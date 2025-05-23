Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.3 комментария
В Кургане напали на главного конструктора «Курганприбора»
На главного конструктора оборонного предприятия «Курганприбор» Андрея Кондратьева совершили нападение, сообщили в региональном управлении МВД.
Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Источник агентства в оперативных службах указал, что инцидент произошел вечером 22 мая в Кургане. На Кондратьева якобы напали из-за его профессиональной деятельности, он лежит в больнице.
Ранее житель Магадана познакомился с девушкой в Сети, благодаря чему на его адрес вышел вооруженный преступник. Злоумышленник пытался угрозами заставить его взять кредит.