Экс-премьер Британии Борис Джонсон стал отцом в девятый раз

Жена Джонсона Кэрри родила четвертого ребенка в браке с политиком

Tекст: Ирма Каплан

Девятый ребенок или четвертый в браке с нынешней супругой Кэрри появился у Бориса Джонсона 21 мая. Девочку назвали Поппи Элиза Джозефин, в семье ее ласково называют Попс, пишет GBnews.

Кэрри поделилась в соцсети фотографиями и рассказала, что чувствует себя невероятно счастливой.

«Я не могу поверить, какая ты хорошенькая и крошечная. Чувствую себя невероятно счастливой. Мы все без ума от тебя», – написала Кэрри Джонсон в Instagram* (принадлежит Meta*, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

Она поблагодарила медицинскую команду Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе за поддержку во время беременности и намекнула, что Поппи станет последним ребенком пары.

Бывший премьер-министр и его жена воспитывают, кроме новорожденной, троих детей: Уилфа, Роми и Фрэнка. Также у Бориса Джонсона есть четверо детей от бывшей жены Марины Уилер и один ребенок от Хелен Макинтайр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2021 года стало известно, что Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс поженились на тайной церемонии в Вестминстерском соборе.