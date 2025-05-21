Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.16 комментариев
Житель Магадана стал жертвой разбойника после знакомства с девушкой онлайн
Магаданец, познакомившийся с девушкой на сайте знакомств, оказался лицом к лицу с вооруженным злоумышленником, который пытался угрозами заставить его взять кредит, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Молодой человек ожидал в своей квартире девушку, с которой общался на сайте знакомств, однако на пороге появился мужчина в полицейской форме, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
Злоумышленник представился сотрудником полиции и попросил воды, после чего, угрожая ружьем, заставил хозяина оформить кредит на 1 млн 800 тыс. рублей. Вместе они направились к банкомату для снятия наличных, однако потерпевший сумел перехитрить нападавшего и сбежать, обратившись в полицию.
Задержанный пояснил, что переписывался с мужчиной, выдавая себя за девушку, и пришел к нему в парике и очках. Спустя 15 минут после побега пострадавшего подозреваемый был задержан.
Дело завели по статье о разбойном нападении, обвиняемому грозит заключение до 15 лет, он уже арестован.
В конце апреля полицейские изловили мужчину, подозреваемого в убийстве 25-летнего жителя Ижевска.