При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.7 комментариев
Экс-премьер Британии Борис Джонсон стал отцом в девятый раз
Жена Джонсона Кэрри родила четвертого ребенка в браке с политиком
Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон и его жена Кэрри стали родителями в четвертый раз. У пары родилась девочка, которую назвали Поппи Элиза Джозефин.
Девятый ребенок или четвертый в браке с нынешней супругой Кэрри появился у Бориса Джонсона 21 мая. Девочку назвали Поппи Элиза Джозефин, в семье ее ласково называют Попс, пишет GBnews.
Кэрри поделилась в соцсети фотографиями и рассказала, что чувствует себя невероятно счастливой.
«Я не могу поверить, какая ты хорошенькая и крошечная. Чувствую себя невероятно счастливой. Мы все без ума от тебя», – написала Кэрри Джонсон в Instagram* (принадлежит Meta*, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).
Она поблагодарила медицинскую команду Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе за поддержку во время беременности и намекнула, что Поппи станет последним ребенком пары.
Бывший премьер-министр и его жена воспитывают, кроме новорожденной, троих детей: Уилфа, Роми и Фрэнка. Также у Бориса Джонсона есть четверо детей от бывшей жены Марины Уилер и один ребенок от Хелен Макинтайр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2021 года стало известно, что Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс поженились на тайной церемонии в Вестминстерском соборе.
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