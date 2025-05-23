  • Новость часаРоссийские войска подошли вплотную к пригородам Купянска
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    Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем украинцы поджигают Европу

    Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем СВО похожа на Северную войну

    Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

    8 комментариев
    23 мая 2025, 14:36 • Новости дня

    Политолог Корякин: Восстановление приграничья – общенациональное дело России

    Политолог Корякин: Восстановление приграничья – общенациональное дело России
    @ Евгений Силантьев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Возвращение полноценной жизни в приграничные регионы – наше общенациональное дело. Поэтому к нему будут привлечены все основные российские ведомства, включая Минстрой, Минобороны и МВД, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Корякин. Ранее президент Владимир Путин поручил ведомствам разработать программу восстановления областей, пострадавших от действий ВСУ.

    «Президент обозначил необходимость создания буферной зоны вдоль российской границы. Это обеспечит безопасность восстановления регионов, нормализации жизни и дальнейшее социально-экономическое развитие», – отметил Станислав Корякин, член Общественной палаты России, автор Telegram-канала «Смыслы и стратегии».

    По его словам, крайне важно, что к работе будут привлечены «сразу несколько федеральных ведомств». «Как и в случае с восстановлением новых регионов, возвращение приграничных областей к нормальной жизни – общенациональное дело. Нет никаких сомнений в том, что все будет отстроено и отремонтировано. Фокус должен быть сделан на координации усилий различных структур», – подчеркнул политконсультант.

    Среди других важных тем совещания эксперт отметил развитие туризма. «Я сам люблю поездить на машине по России, поэтому рад вниманию властей к туристической сфере», – продолжил собеседник. Он указал: уже сейчас в российских регионах ведется масштабная работа по строительству новых дорог, в том числе платных.

    «Появляется соответствующая инфраструктура, гостиницы, дополнительные сервисы. Поручения президента призваны реализовать огромный потенциал России в этой отрасли. Однако тут важно и участие предпринимателей. Качество сервиса и его разнообразие – это их прерогатива», – заметил спикер.

    «Также принципиальное значение имеет, конечно же, рост детского турпотока и возведение соответствующей системы мест отдыха по всей страны. Это является продолжением воспитательной и духовно-просветительской политики государства – одного из важнейших направлений работы всех органов власти», – резюмировал он.

    В четверг президент Владимир Путин в формате видеоконференции провел совещание с членами правительства. Главными вопросами были восстановление жилья, социальных, транспортных объектов в Курской, Белгородской и Брянской областях, а также выплата компенсаций за утраченное имущество и поддержка переселенцев, сообщает Кремль.

    «Отдельная тема, важнейшая для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, – это разминирование территории, где шли боевые действия, ликвидация неразорвавшихся снарядов, мин, схронов с оружием, оставленных боевиками», – указал президент.

    Он поручил Минэкономразвития и администрации президента подготовить в максимально короткие сроки программу комплексного восстановления пострадавших районов всех трех областей. «Эта программа должна быть обеспечена необходимыми финансовыми, материальными ресурсами, задействована дополнительная техника, специалисты, в том числе из других субъектов федерации», – указал Путин.

    К разработке и реализации программы привлекут Минобороны, МВД, МЧС, Минстроя, министерств транспорта, энергетики, цифрового развития и связи, Минздрава, Министерства просвещения и другие ведомства.

    Другой важной темой совещания стала индустрия отдыха. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, внутренний туризм в России динамично развивается – за прошлый год число поездок по стране превысило 90 млн, увеличившись почти 8%, а к 2030 году должно достичь 140 млн.

    Он отметил, что самыми популярными направлениями остаются Краснодарский край, Крым, Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. «На основании данных Минэкономразвития Минтранс повышает транспортную доступность курортов, включая организацию сейчас набирающих популярность мультимодальных перевозок», – продолжил он.

    Отдельно замглавы правительства остановился на организации детского летнего отдыха. По его словам, в конце апреля кабмин провел всероссийские антитеррористические учения при участии профильных ведомств. По его словам, летом в России будет работать более 40 тыс. детских лагерей, где смогут отдохнуть около 6 млн ребят, из которых 175 тыс. – дети участников СВО.

    «Ежегодный объем финансирования программы модернизации инфраструктуры детских лагерей увеличен с этого года до 3 млрд рублей. Это позволит создать дополнительно более трех тысяч новых мест каждый год. Всего из бюджетов всех уровней на летнюю детскую оздоровительную кампанию выделено порядка 85 млрд рублей», – детализировал он.

    Чернышенко отметил, что воспитательная работа с детьми основана на сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей, которые приведены в президентском указе №809.

