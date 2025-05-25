  • Новость часаУничтожены два летевших на Москву дрона ВСУ
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    Белый дом поставил украинцев на одну доску с арабами
    Вертолет Путина оказался в эпицентре атаки беспилотников ВСУ в Курской области
    МИД осудил «безобразный акт» с флагом России на концерте в Грузии
    Степашин: Украина начала выползать из СССР одной из первых
    Из украинского плена возвращено 880 российских военных и 120 мирных граждан
    Эксперт: Россия уничтожает ключевые площадки сборки украинских дронов
    Названа вероятная площадка второго раунда переговоров России и Украины
    Молдавия экстрадировала в США грузинского неонациста «Командира Мясника»
    Полиция Петербурга задержала пятерых мужчин за стрельбу по прохожим
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева «В окопах не так страшно, как в родной Горловке»

    Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.

    0 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как выбрать правильные фильмы для школьников

    При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.

    13 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США оставляют балласт за бортом

    Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.

    15 комментариев
    25 мая 2025, 16:20 • Новости дня

    Женщина погибла из-за атаки дрона ВСУ на автомобиль в Брянской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате атаки украинского FPV-дрона на гражданский автомобиль в Климовском районе Брянской области погибла женщина, мужчина получил ранения, сообщил глава региона Александр Богомаз.

    Богомаз в своем Telegram-канале заявил, что гражданский автомобиль подвергся целенаправленной атаке украинского FPV-дрона на дороге между селами Новые Юрковичи и Старые Юрковичи Климовского района. Он сообщил, что пассажирка машины погибла на месте, а водитель получил минно-взрывные ранения и был доставлен в больницу.

    По словам Богомаза, пострадавшему мужчине оказали всю необходимую медицинскую помощь. Он также отметил, что родным погибшей будет оказана материальная поддержка, выразив им глубочайшие соболезнования.

    Богомаз подчеркнул, что киевский режим совершил очередное преступление против мирных граждан и призвал жителей региона соблюдать меры безопасности, поскольку противник действует «подло и бесчеловечно».

    В Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили и перехватили над регионами России за ночь 110 украинских БПЛА, 14 из которых  – над территориями Брянской и Калужской областей.

    В четверг Богомаз заявил, что в небе над Брянской областью уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    25 мая 2025, 12:31 • Новости дня
    Вертолет Путина оказался в эпицентре атаки беспилотников ВСУ в Курской области
    Вертолет Путина оказался в эпицентре атаки беспилотников ВСУ в Курской области
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время визита президента Владимира Путина в Курскую область резко возросла интенсивность массированной атаки украинских беспилотников, которую удалось успешно отразить, сообщил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин.

    По его словам, вертолет российского президента оказался в эпицентре отражения массированной атаки украинских беспилотников, передает ТАСС. Дашкин заявил, что в момент пролета борта с Верховным главнокомандующим над Курской областью интенсивность атаки значительно возросла.

    «Вертолет президента РФ был фактически в эпицентре отражения массированной атаки беспилотников противника. Интенсивность атаки во время пролета борта с Верховным главнокомандующим над территорией Курской области значительно возросла. Поэтому мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность в воздухе пролета вертолета президента», – подчеркнул Дашкин.

    Он добавил, что все воздушные цели были уничтожены, а атака беспилотников была полностью отражена благодаря слаженным действиям подразделений ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин приехал в Курскую область, где провел встречу с волонтерами гуманитарного штаба и региональными чиновниками. Глава государства уделил внимание общению с волонтерами, чтобы получить объективную информацию о ситуации в регионе. Кремль анонсировал поручения Путина по итогам поездки в Курскую область.

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    24 мая 2025, 19:11 • Новости дня
    Трамп снова обвинил Россию в краже у США чертежей гиперзвуковых ракет

    Трамп заявил, что Россия украла у США технологию гиперзвуковых ракет

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные наращивают серийное производство гиперзвуковых ракет, чертежи которых ранее были похищены Россией в годы президентства Барака Обамы, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп на церемонии в военной академии Вест-Пойнт сообщил о том, что американские военные начали в больших объемах производить гиперзвуковые ракеты, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, Соединенные Штаты давно разработали подобные вооружения и теперь собирают их в значительных количествах.

