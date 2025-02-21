В Молдавии заблокировали Telegram-канал Sputnik Молдова

Tекст: Вера Басилая

В пятницу вечером в Молдавии был заблокирован Telegram-канал агентства Sputnik Молдова, передает РИА «Новости».

Сообщения о блокировке появились в сети, однако представители СМИ и власти страны пока не комментировали ситуацию и не уточнили причины.

Помимо канала Sputnik Молдова, подверглись блокировке каналы автономной некоммерческой организации «Евразия», культурного центра Молдавии в Москве, оппозиционного блока «Победа» и его молодежного крыла. Также под ограничение попали молдавские СМИ, такие как TV6, MD24 и «Гагаузская республика».

Ранее у молдавской компании Media Content Distribution отозвали лицензию на вещание в стране из-за обвинений в сотрудничестве с оппозиционером Иланом Шором.

В октябре 2024 года молдавские власти заблокировали доступ к Telegram-каналам лидера блока «Победа» Илана Шора и других политиков, связанных с этим блоком.