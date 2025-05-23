Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.7 комментариев
Стало известно о состоянии избитого руководителя «Курганприбора»
Пострадавший при нападении замгендиректора «Курганприбора» попал в реанимацию
Заместитель генерального директора «Курганприбора» Андрей Кондратьев, на которого напали с молотком, получил сотрясение мозга и перелом руки, сейчас его состояние оценивается как стабильное, а серьезных повреждений головы не выявлено.
Кондратьев находится в реанимации, передает URA.RU. После нападения с молотком у него диагностированы сотрясение мозга и перелом руки, которой он защищался от нападавшего.
По словам источника, близкого к предприятию, серьезных повреждений головы у Кондратьева не обнаружено, его состояние оценивается как нормальное, он находится под постоянным наблюдением врачей. Сообщается, что сенатор России Сергей Муратов контролирует ситуацию и поддерживает связь с пострадавшим.
Напомним, на главного конструктора оборонного предприятия «Курганприбор» Андрея Кондратьева было совершено нападение 22 мая.