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    В Прибалтике пошли на хитрость против ненавистников русского языка
    Британская пресса признала превосходство России в применении FPV-дронов
    Политолог объяснил усилия Франции по вмешательству во внутренние дела Румынии
    Руководство Грузии призвало Запад принести извинения грузинскому обществу
    ВС России нанесли удары по контейнеровозу с катерами и БПЛА в порту Одессы
    Стало известно о планах Европы купить вооружения у США для Украины
    Трамп снова обвинил Россию в краже у США чертежей гиперзвуковых ракет
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    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Какое выбрать правильные фильмы для школьников

    При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США оставляют балласт за бортом

    Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.

    12 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем украинцы поджигают Европу

    Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

    5 комментариев
    25 мая 2025, 01:05 • Новости дня

    Экс-премьер Британии Борис Джонсон стал отцом в девятый раз

    Жена Джонсона Кэрри родила четвертого ребенка в браке с политиком

    Экс-премьер Британии Борис Джонсон стал отцом в девятый раз
    @ Министерство иностранных дел России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон и его жена Кэрри стали родителями в четвертый раз. У пары родилась девочка, которую назвали Поппи Элиза Джозефин.

    Девятый ребенок или четвертый в браке с нынешней супругой Кэрри появился у Бориса Джонсона 21 мая. Девочку назвали Поппи Элиза Джозефин, в семье ее ласково называют Попс, пишет GBnews.

    Кэрри поделилась в соцсети фотографиями и рассказала, что чувствует себя невероятно счастливой.

    «Я не могу поверить, какая ты хорошенькая и крошечная. Чувствую себя невероятно счастливой. Мы все без ума от тебя», – написала Кэрри Джонсон в Instagram* (принадлежит Meta*, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

    Она поблагодарила медицинскую команду Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе за поддержку во время беременности и намекнула, что Поппи станет последним ребенком пары.

    Бывший премьер-министр и его жена воспитывают, кроме новорожденной, троих детей: Уилфа, Роми и Фрэнка. Также у Бориса Джонсона есть четверо детей от бывшей жены Марины Уилер и один ребенок от Хелен Макинтайр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2021 года стало известно, что Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс поженились на тайной церемонии в Вестминстерском соборе.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    24 мая 2025, 16:58 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по контейнеровозу с катерами и БПЛА в порту Одессы

    Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по контейнеровозу с военными грузами в порту Одессы

    ВС России нанесли удары по контейнеровозу с катерами и БПЛА в порту Одессы
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара ракетами «Искандер» по контейнеровозу и складу в порту Одессы произошла детонация и крупный пожар среди военных грузов, на борту судна находились безэкипажные катера, сообщило Министерство обороны России.

    Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, 23 мая расчетами ОТРК «Искандер» был нанесен групповой ракетный удар по контейнеровозу, доставлявшему военное имущество в порт Одесса. Удар также пришелся по складу контейнеров, располагавшемуся в порту.

    По данным оборонного ведомства, на пораженном судне находилось около ста контейнеров с военными грузами, включая безэкипажные катера, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы. В результате ракетного удара последовала вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров.

    Огневое поражение привело к возникновению сильного пожара на территории порта.

    Ранее украинские СМИ сообщали, что 23 мая в городе Одессе на Украине произошли несколько взрывов.

    Минобороны в субботу заявило, что российские войска нанесли удары по центру спецопераций и авиации СБУ, а также складам боеприпасов и пунктам дислокации ВСУ.

    Также вооруженные силы России нанесли массированный групповой удар по объекту военно-промышленного комплекса на Украине.

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    24 мая 2025, 04:14 • Новости дня
    В МВД нашли способ тотально защитить граждан от мошенников

    В МВД рассмотрели идею тотального запрета на кредиты для россиян ради защиты

    В МВД нашли способ тотально защитить граждан от мошенников
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    В МВД России рассматривается инициатива полного запрета на выдачу кредитов гражданам с возможностью индивидуальной разблокировки ради предотвращения мошенничества.

    Возможность введения тотального запрета на оформление кредитов с дальнейшей индивидуальной разблокировкой, рассматривается в ведомстве, сообщил заместитель начальника Следственного департамента МВД Данил Филиппов на киберфестивале Positive Hack Days.

    «У нас другая несколько концепция, мы предлагаем и на обсуждение это пытаемся ввести, значит, не самозапрет, а тотальный запрет и, так скажем, индивидуальную разблокировку», – приводит его словам агентство «Прайм».

