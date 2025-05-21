Житель Магадана стал жертвой разбойника после знакомства с девушкой онлайн

Tекст: Алексей Дегтярев

Молодой человек ожидал в своей квартире девушку, с которой общался на сайте знакомств, однако на пороге появился мужчина в полицейской форме, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

Злоумышленник представился сотрудником полиции и попросил воды, после чего, угрожая ружьем, заставил хозяина оформить кредит на 1 млн 800 тыс. рублей. Вместе они направились к банкомату для снятия наличных, однако потерпевший сумел перехитрить нападавшего и сбежать, обратившись в полицию.

Задержанный пояснил, что переписывался с мужчиной, выдавая себя за девушку, и пришел к нему в парике и очках. Спустя 15 минут после побега пострадавшего подозреваемый был задержан.

Дело завели по статье о разбойном нападении, обвиняемому грозит заключение до 15 лет, он уже арестован.

В конце апреля полицейские изловили мужчину, подозреваемого в убийстве 25-летнего жителя Ижевска.