    «Важная дата в этом году – столетний юбилей отмечает международный детский центр «Артек». В праздничные смены туда приедут самые активные и талантливые ребята из 89 регионов и из 32 стран», – сказал вице-премьер, добавив, что в Бердянске открыт филиал «Артека» – «Красная гвоздика».

    «На особом контроле также отдых состоящих на профилактическом учете детей. «Движение первых» реализует новую воспитательную программу для таких подростков», – резюмировал Чернышенко.

    22 мая 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин: ВС России решают задачу по созданию буферной зоны на границе с Украиной
    Путин: ВС России решают задачу по созданию буферной зоны на границе с Украиной
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные сфокусированы на задаче создания буферной зоны безопасности вдоль всей границы с Украиной, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

    «Уже говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границы. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают», – цитирует главу государства РИА «Новости».

    Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отмечал, что буферная зона для недопущения обстрелов со стороны ВСУ должна доходить до Конотопа в Сумской области.

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    23 мая 2025, 11:20 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 82% россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составляет 82%, столько же россиян считают, что он работает хорошо, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину достиг 82%, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», передает ТАСС.

    Столько же респондентов считают, что президент хорошо выполняет свои обязанности. За две недели этот показатель вырос на два процентных пункта.

    Положительную оценку работе правительства дали 56% опрошенных, что на один процентный пункт больше, чем ранее. Работу премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 58% респондентов – этот показатель не изменился.

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 48% (плюс 4 п. п.), у КПРФ – 7% (минус 1 п. п.), у ЛДПР – 10% (минус 1 п. п.), у «Справедливой России – За правду» – 3% (плюс 1 п. п.), у «Новых людей» – 2% (минус 1 п. п.).

    Опрос проводился с 16 по 18 мая среди 1,5 тыс. россиян в различных регионах страны.

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    22 мая 2025, 18:20 • Видео
    Зачем Зеленскому римский папа

    Вашингтон и Киев предлагают перенести переговоры по урегулированию на Украине из Турции в Ватикан. Новый папа Лев XIV поддерживает эту идею. Чем она плоха?

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    22 мая 2025, 23:25 • Новости дня
    Военное следствие заявило о возможном применении HIMARS при ударе ВСУ по Льгову
    Военное следствие заявило о возможном применении HIMARS при ударе ВСУ по Льгову
    @ John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для удара по Льгову в Курской области вооруженные силы Украины, предположительно, использовали РСЗО HIMARS, сообщил сотрудник Военного следственного управления СК России, проводивший осмотр места удара и изъявший осколки боеприпаса для дальнейшей экспертизы. СК возбудил уголовное дело о теракте.

    На месте обстрела были проведены следственные действия и обнаружены фрагменты и осколки, «предположительно, от РСЗО HIMARS». Объекты изъяты для дальнейшей экспертной проверки, передает РИА «Новости».

    В результате обстрела пострадали местные жители, которые были доставлены в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Представитель следствия уточнил, что в районе атаки поврежден фасад многоквартирного жилого дома и выбиты окна.

    Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что по факту украинской атаки на гражданские объекты Льгова открыто уголовное дело о теракте, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики нанесли массированный удар по городу Льгову в Курской области. В результате атаки пострадали 12 мирных граждан. Среди раненых оказались подростки 13 и 16 лет.

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    23 мая 2025, 05:12 • Новости дня
    Пострадавшего от дрона ВСУ главу района Курской области доставили в Москву
    Пострадавшего от дрона ВСУ главу района Курской области доставили в Москву
    @ Александр Хинштейн/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Беловского района Николай Волобуев, пострадавший в результате атаки украинского БПЛА, экстренно доставлен в Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии в Москве, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн сообщил в Telegram, что вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко встретил Волобуева в больнице.

    По словам Хинштейна, медики сразу провели компьютерную томографию пострадавшему и начали подготовку к операции. Он подчеркнул, что у Волобуева диагностированы минно-взрывная травма, переломы костей таза и руки. После хирургического вмешательства главу района ожидает курс реабилитации.

    Хинштейн отметил, что несмотря на тяжелые травмы, Волобуев сохраняет боевой настрой и беспокоится о необходимости временно оставить работу. Хинштейн выразил благодарность Мурашко и Минздраву России.

    «С августа бок о бок с курскими врачами в регионе работают врачи из Центра медицины катастроф, Минздрава, ФМБА, департамента здравоохранения Москвы. При необходимости – больных регулярно транспортируют в столицу, также активно применяются методы телемедицины. Искренне благодарю медиков за спасённые жизни и неоценимую помощь людям!» – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Волобуев получил травмы после атаки украинского дрона по его автомобилю. Следственный комитет возбудил дело о теракте. Президент России Владимир Путин позвонил Волобуеву и пожелал ему скорейшего выздоровления.

