руководство ХАМАС не комментировало сообщения об обнаружении тел своих представителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала Усаму Табаша, который возглавлял военную разведку ХАМАС на юге сектора Газа. Усама Табаш также руководил подразделением по корректировке огня движения.

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    17 мая 2025, 17:51 • Новости дня
    Страны ЛАГ призвали прекратить огонь и помочь Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидеры арабских государств поддержали срочное прекращение боевых действий в Газе, выделив необходимость немедленного ввоза гуманитарной помощи населению сектора.

    Лидеры стран Лиги арабских государств потребовали прекратить кровопролитие в Газе и обеспечить доставку гуманитарной помощи, сообщает ТАСС. Итоговое заявление по результатам 34-го саммита в Багдаде распространило иракское агентство INA. В документе говорится: «Решительно отвергаем попытки принудительного перемещения палестинцев и считаем, что в Газу необходимо срочно ввезти гуманитарную помощь. Мы призываем мировое сообщество оказать давление [на Израиль], чтобы кровопролитие в анклаве прекратилось». Участники саммита также выразили осуждение продолжающихся атак Израиля по территории Сирии, отмечает телеканал Al Hadath. В итоговом заявлении страны ЛАГ потребовали немедленного прекращения атак и призвали к защите гражданского населения в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. В секторе Газа наблюдается катастрофическая нехватка питания для младенцев. ООН обвинила Израиль в создании препятствий для работы гуманитарных организаций в Палестине.

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    18 мая 2025, 03:41 • Новости дня
    Al Jazeera сообщила о десятках погибших в лагере Аль-Маваси на юге Газы

    Al Jazeera: Не менее 36 человек погибли после удара Израиля по лагерю на юге Газы

    Tекст: Ирма Каплан

    В результате ударов по лагерю беженцев Аль-Маваси в южной части сектора Газа погибли 36 человек, некоторых пострадавших доставили в местные госпитали, сообщил канал Al Jazeera.

    Число погибших в результате атак Израиля по палаточному лагерю Аль-Маваси на юге сектора Газа, где находились перемещенные палестинцы, укрывавшиеся от боевых действий, достигло 36 человек, предает телеканал Al Jazeera.

    «Израильские силы продолжают бомбардировать Газу, атакуя так называемую безопасную зону Аль-Маваси и погубив не менее 36 человек. Атаки происходят, когда Израиль мобилизуется перед расширенным наземным наступлением на Газу и возобновлением переговоров о прекращении огня с ХАМАС в Катаре», – говорится в сообщении телеканала.

    Жертвы и раненые были доставлены в кувейтский полевой госпиталь и в госпиталь Насера в Хан-Юнисе, точное число раненых не приводится.

    Армия обороны Израиля в ночь на 18 мая возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились из-за отказа палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидеры арабских государств поддержали срочное прекращение боевых действий в Газе, выделив необходимость немедленного ввоза гуманитарной помощи населению сектора.

    ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода, так как в секторе Газа наблюдается катастрофическая нехватка питания для младенцев.

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    17 мая 2025, 16:28 • Новости дня
    Почти 150 человек погибли при ударах Израиля по Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате израильских ударов по сектору Газа за сутки в больницы поступили тела 153 погибших и 459 раненых, многие остаются под завалами.

    Почти 150 человек погибли, а более 450 пострадали в результате израильских ударов по сектору Газа за прошедшие сутки, сообщает РИА «Новости». Министерство здравоохранения палестинского полуэксклава уточнило, что за 24 часа в больницы поступили тела 153 погибших, включая семь тел, извлеченных из-под завалов ранее. В заявлении отмечено, что в числе пострадавших числится 459 человек.

     Палестинские медицинские службы сообщили, что под завалами остается неустановленное количество погибших, к которым спасательные бригады и сотрудники гражданской обороны пока не могут получить доступ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. Детские организации сообщили о катастрофической нехватке питания для младенцев в Газе. ООН обвинила Израиль в препятствиях работе гуманитарных миссий в Палестине.

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    16 мая 2025, 06:57 • Новости дня
    Al Jazeera сообщила о гибели 115 человек в Газе за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате авиаударов израильских военных по разным районам Газы за последние сутки погибли более ста человек, включая пациентов и сотрудников медицинских учреждений.

    Свыше 110 человек погибли за последние сутки в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera. Среди погибших более 60 жителей Хан-Юниса, который подвергся серии атак израильской армии. В результате удара по медицинскому центру Аль-Тауба в Джабалии погибли не менее 15 человек.

