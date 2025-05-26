Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.2 комментария
Посол России назвал обвинения российских СМИ в Молдавии бездоказательными
Посол России Озеров назвал размытыми обвинения российских СМИ в Молдавии
Обвинения российских СМИ в Молдавии в распространении дезинформации не подкреплены конкретными фактами, заявил посол России Олег Озеров.
По словам Озерова, «ни разу не прозвучало обвинение в конкретной дезинформации», и ни один случай несоответствия информации реальности не был доказан. Озеров отметил, что российские СМИ обвиняют лишь в создании «не той картинки», а не во лжи, передает РИА «Новости».
Дипломат также обратил внимание на несоответствие между декларируемыми Европейским союзом принципами свободы прессы и реальными действиями по ограничению альтернативных мнений. Он добавил, что его знакомые во Франции и других странах Европы шокированы масштабами цензуры, когда «все, что не соответствует официальной точке зрения Брюсселя, вымарывается».
Озеров выразил мнение, что подобная политика опасна для самого Европейского союза, поскольку «предавая собственные принципы», он подрывает собственное существование. Посол подчеркнул, что ограничения против российских СМИ в Молдавии – это произвольные меры без фактических оснований.
В 2023 году власти Молдавии уже закрыли 13 телеканалов и десятки сайтов, предоставляющих альтернативную точку зрения. Запрет коснулся ресурсов радио Sputnik, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», а также сайтов популярных молдавских телеканалов. Осенью прошлого года перед выборами были заблокированы более 100 Telegram-каналов.
Ранее власти Молдавии заблокировали Telegram-канал Sputnik Молдова и несколько других ресурсов.
Молдавская компания Media Content Distribution лишилась лицензии на вещание из-за обвинений в сотрудничестве с оппозиционером Иланом Шором.