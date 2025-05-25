Клычков назвал число сбитых беспилотников над Орловской областью за май

Клычков: В Орловской области за май сбили 248 украинских беспилотников

Tекст: Дарья Григоренко

Клычков сообщил в Telegram-канале, что за май над регионом сбито 248 украинских беспилотников. При этом только за последнюю неделю сбито 115 БПЛА. Клычков отметил, что несмотря на переговорный процесс, противник усилил атаки, из-за чего страдают гражданские объекты и предприятия области.

Губернатор рассказал, что посетил частные дома в Болхове, пострадавшие от удара дронами, и лично пообщался с жителями. По его словам, разрушения варьируются, некоторые строения полностью уничтожены огнем. По поручению главы региона проведено комплексное обследование поврежденных домов. В ближайшее время будет принято решение о выплате компенсаций, параллельно идут восстановительные работы.

Клычков поблагодарил администрацию Болховского района, обеспечившую размещение пострадавших и оказание необходимой поддержки. Он отметил, что в регионе организован сбор материальной помощи и стройматериалов для пострадавших. По словам губернатора, «каждый пострадавший получит компенсацию и любую необходимую помощь».

В Минобороны сообщили, что вечером субботы с 20.00 до полуночи средства ПВО сбили над восемью регионами России 95 украинских беспилотников самолетного типа, 16 из которых – над Орловской областью.

В среду силы противовоздушной обороны ликвидировали сразу 15 беспилотников в небе над Орловской областью, жертв и разрушений не обнаружено.