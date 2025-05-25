Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» собрал более 170 000 бегунов

Tекст: Ольга Иванова

Во всех 89 регионах страны прошел IX Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом году марафон объединил более 170 тыс. человек, которые смогли выбрать дистанции от одного до 21,1 километра и принять участие как очно, так и онлайн, говорится на сайте Минспорта РФ.

Главная площадка традиционно располагалась в Москве: 40 тыс. бегунов стартовали с Васильевского спуска, а трасса пролегла по центральным улицам, включая Кремлевскую набережную и Садовое кольцо. Для болельщиков работали концерты, фуд-корт и развлекательные зоны.

Онлайн-участники вносили свои результаты в личный кабинет и получали именной сертификат, медаль и фирменную футболку. Организаторы – АНО «Физкультурно-спортивный центр «Гонка героев» при поддержке Минспорта и Всероссийской федерации легкой атлетики – отмечают, что проект способствует укреплению здорового образа жизни и поддержанию памяти о важных исторических событиях.

Полумарафон уже был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как старт, объединивший наибольшее число городов.