    Он также отметил, что чертежи США по гиперзвуковым ракетам были похищены во времена президентства Барака Обамы.

    «Мы были ее разработчиком. Ее украли во время администрации Обамы. Они ее украли. Знаете, кто это сделал? Ее украли русские», – заявил Трамп.

    Ранее Дональд Трамп уже обвинил Россию в краже гиперзвуковых технологий.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как России удалось первой в мире поставить гиперзвуковое оружие на боевое дежурство и обеспечила технологическое преимущество перед США.

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    25 мая 2025, 14:20 • Видео
    Обама спас США от войны с Россией

    Как заявил бывший главный врач администрации президента США Ронни Джексон, экс-президенту Джо Байдену осталось жить 12-18 месяцев. Его диагноз скрывали, сейчас на этот счет начато расследование. Там есть, что расследовать: эта ситуация грозила миру ядерной войной.

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    25 мая 2025, 14:08 • Новости дня
    Названа вероятная площадка второго раунда переговоров России и Украины

    ТАСС: Площадкой второго раунда переговоров России и Украины может стать Стамбул

    Названа вероятная площадка второго раунда переговоров России и Украины
    @ IMAGO/Turkish Foreign Affairs/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стамбул может стать площадкой для второго раунда прямых переговоров России и Украины, сообщил источник.

    Источник уточнил, что Ватикан исключается из числа возможных мест встречи по ряду причин, включая логистические. «Самый вероятный вариант на текущий момент – Стамбул. О деталях должно быть скоро объявлено», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя инициативу Ватикана выступить в качестве площадки для следующих переговоров Москвы и Киева, призвалпредложил «не тратить умственные способности на проработку вариантов, которые не очень реалистичны», и назвал «немножко неэлегантным» вариант проведения встречи двух православных стран на католической земле.

    В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что дипломаты стран ЕС обсуждают вероятность нового раунда переговоров между Россией и Украиной в конце мая с выбором площадки для встречи, включая Ватикан. В качестве одного из мест, куда могут быть перенесены переговоры, рассматривается Ватикан.

    Ранее сообщалось, что украинская сторона планирует обновить состав своей делегации для работы над меморандумом с Россией. Кремль пока не принял решения относительно возможной площадки для будущих переговоров, включая вариант с Ватиканом.

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    24 мая 2025, 18:34 • Новости дня
    Овечкин заявил, что рад вернуться в Россию

    Овечкин заявил о радости возвращения в Москву после игр НХЛ

    Tекст: Вера Басилая

    Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что рад вернуться в Россию после завершения сезона НХЛ.

    Александр Овечкин, нападающий «Вашингтон Кэпиталз», признался, что рад вернуться в Россию после продолжительного сезона, передает РИА «Новости».

    «Привет всем! Долгие перелеты позади, и мы наконец-то в Москве», – заявил хоккеист.

    «Вашингтон» завершил сезон-2024/25 Национальной хоккейной лиги, уступив «Каролине Харрикейнз» во втором раунде плей-офф. В этой серии команда Овечкина проиграла со счетом 1-4, а сам спортсмен в десяти матчах Кубка Стэнли набрал 6 очков, забросив 5 шайб и отдав одну результативную передачу.

    Ранее нападающий и капитан клуба National Hockey League «Вашингтон» Александр Овечкин прилетел в Москву.

    До этого Овечкин стал обладателем премии Марка Мессье за лидерство в НХЛ в сезоне 2024/25.

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    24 мая 2025, 18:20 • Новости дня
    В Британии сообщили о стягивании войск России к Харькову

    Sky News: Россия сосредоточила более 50 тысяч военных у границы Харькова

    В Британии сообщили о стягивании войск России к Харькову
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Более 50 тыс. российских военных, включая элитные подразделения, сосредоточены у границы с Харьковской областью, что может свидетельствовать о подготовке к масштабному наступлению, сообщает Sky News.

