Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.0 комментариев
Женщина погибла из-за атаки дрона ВСУ на автомобиль в Брянской области
В результате атаки украинского FPV-дрона на гражданский автомобиль в Климовском районе Брянской области погибла женщина, мужчина получил ранения, сообщил глава региона Александр Богомаз.
Богомаз в своем Telegram-канале заявил, что гражданский автомобиль подвергся целенаправленной атаке украинского FPV-дрона на дороге между селами Новые Юрковичи и Старые Юрковичи Климовского района. Он сообщил, что пассажирка машины погибла на месте, а водитель получил минно-взрывные ранения и был доставлен в больницу.
По словам Богомаза, пострадавшему мужчине оказали всю необходимую медицинскую помощь. Он также отметил, что родным погибшей будет оказана материальная поддержка, выразив им глубочайшие соболезнования.
Богомаз подчеркнул, что киевский режим совершил очередное преступление против мирных граждан и призвал жителей региона соблюдать меры безопасности, поскольку противник действует «подло и бесчеловечно».
В Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили и перехватили над регионами России за ночь 110 украинских БПЛА, 14 из которых – над территориями Брянской и Калужской областей.
В четверг Богомаз заявил, что в небе над Брянской областью уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.