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    23 мая 2025, 06:45 • Новости дня
    Впервые после бегства из Курской области ВСУ попытались прорваться к Горналю
    Впервые после бегства из Курской области ВСУ попытались прорваться к Горналю
    @ Viacheslav Madiievskyi/Ukrinform/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские войска предприняли попытку прорыва к Горналю впервые после освобождения Курской области от вооруженных сил Украины; группировка российских войск «Север» не допустила прорыва.

    «Впервые после освобождения Курской области враг предпринял попытку прорыва на данном участке фронта. На направлении Запселье (Сумская область) – Горналь нашей разведкой вскрыта группа украинского спецподразделения», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    Сообщается, что «морпехи «Северян» в ходе стрелкового боя уничтожили в районе госграницы большую часть оккупантов, остальные сбежали вглубь Сумской области».

    Кроме того, на Сумском направлении российские десантники продвинулись в окрестностях Локни, «перерезая логистические маршруты» ВСУ, зачищено несколько приграничных лесополос. Общее продвижение российских войск на Сумском направлении составило свыше 700 м.

    На Волчанском и Липцовском направлениях ликвидированы четыре боевые группы ВСУ вместе с автомобильной техникой и станцией РЭБ. В Волчанске российские войска продвинулись на 120 м, ВСУ выбиты из двух опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.

    Также группировкой войск «Север» уничтожены передовые и штурмовые подразделения ВСУ на Теткинском и Глушковском направлениях. «Количество уничтоженных ВСУшников из 253 ошб «Арей» говорит о том, что это подразделение криворожских неонацистов также переброшено на данный участок фронта. Созданный изначально как элитное подразделение, начиная с 2024 года штурмовой батальон комплектовался в основном за счет бывших заключенных», – говорится в сообщении.

    За сутки потери ВСУ составили свыше 210 человек, в том числе более 140 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях, сообщил «Северный Ветер».

    В апреле был освобожден Горналь – последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков в Курской области. При этом российские военные освободили и Горнальский Свято-Николаевский монастырь.

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    22 мая 2025, 20:25 • Новости дня
    При ударе ВСУ по Льгову в Курской области пострадали 12 человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики нанесли массированный удар по городу Льгову в Курской области, пострадали 12 мирных граждан, включая несовершеннолетних, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

    В числе пострадавших – дети 13 и 16 лет, у 13-летнего ребенка осколочные ранения поясницы, у 16-летнего – черепно-мозговая травма, написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

    В числе пострадавших семь женщин и трое мужчин.

    Их жизни ничего не угрожает, всех отправили в Курскую областную больницу. На место направили дополнительные бригады скорой помощи. Также в результате удара повреждены четыре автомобиля, один многоквартирный дом и два частных дома.

    Ранее в четверг при ударе ВСУ был ранен глава Беловского района Курской области Николай Волобуев.

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    23 мая 2025, 00:36 • Новости дня
    Число пострадавших в результате удара ВСУ по Льгову выросло до 16 человек
    Число пострадавших в результате удара ВСУ по Льгову выросло до 16 человек
    @ кадр из видео Александр Хинштейн/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В результате ракетного удара ВСУ по Льгову пострадали 16 мирных жителей, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии, сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн.

    «Количество пострадавших в результате ракетного удара по городу Льгову возросло до 16 человек. 14 раненых находятся в Курской областной больнице, в том числе и двое детей», – сообщил Хинштейн в Telegram.

    Четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Двое получили легкие ссадины и отпущены на амбулаторное лечение.

    Представители администрации города и ремонтные бригады сразу после обстрела провели обход поврежденных объектов. По последним данным, повреждены 30 частных домов, выбиты окна в 26 квартирах трех многоквартирных домов, пострадали два магазина, автомойка, 14 легковых и девять грузовых автомобилей, рассказал Хинштейн.

    Он сообщил, что специалисты приступят к восстановлению поврежденного жилья, включая замену стеклопакетов. Он заверил, что никто из пострадавших не останется без внимания и всей необходимой поддержки со стороны властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики нанесли массированный удар по городу Льгову в Курской области. В результате атаки пострадали 12 мирных граждан, среди которых были подростки 13 и 16 лет.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Военное следственное управление Следственного комитета заявило, что для удара по Льгову вооруженные силы Украины, предположительно, использовали РСЗО HIMARS.