    Издание пишет, что российские вооруженные силы сосредоточили значительное военное присутствие у границы Харьковской области, передает «Газета.Ru».

    По информации британских журналистов, после освобождения Курской области в приграничном районе размещено более 50 тыс. российских военных.

    Военные аналитики считают, что у российской стороны есть примерно четыре месяца для возможного масштабного наступления до ухудшения погодных условий. Начальник штаба 13-й оперативной бригады Украины Андрей Помагайбус отметил, что якобы идет подготовка к активным наступательным операциям.

    Эксперт Sky News Майкл Кларк сообщил, что к границе переброшены элитные подразделения, включая десантные войска. По его мнению, Россия может планировать наступление либо на Харьков, либо на Сумы, не исключена также попытка взять под контроль значительную часть региона.

    Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщил о начале боев по освобождению города Купянска в Харьковской области.

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные подошли к пригородам Купянска.

    Минобороны сообщило, что российские войска освободили Радьковку в Харьковской области.

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    24 мая 2025, 23:07 • Новости дня
    WP назвала причины ухода Маска из активной политической деятельности

    WP: Одержимость Маска политикой сменилась разочарованием

    WP назвала причины ухода Маска из активной политической деятельности
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский предприниматель Илон Маск решил прекратить активную политическую деятельность и поддержку президента США Дональда Трампа, чтобы уделить больше внимания развитию Tesla и SpaceX после ряда неудач, пишет WP.

    Маск в течение года активно участвовал в поддержке республиканцев, потратив не менее 288 млн долларов на выборы 2024 года и запустив масштабные реформы в госструктурах США. Он называл победу Трампа критически важной для страны и был готов к серьезным расходам ради «красной волны» на выборах, но теперь решил отойти от политики и не только ради Tesla и SpaceX, пишет Washington Post (WP).

    Однако, после масштабных протестов против Маска и Tesla, а также резкой критики со стороны общественности и значительного падения прибыли компании, бизнесмен решил свернуть политическую деятельность и сосредоточиться на своих ключевых бизнесах. Маск признался, что не ожидал такой остроты реакции и обеспокоен безопасностью своей семьи. Его America PAC прекращает активную работу, а сам миллиардер заявил, что потратит на политику «значительно меньше», чем раньше.

    «Его последняя одержимость сменилась разочарованием из-за личных издержек и трудностей в достижении результатов, сказали два человека, знакомые с его взглядами в последние месяцы», – сказано в статье.

    По словам источников, Маск глубоко обеспокоен личной безопасностью себя и своей семьи. Он также не ожидал такого уровня негативной реакции в его адрес и против его компаний.

    В этом году Tesla готовит запуск полностью автономного автомобиля, а SpaceX – очередной запуск ракеты Starship. Маск также намерен ускорить подготовку к отправке беспилотного флота на Марс в 2026 году.

    Одновременно с этим, Национальное управление безопасности дорожного движения США запросило у Tesla разъяснения по поводу тестирования новой автопилотируемой техники на общественных дорогах.

    По мнению сотрудников и наблюдателей, падение популярности Маска и его скандальные заявления негативно сказываются на продажах Tesla. В SpaceX Маск также хочет лично курировать проект Starship, чтобы ускорить подготовку к лунной миссии NASA и достичь своей главной цели – высадки на Марсе, пишет WP.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Илон Маск объявил о намерении уделять больше внимания своим компаниям после масштабного сбоя в соцсети X. До этого Маск заявил, что не видит оснований продолжать политические траты и намерен значительно уменьшить финансирование.

    СМИ заметили, что имя Маска практически перестало звучать в новостях и публичных обсуждениях среди американских политиков.

