Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.0 комментариев
Клычков назвал число сбитых беспилотников над Орловской областью за май
Клычков: В Орловской области за май сбили 248 украинских беспилотников
В Орловской области за май сбили 248 украинских дронов, при этом пострадали частные дома и гражданские объекты, включая предприятия, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
Клычков сообщил в Telegram-канале, что за май над регионом сбито 248 украинских беспилотников. При этом только за последнюю неделю сбито 115 БПЛА. Клычков отметил, что несмотря на переговорный процесс, противник усилил атаки, из-за чего страдают гражданские объекты и предприятия области.
Губернатор рассказал, что посетил частные дома в Болхове, пострадавшие от удара дронами, и лично пообщался с жителями. По его словам, разрушения варьируются, некоторые строения полностью уничтожены огнем. По поручению главы региона проведено комплексное обследование поврежденных домов. В ближайшее время будет принято решение о выплате компенсаций, параллельно идут восстановительные работы.
Клычков поблагодарил администрацию Болховского района, обеспечившую размещение пострадавших и оказание необходимой поддержки. Он отметил, что в регионе организован сбор материальной помощи и стройматериалов для пострадавших. По словам губернатора, «каждый пострадавший получит компенсацию и любую необходимую помощь».
В Минобороны сообщили, что вечером субботы с 20.00 до полуночи средства ПВО сбили над восемью регионами России 95 украинских беспилотников самолетного типа, 16 из которых – над Орловской областью.
В среду силы противовоздушной обороны ликвидировали сразу 15 беспилотников в небе над Орловской областью, жертв и разрушений не обнаружено.