    По словам Филиппова, каждый гражданин, который пожелает оформить кредит, в случае реализации инициативы будет проходить консультацию в МВД, чтобы сотрудники ведомства, задавая вопросы, удостоверились, что деньги не окажутся у мошенников.

    Филиппов подчеркнул, что такая мера стала бы «серьезным ударом» по киберпреступности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новый сервис на портале «Госуслуги» объединил инструменты предотвращения мошенничества и повышения цифровой грамотности, в него вошли комплексные инструкции и возможности проверки подозрительных действий на портале.

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    24 мая 2025, 14:20 • Видео
    Павел Дуров против Франции

    Павел Дуров обвинил власти Франции в давлении и в желании повлиять на результат выборов в Молдавии и Румынии. Румынии, где только что закончилась президентская кампания, это признание грозит беспорядками. Но почему Дуров пошел против французских властей, от которых зависит?

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    24 мая 2025, 10:39 • Новости дня
    Bloomberg: Брюссель рассматривает отключение более 20 российских банков от SWIFT
    Bloomberg: Брюссель рассматривает отключение более 20 российских банков от SWIFT
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз обсуждает вариант исключения свыше двадцати российских банков из международной системы SWIFT, а также меры по нефтяному потолку и «Северному потоку», пишет Bloomberg.

    По сведениям источников агентства, эта мера обсуждается в рамках следующего пакета санкций против России, передает ТАСС.

    Также отмечается, что в Брюсселе анализируют возможность снижения предельной стоимости российской нефти и введения ограничений в отношении проекта «Северный поток».

    Подчеркивается, что обсуждаемые инициативы пока находятся на предварительной стадии и решения еще не приняты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны G7 готовы усилить санкции против России, если не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта на Украине. Британия призвала союзников из G7 договориться о снижении предельных цен на российскую нефть.

    При этом Politico сообщала, что Вашингтон выступил против включения в итоговое заявление встречи министров финансов и глав центробанков стран Группы семи пункта о поддержке Украины.

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    24 мая 2025, 13:11 • Новости дня
    Захарова связала арест Дурова с выборами в Румынии
    Захарова связала арест Дурова с выборами в Румынии
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что задержание Павла Дурова во Франции связано с попытками Эммануэля Макрона повлиять на исход предстоящих выборов в Румынии.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что арест Павла Дурова, основателя мессенджера Telegram, может быть связан с выборами в Румынии, передает «Московский комсомолец». Захарова написала в своем Telegram-канале: «Получается, Макрон арестовал Дурова даже не для решения внутренних вопросов варварскими методами, а для управления выборами в Румынии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Павел Дуров заявил о готовности дать показания в Румынии по делу о вмешательстве в выборы. Суд в Румынии зарегистрировал жалобу об аннулировании второго тура выборов. Впоследствии суд Румынии отклонил жалобу Симиона на итоги выборов.

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    24 мая 2025, 19:11 • Новости дня
    Трамп снова обвинил Россию в краже у США чертежей гиперзвуковых ракет

    Трамп заявил, что Россия украла у США технологию гиперзвуковых ракет

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные наращивают серийное производство гиперзвуковых ракет, чертежи которых ранее были похищены Россией в годы президентства Барака Обамы, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп на церемонии в военной академии Вест-Пойнт сообщил о том, что американские военные начали в больших объемах производить гиперзвуковые ракеты, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, Соединенные Штаты давно разработали подобные вооружения и теперь собирают их в значительных количествах.

    Он также отметил, что чертежи США по гиперзвуковым ракетам были похищены во времена президентства Барака Обамы.

    «Мы были ее разработчиком. Ее украли во время администрации Обамы. Они ее украли. Знаете, кто это сделал? Ее украли русские», – заявил Трамп.

    Ранее Дональд Трамп уже обвинил Россию в краже гиперзвуковых технологий.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как России удалось первой в мире поставить гиперзвуковое оружие на боевое дежурство и обеспечила технологическое преимущество перед США.

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    24 мая 2025, 07:25 • Новости дня
    Овечкин стал первым россиянином – обладателем приза Марка Мессье

    НХЛ сообщила о вручении Овечкину приза Марка Мессье

    Овечкин стал первым россиянином – обладателем приза Марка Мессье
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал обладателем премии Марка Мессье за лидерство в НХЛ в сезоне 2024/25, сообщает Национальная хоккейная лига на своем сайте.

    Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал обладателем премии Марка Мессье за лидерство в НХЛ в сезоне 2024/25. Он отмечен как «игрок, который демонстрирует отличные лидерские качества для своей команды на льду и за его пределами», сказано в сообщении на сайте НХЛ.

    «Овечкин, сыгравший в своем 20-м сезоне в НХЛ и 16-м в качестве капитана «Вашингтона» (что стало третьим по продолжительности пребыванием в команде в истории Лиги), 6 апреля завершил «ГОНКУ GR8» и превзошел Уэйна Гретцки по количеству голов в истории НХЛ, а это рекорд Величайшего, удерживавшийся более 31 года», – перечисляют достижения Ови в НХЛ.

    Там добавили, что Овечкин завершил сезон с 897 голами, что на три гола больше, чем у Гретцки за всю его легендарную карьеру, и вывел «Вашингтон Кэпиталз» (51-22-9, 111 очков) на второе место в турнирной таблице Лиги и на первое место в Восточной конференции впервые с сезона 2016/17.

    Кроме того, Овечкин стал первым россиянином, который удостоился этой награды с момента учреждения в сезоне-2006/07.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм преподнес российскому нападающему Александру Овечкину именные бутсы с автографом в честь его рекордного достижения по голам в НХЛ.

    Кроме того, фанаты отправили Овечкину более 25 тыс. писем поддержки. Овечкин забил 894-ю шайбу и повторил рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.

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    24 мая 2025, 12:24 • Новости дня
    ПВО России сбила украинский МиГ-29
    ПВО России сбила украинский МиГ-29
    @ Air Force Command of Ukraine's Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Российская противовоздушная оборона за сутки уничтожила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины и более сотни беспилотников, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российские средства ПВО за последние сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, а также уничтожили три управляемые авиабомбы JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

    В сообщении российского Министерства обороны отмечается, что за тот же период были также уничтожены 174 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

    В апреле Киев сообщил о крушении своего истребителя F-16 в Сумской области. Минобороны России сообщило, что самолет был сбит российской ПВО. По данным западных СМИ, по истребителю выпустили три ракеты.

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    24 мая 2025, 18:20 • Новости дня
    В Британии сообщили о стягивании войск России к Харькову

    Sky News: Россия сосредоточила более 50 тысяч военных у границы Харькова

    В Британии сообщили о стягивании войск России к Харькову
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Более 50 тыс. российских военных, включая элитные подразделения, сосредоточены у границы с Харьковской областью, что может свидетельствовать о подготовке к масштабному наступлению, сообщает Sky News.

    Издание пишет, что российские вооруженные силы сосредоточили значительное военное присутствие у границы Харьковской области, передает «Газета.Ru».

    По информации британских журналистов, после освобождения Курской области в приграничном районе размещено более 50 тыс. российских военных.

    Военные аналитики считают, что у российской стороны есть примерно четыре месяца для возможного масштабного наступления до ухудшения погодных условий. Начальник штаба 13-й оперативной бригады Украины Андрей Помагайбус отметил, что якобы идет подготовка к активным наступательным операциям.

    Эксперт Sky News Майкл Кларк сообщил, что к границе переброшены элитные подразделения, включая десантные войска. По его мнению, Россия может планировать наступление либо на Харьков, либо на Сумы, не исключена также попытка взять под контроль значительную часть региона.

    Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщил о начале боев по освобождению города Купянска в Харьковской области.

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные подошли к пригородам Купянска.

    Минобороны сообщило, что российские войска освободили Радьковку в Харьковской области.

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    24 мая 2025, 18:34 • Новости дня
    Овечкин заявил, что рад вернуться в Россию

    Овечкин заявил о радости возвращения в Москву после игр НХЛ

    Tекст: Вера Басилая

    Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что рад вернуться в Россию после завершения сезона НХЛ.

    Александр Овечкин, нападающий «Вашингтон Кэпиталз», признался, что рад вернуться в Россию после продолжительного сезона, передает РИА «Новости».

    «Привет всем! Долгие перелеты позади, и мы наконец-то в Москве», – заявил хоккеист.

    «Вашингтон» завершил сезон-2024/25 Национальной хоккейной лиги, уступив «Каролине Харрикейнз» во втором раунде плей-офф. В этой серии команда Овечкина проиграла со счетом 1-4, а сам спортсмен в десяти матчах Кубка Стэнли набрал 6 очков, забросив 5 шайб и отдав одну результативную передачу.

    Ранее нападающий и капитан клуба National Hockey League «Вашингтон» Александр Овечкин прилетел в Москву.