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    25 мая 2025, 08:44 • Новости дня
    Назван наиболее успешный участок фронта в зоне СВО

    Марочко назвал южно-донецкое направление самым успешным фронтом

    Назван наиболее успешный участок фронта в зоне СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За последнюю неделю подразделения российской армии освободили пять населенных пунктов на южно-донецком направлении, приблизившись к границе с Днепропетровской областью, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российская армия достигла наибольших успехов на южно-донецком направлении за минувшую неделю, передает ТАСС. По сведениям Марочко, бойцы освободили здесь пять населенных пунктов, что было подтверждено сводками Министерства обороны России.

    «Более того, на некоторых участках местности мы вплотную приблизились к границе с Днепропетровской областью, на некоторых – практически соединили наши войска с Запорожской областью», – заявил Марочко.

    Эксперт также подчеркнул, что стык Запорожской области и ДНР остается зоной наиболее интенсивных боевых действий, где динамика событий сохраняет наибольшие темпы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дронщики российского спецназа заставили бойцов ВСУ бежать с позиций под Красноармейском. Военнослужащим ВС России передали две тысячи дронов «Гепард» с защитой от радиоэлектронной борьбы. ВС России испытали новый FPV-дрон-трансформер «Вобла» против украинских военных.

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    25 мая 2025, 11:20 • Новости дня
    Полиция Петербурга задержала пятерых мужчин за стрельбу по прохожим

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На улице Академика Байкова в Петербурге пятеро мужчин, четверо из которых ранее судимы, были задержаны после стрельбы по прохожим из окна жилого дома.

    Стрельба по прохожим из окна квартиры на улице Академика Байкова в Петербурге произошла 23 мая, передает 78.ru. В полицию обратилась местная жительница, заявившая, что в нее стреляли из окна дома номер девять.

    На вызов прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали пятерых мужчин. По данным полиции, четверо из задержанных ранее имели судимости.

    При осмотре квартиры был найден пневматический пистолет, который находился под кроватью. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет завершил расследование дела о стрельбе в университете Перми. В Москве заметили свадебный кортеж, участники которого открыли стрельбу. В столице неизвестные обстреляли пассажирский автобус.

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    25 мая 2025, 11:31 • Новости дня
    Названа боевая задача группировки войск «Север» после освобождения Курской области

    Группировка войск «Север» после освобождения Курской области приступила к созданию зоны безопасности на границе России

    Названа боевая задача группировки войск «Север» после освобождения Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения российской группировки войск «Север» выполняют задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Север» Ярослав Якимкин.

    «После освобождения от противника Курской области подразделения российской группировки войск выполняют боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации», – приводит его слова Telegram-канал Минобороны.

    Он отметил, что за последнюю неделю были освобождены населенные пункты Марьино и Локня в Сумской области, а также российские войска значительно продвинулись в районе города Волчанска в Харьковской области. По его словам, продвижение продолжается ежедневно.

    Основная цель действий – оттеснение противника от границы и формирование «санитарной зоны» для обеспечения безопасности мирного населения приграничных областей России.

    Напомним, президент Владимир Путин заявил, что российские военные сосредоточили усилия на создании буферной зоны безопасности вдоль всей границы с Украиной.

    В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что детали о глубине буферной зоны на границе с Украиной относятся к военной специфике.

    Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отмечал, что буферная зона для недопущения обстрелов со стороны ВСУ должна доходить до Конотопа в Сумской области.

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    25 мая 2025, 11:37 • Новости дня
    Степашин: Украина начала выползать из СССР одной из первых
    Степашин: Украина начала выползать из СССР одной из первых
    @ Клинченко Борис/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Ассоциации юристов России, бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин напомнил, что Украина одной из первых начала выходить из состава СССР, особенно после событий, связанных с ГКЧП.

    Степашин заявил, что Украина была одной из первых республик, которые начали выход из состава СССР, передает РИА «Новости». По его словам, с юридической точки зрения советник президента Антон Кобяков прав, говоря о том, что Советский Союз юридически еще существует, поскольку процедура роспуска Союза была нарушена.

