Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.3 комментария
Меладзе объявил о закрытии группы «ВИА Гра»
Коллектив «ВИА Гра» завершает свою 25-летнюю историю релизом финальной песни Galileo, которую исполнили София Тарасова и Ульяна Синецкая, сообщил композитор и продюсер Константин Меладзе.
Меладзе в своем Instagram* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской) заявил: «Это последняя песня группы «ВИА Гра». Я благодарен всем, кто в течение 25 лет работал со мной над этим проектом», передает ТАСС.
Он подчеркнул, что все песни коллектива были наполнены любовью, верой и надеждой. Меладзе отметил, что не испытывает ностальгии по ушедшему времени, он уверен, что созданная музыка останется с поклонниками. Финальная композиция Galileo вышла 23 мая. Автором музыки и слов стал сам Меладзе, а исполнили песню солистки София Тарасова и Ульяна Синецкая.
Напомним, в 2022 году продюсер Константин Меладзе якобы решил ликвидировать ООО «Группа «ВИА Гра». Позже директор музыкального коллектива опроверг закрытие группы «ВИА Гра».
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