    Al Jazeera отмечает, что интенсивные авиаудары были нанесены по трем крупнейшим медицинским учреждениям региона: больнице Аль-Авда в Джабалии, а также Индонезийской и Европейской больницам в Хан-Юнисе. Кроме того, сообщается о массированных налетах ВВС Израиля на лагерь беженцев в Джабалии и окружающие его районы.

    «Ситуация в медицинских центрах остается критической из-за продолжающихся атак», – говорится в сообщении телеканала. Подчеркивается, что удары по больницам затрудняют оказание помощи пострадавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении завершить войну в Газе только после уничтожения ХАМАС. Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан провел переговоры с руководством ХАМАС по вопросу перемирия в Газе. Лидер ХАМАС заявил о готовности к переговорам по вопросу заложников.

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    18 мая 2025, 07:48 • Новости дня
    WSJ: ХАМАС хотело сорвать переговоры Израиля и Саудовской Аравии

    Tекст: Ирма Каплан

    Палестинская группировка ХАМАС атаковала Израиль осенью 2023 года для предотвращения сближения между Тель-Авивом и Эр-Риядом, пишет WSJ.

    Высшее руководство ХАМАС решило атаковать Израиль 7 октября 2023 года с целью помешать мирным переговорам между Израилем и Саудовской Аравией, сообщает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на документ, который обнаружили  израильские военные в одном из туннелей под сектором Газа.

    «За несколько дней до нападения, в результате которого погибло около 1200 человек, Яхья Синвар, глава ХАМАС в Газе, сказал соратникам, что для срыва переговоров по нормализации отношений (Израиля и Саудовской Аравии) необходимы «чрезвычайные меры», – говорится в статье.

    По словам Синвара, в случае соглашения между Израилем и саудитами, арабские и исламские страны могут последовать их примеру, а палестинская проблема отойдет на второй план, пишет WSJ.

    В результате нападения, организованного ХАМАС 7 октября 2023 года на Израиль, погибло около 1200 человек

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов Израиля по лагерю беженцев Аль-Маваси в южной части сектора Газа погибли 36 человек, некоторых пострадавших доставили в местные госпитали.

    При этом днем ранее в Дохе стартовал новый раунд непрямых переговоров между ХАМАС и Израилем, которые проходят без предварительных условий при посредничестве Египта и Катара.

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    17 мая 2025, 20:18 • Новости дня
    Лидеры ЛАГ объявили о всеобщих выборах в Палестине в течение года

    Лидеры ЛАГ пообещали выборы в Палестине в течение года

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры стран ЛАГ договорились провести в течение года президентские и парламентские выборы на всех палестинских территориях, включая сектор Газа, Западный берег и Восточный Иерусалим, следует из декларации лидеров стран Лиги арабских государств (ЛАГ).

    Президентские и парламентские выборы в Палестине состоятся в течение года, говорится в декларации лидеров стран Лиги арабских государств, опубликованной по итогам саммита в Багдаде, передает ТАСС.

    Документ подтверждает проведение выборов на всех палестинских территориях – секторе Газа, Западном берегу реки Иордан и Восточном Иерусалиме.

    В декларации отмечается, что народ Палестины может выбирать представителей исключительно демократическим путем. В тексте подчеркивается необходимость создания соответствующих условий для проведения выборов в указанные сроки.

    Ранее лидеры арабских государств поддержали срочное прекращение боевых действий в Газе и выделили необходимость немедленного ввоза гуманитарной помощи населению сектора.

    Президент России Владимир Путин на переговорах с Махмудом Аббасом в Кремле подчеркнул важность международно-правовой базы на основе принципа двух государств для двух народов для достижения мира между Израилем и Палестиной.

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    18 мая 2025, 10:16 • Новости дня
    Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Движение «Ансар Алла» объявило о запуске двух ракет по аэропорту Бен-Гурион, что привело к кратковременной приостановке авиасообщения и эвакуации людей в укрытия.

    Йеменские хуситы нанесли ракетные удары по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, передает ТАСС. Представитель вооруженных сил, сформированных хуситами, Яхья Сариа сообщил, что операция была проведена с применением двух баллистических ракет.

    Он заявил в эфире телеканала Al Masirah: «Ракетные войска Йемена провели военную операцию, атаковав аэропорт Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо с использованием двух баллистических ракет. Операция достигла своей цели и вынудила миллионы оккупантов укрыться в бомбоубежищах. Авиасообщение в аэропорту было приостановлено на час».

    Согласно заявлению Сарии, одна из ракет была «гиперзвуковой» с наименованием «Палестина-2». Кроме того, представитель «Ансар Алла» отметил запуск ударного беспилотника по направлению к израильскому аэропорту утром в субботу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы заявили о третьей за сутки атаке по аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Хуситы ранее нанесли удар гиперзвуковой ракетой по этому же аэропорту. Хуситы также сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом.

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