Sun узнала о намерении тори вернуть в политику Бориса Джонсона

Sun: Ведущие тори тайно желают сместить Кеми Баденок ради Джонсона

Tекст: Ирма Каплан

Высокопоставленные партийные инсайдеры запустили тайную миссию по возвращению Бориса Джонсона в политику и сразу на пост лидера консерваторов, чтобы заменить Кеми Баденох, узнала Sun.

Всего через несколько дней после того, как опрос YouGov показал, что тори опустились на четвертое место в опросах общественного мнения, уступив либерал-демократам, высокопоставленный консерватор заявил, что некоторые из старой команды Бориса Джонсона снова ведут переговоры, чтобы заставить его вернуться.

«Такое ощущение, что он единственный человек, который может сразиться с Найджелом Фараджем и победить. Они хотят вернуть Бориса», – сказал инсайдер.

По словам еще одного информатора-консерватора, в штаб-квартире тори даже есть несколько человек, которые подрабатывают в проекте «Борис».

Ранее в этом месяце опрос More in Common показал, что у Бориса Джонсона больше всего шансов победить Найджела Фараджа в борьбе за 10-е место у партии тори. Их опрос показал, что при Борисе тори возглавят рейтинг избирателей с 26%, за ними последуют реформисты с 23% и лейбористы с 22%.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон и его жена Кэрри стали родителями в четвертый раз. У пары родилась девочка, которую назвали Поппи Элиза Джозефин.