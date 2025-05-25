При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.7 комментариев
Минобороны сообщило о 110 сбитых за ночь над регионами России БПЛА
Минобороны: За прошедшую ночь перехвачены и уничтожены 110 украинских БПЛА
Российские средства ПВО уничтожили и перехватили над регионами России за ночь 110 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.
«В течение ночи 25 мая с 00.00 мск до 07.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.
Там уточнили, что 16 дронов были сбиты над Тульской областью, по 14 БПЛА – над территориями Брянской и Калужской областей, по 13 БПЛА – над Московским регионом и Тверской областью, по десять БПЛА – над Белгородской и Курской областей, восемь дронов сбили над Орловской областью, семь – над Республикой Крым, два БПЛА – над Смоленской и по одному дрону уничтожено над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор сообщил, что один дрон упал во дворе жилого дома, в некоторых домах повреждено остекление после ночной атаки БПЛА на Тульскую область.