    До этого Овечкин стал обладателем премии Марка Мессье за лидерство в НХЛ в сезоне 2024/25.

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    24 мая 2025, 11:54 • Новости дня
    The Times: Россия превзошла Украину в производстве и применении FPV-дронов
    The Times: Россия превзошла Украину в производстве и применении FPV-дронов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия опережает Украину в производстве и использовании беспилотных летательных аппаратов средней дальности, пишет The Times.

    По данным британского издания, новое поколение российских FPV-дронов и их оптоволоконных аналогов заметно изменили обстановку на линии фронта и способы ведения боевых действий, передает The Times.

    The Times приводит мнение командира пехотного батальона ВСУ, который заявил, что из-за появления новых беспилотников изменения в боевых действиях происходят настолько быстро, что принятые месяц назад концепции уже не работают. Он отметил, что за одну неделю дальность поражения российских дронов увеличилась на четыре километра.

    Издание указывает, что дроны оказали существенное влияние на применение бронетехники: ранее она считалась незаменимой на поле боя, однако теперь стала легкой мишенью и практически утратила свою эффективность вдоль линии соприкосновения.

    Один из бойцов ВСУ сообщил изданию, что российские дроны скапливаются вокруг бронетехники, когда та приближается к передовой, и отметил, что эпоха танков подошла к концу.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что иностранные военные и политики анализируют российские подходы и технические новшества, применяемые в ходе специальной военной операции. Кроме того, Путин назвал развитие беспилотных летательных аппаратов одним из важнейших направлений для российских Вооруженных сил.

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    24 мая 2025, 17:32 • Новости дня
    Полиция прервала ЛГБТ-вечеринку в Свердловской области

    Tекст: Вера Басилая

    В ночное время в Каменске-Уральском закрыли мероприятие, участники которого пригласили травести-артистов и оформили в стиле 90-х, сообщили в правоохранительных органах.

    Сотрудники силовых структур и представители «Русской общины» прервали проведение ЛГБТ*-вечеринки (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) в Каменске-Уральском, передает РИА «Новости». Мероприятие проходило во втором рабочем поселке ночью с пятницы на субботу.

    По данным правоохранителей, среди приглашенных были травести-артисты, а сама вечеринка оформлялась в тематике 90-х. На организатора составлен протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

    Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об организации деятельности экстремистской организации.

    Ранее силовики провели рейд в одном из клубов Москвы по подозрению в ЛГБТ-пропаганде (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).

    Правоохранители устроили проверку с обысками и задержаниями на рейв-вечеринке в клубе Kontrkult в Петербурге.

    В Петербурге также прошел рейд в арт-пространстве «Явление» во время закрытой вечеринки.

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    24 мая 2025, 13:18 • Новости дня
    Папуашвили призвал Запад принести извинения за кампанию против грузинского общества
    Папуашвили призвал Запад принести извинения за кампанию против грузинского общества
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Западные политики своим предвзятым отношением к грузинскому обществу мешают его демократическому становлению и национальному согласию, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

    Комментируя поддержку рядом западных политиков радикального грузинского оппозиционера Зураба Джапаридзе, взятого под стражу после отказа выплатить залог за неявку на заседание временной парламентской комиссии, председатель парламента Грузии назвал это «очередной кампанией, которую ведут некомпетентные, а нередко враждебно настроенные к Грузии деятели», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Годами не дают грузинскому обществу мирно развиваться», – отметил глава высшего законодательного органа Грузии.

    Папуашвили напомнил, что аналогично Грузию годами упрекали за якобы давление на СМИ или ухудшение состояние здоровья арестованного экс-президента Михаила Саакашвили, однако в итоге ЕСПЧ всегда доказывал правоту грузинского руководства по этим и другим подобным случаям.

    По его словам, некоторые западные послы «чуть ли не гражданский апокалипсис нам устраивали», а ЕП принимал «проплаченные резолюции». «По всем этим делам Страсбургский суд в итоге заявлял, что иностранные правительства, министры, депутаты, послы лгали, а грузинское правосудие принимало законные решения», – сказал Папуашвили.

    «Можно ошибиться однажды, дважды, но ошибаться раз за разом, это значит, что ты – сторона с определенной повесткой дня и напрямую организуешь смену правительства против воли народного большинства», – заявил он.

    Также Папуашвили призвал «некоторых иностранных политиков хотя бы раз действовать в поддержку грузинских ценностей или принести извинения».

