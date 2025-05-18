Женщина после сорока – это не компромисс. Это выбор в пользу глубины. В пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У нее другая энергия – спокойная, принимающая.13 комментариев
Израиль разрешил ввоз продовольствия в сектор Газа
Канцелярия Нетаньяху заявила о решении Израиля допустить гумпомощь в анклав
Власти Израиля согласились на ограниченный ввоз продовольствия в сектор Газа, чтобы предотвратить голод и обеспечить проведение военной операции, сообщили в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Израильские власти разрешили ввоз так называемого базового количества продовольствия в сектор Газа, что обусловлено рекомендацией Армии обороны Израиля и необходимостью расширения боевых действий для разгрома ХАМАС в анклаве, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Нетаньяху.
«Израиль предоставит населению базовое количество продовольствия, чтобы не допустить возникновения кризиса голода в секторе Газа», – цитирует РИА «Новости» заявление.
Эта мера считается частью обеспечения условий для успеха операции «Колесницы Гидеона» против ХАМАС.
Власти Израиля отметили, что намерены препятствовать попаданию гумпомощи в ХАМАС.
«Израиль будет работать над лишением ХАМАС возможности взять под контроль распределение гуманитарной помощи», – заявили там.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля начала 18 мая активные боевые действия в северных и южных районах сектора Газа.
При этом накануне в Дохе стартовал новый раунд непрямых переговоров между ХАМАС и Израилем, которые проходят без предварительных условий при посредничестве Египта и Катара.