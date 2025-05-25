Женщина погибла из-за атаки дрона ВСУ на автомобиль в Брянской области

Tекст: Дарья Григоренко

Богомаз в своем Telegram-канале заявил, что гражданский автомобиль подвергся целенаправленной атаке украинского FPV-дрона на дороге между селами Новые Юрковичи и Старые Юрковичи Климовского района. Он сообщил, что пассажирка машины погибла на месте, а водитель получил минно-взрывные ранения и был доставлен в больницу.

По словам Богомаза, пострадавшему мужчине оказали всю необходимую медицинскую помощь. Он также отметил, что родным погибшей будет оказана материальная поддержка, выразив им глубочайшие соболезнования.

Богомаз подчеркнул, что киевский режим совершил очередное преступление против мирных граждан и призвал жителей региона соблюдать меры безопасности, поскольку противник действует «подло и бесчеловечно».

В Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили и перехватили над регионами России за ночь 110 украинских БПЛА, 14 из которых – над территориями Брянской и Калужской областей.

В четверг Богомаз заявил, что в небе над Брянской областью уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.