    Степашин отметил: «Украина была одной из первых, кто начал потихонечку выползать из Союза, особенно после ГКЧП». Он подчеркнул, что знает об этом, поскольку в тот период находился во власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник президента России Антон Кобяков заявил, что процедура роспуска СССР в 1991 году была нарушена, поэтому Советский Союз до сих пор юридически существует. Депутаты Госдумы намерены инициировать расследование законности роспуска и установить юридический статус СССР.

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    24 мая 2025, 18:42 • Новости дня
    «Краснодар» впервые стал чемпионом России по футболу
    «Краснодар» впервые стал чемпионом России по футболу
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Впервые за всю историю клуба футбольный «Краснодар» стал чемпионом России, разгромив «Динамо» со счетом 3:0 в заключительном туре сезона.

    В матче 30-го тура Мир – Российской премьер-лиги «Краснодар» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:0, передает ТАСС.

    Встреча прошла на стадионе «Краснодара». Голы забили Джон Кордоба на 46-й минуте, Никита Кривцов на 82-й и Эдуард Сперцян реализовал пенальти на десятой компенсированной минуте второго тайма.

    «Краснодар» стал седьмым клубом, выигравшим чемпионат страны с момента основания РПЛ, и теперь у команды 67 очков. Петербургский «Зенит», который неизменно побеждал в турнире с 2019 года, финишировал вторым с 66 очками. Московский ЦСКА занял третье место, набрав 59 очков.

    В прошлом сезоне «Краснодар» был серебряным призером, а еще трижды команда завоевывала бронзовые медали. Также клуб дважды добирался до финала Кубка России, но уступал «Ростову» в 2014 году и московскому ЦСКА в 2023 году. «Краснодар» был основан в 2008 году, а в премьер-лиге играет с сезона-2011/12.

    Лучшим бомбардиром завершившегося чемпионата стал Манфред Угальде из московского «Спартака», забивший 17 голов. В последнем туре он оформил перерыв свою безголевую серию, отличившись в ворота «Химок» (5:0). Лучшим ассистентом турнира стал полузащитник «Динамо» Бителло, у которого 11 результативных передач.

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    24 мая 2025, 20:16 • Новости дня
    Трамп: Военные США учатся на примере конфликта на Украине

    Трамп сообщил о прекращении попыток навязывать демократию силой армии США

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные больше не будут участвовать в распространении демократии силой, США анализируют новые методы ведения конфликтов на примере спецоперации на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам президента США, американская армия изучает новые способы ведения конфликтов на примере ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    Трамп заявил, что военные США анализируют этот опыт, поскольку сталкиваются с ранее неизвестными формами борьбы, включая использование дронов.

    «Мы видим другие формы ведения борьбы. Дроны, бьющие с высокой точностью на высокой скорости. Мы никогда не видели подобного, и мы учимся на этом», – отметил Трамп на церемонии в академии Вест-Пойнт.

    По словам Трампа, после его возвращения в Белый дом американскую армию вновь начали уважать в мире. Он подчеркнул, что США не будут больше пытаться распространять демократию силой оружия.

    Трамп добавил, что задача вооруженных сил США – не культурная трансформация других стран и не навязывание демократии, а обеспечение военного превосходства и уничтожение угроз для Соединенных Штатов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США наращивают серийное производство гиперзвуковых ракет. Он также заявил, что чертежи этих ракет были похищены Россией в годы президентства Барака Обамы.

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    24 мая 2025, 20:38 • Новости дня
    Стало известно о планах Европы купить вооружения у США для Украины

    Bloomberg: Европа не может обеспечить поставки вооружений Киеву без США

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства рассматривают возможность закупки крупных партий вооружения у США для продолжения поддержки Киева в условиях истощения собственных запасов и производственных ограничений, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, европейские страны заинтересованы в закупке вооружений у США для дальнейшей передачи их Украине, передает ТАСС.

    Эксперты заявляют, что у Европы нет ни достаточных арсеналов, ни возможностей для масштабного производства оружия, чтобы самостоятельно продолжать снабжать Киев.