    Однако, как отметил он, «мы снова и снова видим уже просмотренное нами кино, когда нам на белое говорят, что это – черное, когда сеют ненависть и противостояние в обществе».

    «В этом процессе страдают целостность грузинского общества, его ценности, путь демократического развития и национальное единство», – заявил председатель парламента Грузии.

    Лидер радикальной грузинской оппозиционной партии «Гирчи» («Шишка») Зураб Джапаридзе в четверг был взят под стражу в зале Тбилисского суда и отправлен в заключение по статье, которая предусматривает до года лишения свободы за неявку на заседание комиссии парламента. Это произошло после его отказа заплатить залог в 20 тыс. лари (примерно 7,3 тыс. долларов).

    После этого ряд западных политиков обвинил власти Грузии в атаку на оппозицию и в отступлении от демократии.

    Временная следственная комиссия парламента изучает деятельность саакашвилевского режима, во время которого Джапаридзе был депутатом и генсеком «Единого национального движения».

    Зураб Джапаридзе несколько лет назад прославился на границе Южной Осетии в «перформансе» «против оккупации». Также он совместно с еще одной представительницей радикальной оппозиции Еленой Хоштария ведет платформу в Интернете, публикуя имена тех грузин, которые якобы «сотрудничают с Россией или проводят в Грузии интересы России».

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    24 мая 2025, 12:33 • Новости дня
    ВС России поразили центры ССО и авиации СБУ на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли удары по центру спецопераций и авиации СБУ, а также складам боеприпасов и пунктам дислокации ВСУ.

    Российские военные за сутки нанесли поражение отдельному центру сил специальных операций и центру авиации Службы безопасности Украины, передает ТАСС. По данным Минобороны России, удары были нанесены с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

    В результате также были уничтожены склады боеприпасов и пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Ведомство отметило, что удары наносились по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине.

    Кроме того, потери ВСУ за сутки составили около 1330 военнослужащих. На разных направлениях фронта украинская армия потеряла от 70 до 410 человек. Также за сутки были уничтожены танк и 31 боевая бронированная машина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Новую Полтавку, расположенную между Красноармейском и Константиновкой. Валерий Залужный призвал Киев не надеяться на чудо и так называемого «белого лебедя». Российские войска также освободили населенный пункт Радьковка в Харьковской области.

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    24 мая 2025, 03:16 • Новости дня
    Российский военнослужащий спас товарища и отбился от ударного дрона-камикадзе

    Минобороны: Механик-водитель спас раненого товарища и отбился от дрона ВСУ

    Российский военнослужащий спас товарища и отбился от ударного дрона-камикадзе
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Гвардии старший сержант Александр Гоппе спас раненого сослуживца, сбил вражеский беспилотник и продолжил выполнение боевой задачи, рассказали в Минобороны России

    Российский военнослужащий механик-водитель Александр Гоппе сумел спасти раненого сослуживца во время артиллерийского обстрела и отбиться от дрона-камикадзе стрелковым оружием, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

    В ведомстве сообщили, что гвардии старший сержант Александр Гоппе в составе расчета самоходной артиллерийской установки «Мста-С» подвергся артобстрелу, кроме того, был ранен один из сослуживцев Александра.

    «Переместив раннего товарища в безопасное место, начал оказывать ему первую медицинскую помощь, заметив приближение вражеского дрона-камикадзе. Из личного стрелкового оружия метким огнем Александр уничтожил беспилотник противника», – рассказали в оборонном ведомстве.

    Передав раненого товарища группе эвакуации, Гоппе оперативно добрался до запасной позиции, с которой продолжил уничтожение огневых точек противника.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинский военнослужащий из района Ковалевки в ЛНР смог выжить в плену после того, как его товарищ обратился к российским военным за помощью.

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    24 мая 2025, 16:37 • Новости дня
    Группа украинских снайперов уничтожена в боях за Ступочки в ДНР

    ВС России в боях за Ступочки уничтожили группу снайперов ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В боях за населенный пункт Ступочки в Донецкой народной республике была ликвидирована группа снайперов украинской армии, сообщили силовики.

    Группа снайперов Вооруженных сил Украины была уничтожена в ходе боевых действий за село Ступочки, передает ТАСС.

    Сообщается, что операция была проведена силами 6-ой мотострелковой дивизии Южной группировки российских войск.

    Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Ступочки в ДНР. Силовики объяснили стратегическое значение освобождения Отрадного и Ступочек.

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