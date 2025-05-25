Tекст: Дмитрий Зубарев

Уличные марши в поддержку обоих кандидатов второго тура президентских выборов проходят в Варшаве, передает РИА «Новости». Многотысячная акция сторонников Рафала Тшасковского началась на Банковой площади у мэрии, продолжилась по улице Маршалковской и завершится на площади Конституции. Демонстранты несли флаги Евросоюза и Польши, а также плакаты с лозунгами поддержки действующего мэра Варшавы и премьера Дональда Туска. Среди участников были политики из правящей коалиции, включая самого Туска и избранного президента Румынии Никушора Дана. В своей речи Дан заявил: «У нас те же ценности и приоритеты», выразив поддержку Тшасковскому.

Марш сторонников Кароля Навроцкого собрался на площади де Голля, откуда прошел по улице Новый Свят и Краковскому предместью до Замковой площади. Здесь присутствовали несколько тысяч человек, которые несли польские и американские флаги, а также плакаты с выражением антиправительственной позиции и критикой политики ЕС. Участники скандировали лозунги против мигрантов, Европейского союза и лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

Один из демонстрантов, Михаил из Варминско-Мазурского воеводства, заявил: «Я поддерживаю Кароля Навроцкого, так как он является единственным человеком, который может спасти Польшу. Если выиграет Тшасковский, то мы откажемся под сапогом – немецким или советским».

Одновременное проведение двух крупных мероприятий вызвало значительные затруднения в дорожном движении в центре польской столицы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше зафиксировали нарушения тишины перед выборами президента. Новый президент Польши, по мнению экспертов, будет определяться влиянием Запада и отношением к Украине, что отмечали в аналитических материалах. Кандидат в президенты Польши Мачей Мацяк ранее заявил о своем восхищении президентом России Владимиром Путиным.