    Рассматривается вариант закупки американских систем вооружений европейскими государствами, после чего эти вооружения будут направляться на Украину. Такой шаг обсуждается на случай, если администрация Дональда Трампа откажется напрямую поддерживать Киев.

    По оценкам экспертов, военная помощь, выделенная предыдущим президентом Джо Байденом, может закончиться уже летом этого года, и восполнить этот дефицит Западу будет непросто.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил французскому журналу Le Point, что в Киеве обеспокоены возможным прекращением американской поддержки.

    Министр финансов Украины Сергей Марченко предложил европейским странам напрямую финансировать Вооруженные силы Украины.

    До этого Евросоюз решил выделить Киеву финансирование на оружие и снаряды до конца года за счет средств от замороженных российских активов.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что поставки вооружения Киеву не были прекращены, но решения о новых пакетах помощи пока не принято.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае временного прекращения огня на Украине поставки вооружений Киеву должны прекратиться.

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    25 мая 2025, 15:26 • Новости дня
    МИД осудил «безобразный акт» с флагом России на концерте в Грузии
    МИД осудил «безобразный акт» с флагом России на концерте в Грузии
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские власти пообещали провести разбирательство по поводу инцидента с российским триколором, произошедшего в столице Грузии.

    Российские правоохранительные органы дадут свою оценку перформансу с российским флагом, который произошел в Тбилиси, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале. Захарова заявила: «Во-первых, флаг останется флагом, какой бы псих что бы с ним ни вытворял. Во-вторых, правоохранительные органы нашей страны дадут этому безобразному акту соответствующую оценку».

    В своем комментарии Захарова также дала личную оценку инциденту, отметив, что подобные действия объясняются недостатком разума у исполнителя. Она добавила, что достойные потомки исторических личностей Грузии ассоциируют себя с российским триколором и сохраняют к нему уважение, в отличие от того, кто устроил данный перформанс.

    Захарова напомнила, что грузин Мелитон Кантария вместе с Михаилом Егоровым водрузил советский флаг над Рейхстагом, подчеркнув историческую связь между народами. Она добавила, что Россия является продолжательницей этой общей страны.

    Инцидент произошел на музыкальном фестивале Tbilisi Open Air. Грузинский исполнитель Эркеле Гецадзе во время своего выступления бросил на сцену флаг России, затем поднял его, положил в пакет и продемонстрировал жест, похожий на имитацию мочеиспускания на государственный символ России.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД сообщала, что грузинский оппозиционный телеканал «Мтавари» («Главный») радикального оппозиционера Николоза Гварамии, который ранее предлагал мочиться в поставляемое в Россию вино, должен был закрыться 1 мая.

    Кроме того, экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем посте в социальных сетях о «засильи русских» в стране допустила примерно 20 орфографических ошибок.

    Также в перечне на сайте «Русофобы» появились новые имена, среди которых представители башкирских националистов за рубежом и руководители организаций, признанных террористическими в России.

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    25 мая 2025, 06:09 • Новости дня
    Посол Келин назвал отличительную черту британской дипломатии

    Посол Келин: В Лондоне разучились разговаривать без ультиматумов

    Посол Келин назвал отличительную черту британской дипломатии
    @ Julia Kilian/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Ультимативная дипломатия стала новой реальностью в отношениях России и Британии, отметил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

    Дипломаты Великобритании все чаще используют ультимативный тон в переговорах, что стали замечать представители внешнеполитических ведомств других стран.

    «За последние три года я здесь выслушал очень много ультиматумов, особенно в Форин-офисе (британский МИД – прим. ВЗГЛЯД). Складывается ощущение, что в Лондоне по-другому разучились разговаривать. И должен сказать, что на это жалуются и некоторые другие послы в Лондоне», – рассказал он РИА «Новости».

    По словам Келина, который прокомментировал требования Лондона о безоговорочном прекращении огня на фоне переговоров России и Украины, подобный тон имеет теперь британская дипломатия.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, поддержка Лондона усиливает воинственный настрой Владимира Зеленского и его ощущение безнаказанности.

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