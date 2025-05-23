Меладзе объявил о закрытии группы «ВИА Гра»

Tекст: Дарья Григоренко

Меладзе в своем Instagram* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской) заявил: «Это последняя песня группы «ВИА Гра». Я благодарен всем, кто в течение 25 лет работал со мной над этим проектом», передает ТАСС.

Он подчеркнул, что все песни коллектива были наполнены любовью, верой и надеждой. Меладзе отметил, что не испытывает ностальгии по ушедшему времени, он уверен, что созданная музыка останется с поклонниками. Финальная композиция Galileo вышла 23 мая. Автором музыки и слов стал сам Меладзе, а исполнили песню солистки София Тарасова и Ульяна Синецкая.

Напомним, в 2022 году продюсер Константин Меладзе якобы решил ликвидировать ООО «Группа «ВИА Гра». Позже директор музыкального коллектива опроверг закрытие группы «ВИА Гра».