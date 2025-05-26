Посол России Озеров назвал размытыми обвинения российских СМИ в Молдавии

Tекст: Вера Басилая

По словам Озерова, «ни разу не прозвучало обвинение в конкретной дезинформации», и ни один случай несоответствия информации реальности не был доказан. Озеров отметил, что российские СМИ обвиняют лишь в создании «не той картинки», а не во лжи, передает РИА «Новости».

Дипломат также обратил внимание на несоответствие между декларируемыми Европейским союзом принципами свободы прессы и реальными действиями по ограничению альтернативных мнений. Он добавил, что его знакомые во Франции и других странах Европы шокированы масштабами цензуры, когда «все, что не соответствует официальной точке зрения Брюсселя, вымарывается».

Озеров выразил мнение, что подобная политика опасна для самого Европейского союза, поскольку «предавая собственные принципы», он подрывает собственное существование. Посол подчеркнул, что ограничения против российских СМИ в Молдавии – это произвольные меры без фактических оснований.

В 2023 году власти Молдавии уже закрыли 13 телеканалов и десятки сайтов, предоставляющих альтернативную точку зрения. Запрет коснулся ресурсов радио Sputnik, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», а также сайтов популярных молдавских телеканалов. Осенью прошлого года перед выборами были заблокированы более 100 Telegram-каналов.

Ранее власти Молдавии заблокировали Telegram-канал Sputnik Молдова и несколько других ресурсов.

Молдавская компания Media Content Distribution лишилась лицензии на вещание из-за обвинений в сотрудничестве с оппозиционером Иланом Шором.