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    23 мая 2025, 12:25 • Новости дня
    Путин поручил регионам увеличить объемы жилищного строительства

    Путин поручил регионам увеличить объемы жилищного строительства и инфраструктуры

    Путин поручил регионам увеличить объемы жилищного строительства
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин поручил регионам увеличить объем жилищного строительства, обеспечив новые кварталы современной инфраструктурой и улучшенной транспортной доступностью.

    Президент России Владимир Путин рекомендовал российским регионам нарастить объемы жилищного строительства и обеспечить участки для застройки необходимой инфраструктурой и автодорожной сетью. В поручении, опубликованном на сайте Кремля, подчеркивается, что местные власти должны утвердить и реализовать план действий по увеличению градостроительного потенциала территорий, а также расширению индивидуального жилищного строительства.

    В документе отмечается необходимость принять меры по обеспечению объектов индивидуального жилищного строительства коммуникациями и коммунальной инфраструктурой. Также особое внимание поручено уделить развитию улично-дорожной и автомобильной сети для повышения транспортной доступности новых жилых объектов.

    Отдельно Путин поручил правительству и Центробанку снизить риски банкротства компаний, занимающихся жилищным строительством. «Снизить риски банкротства организаций, осуществляющих жилищное строительство», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

    Еще одним важным пунктом стал запрет на введение региональных ограничений для застройщиков, которые не предусмотрены федеральным законодательством. Путин поручил кабмину и Генеральной прокуратуре следить за тем, чтобы все требования к компаниям-застройщикам соответствовали только федеральным нормам. Региональные и муниципальные правовые акты должны быть приведены в соответствие с этими требованиями.

    Ранее Путин заявил, что граждане, оплачивающие капитальный ремонт, должны понимать, куда расходуются их средства.

    Кроме того, Путин отметил, что для обновления жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года потребуется не менее 4,5 трлн рублей. Президент также подчеркнул важность принятия дополнительных мер по обеспечению жильем военнослужащих.

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    22 мая 2025, 18:54 • Новости дня
    Путин присвоил звание заслуженной артистки балерине Большого театра Сташкевич

    Путин наградил званиями ведущих деятелей культуры и искусства России

    Путин присвоил звание заслуженной артистки балерине Большого театра Сташкевич
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Балерина Большого театра Анастасия Сташкевич удостоена звания заслуженной артистки России.

    Балерине Большого театра Анастасии Сташкевич присвоено звание заслуженной артистки Российской Федерации, передает ТАСС. Соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовых актов. В документе говорится: «Присвоить почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Сташкевич Анастасии Витальевне».

    Кроме того, президент присвоил звание заслуженного деятеля искусств дирижеру хора Государственной академической симфонической капеллы России Александру Хватову и преподавателю Российского института театрального искусства Рамуне Ходоркайте.

    Помимо этого, актер Московского театра Олега Табакова Виталий Егоров и актриса МХТ им. Чехова Наталья Рогожина награждены орденом «За заслуги в культуре и искусстве» за вклад в развитие отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин присвоил звание народной артистки РФ актрисе Анне Михалковой и вручил медаль «За труды в культуре и искусстве» заслуженной артистке РФ Татьяне Булановой за вклад в развитие отечественной культуры.



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    22 мая 2025, 16:59 • Новости дня
    Путин позвонил пострадавшему главе района Курской области

    Путин пожелал Волобуеву выздоровления после атаки украинского дрона

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил поддержку главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву, получившему ранения в результате атаки украинского беспилотника.

    Как передает Telegram-канал Кремля, президент Владимир Путин лично позвонил главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву, который получил ранения в результате атаки украинского беспилотника.

    Во время телефонного разговора глава государства пожелал Волобуеву скорейшего восстановления. «Поправляйтесь, я еще справлюсь у врачей, как ваши дела. Обнимаю вас. Всем коллегам передавайте самые наилучшие пожелания», – отметил президент.

    Накануне Волобуев принял участие в совещании в городе Курчатов, которое провел президент Владимир Путин с руководителями муниципалитетов Курской области.

    «В своем выступлении рассказал президенту о своей работе в августовские дни 2024 года по эвакуации и спасению мирных жителей Беловского района и проинформировал о сегодняшней ситуации по обеспечению жизнедеятельности нашего района», – сообщал Волобуев в своем Telegram.

    Также Волобуев на встрече с президентом рассказал, что главы сельских советов, населенных пунктов и коммунальных служб Беловского района Курской области не покидали свои места при вторжении Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Волобуев подчеркнул: «Ежедневно я как глава района ездил на приграничные территории, встречался с людьми. Все главы остались на территории, коммунальные службы также остались на территории. Люди видели, что власть на месте».

    Он отметил, что с первого дня вторжения ВСУ занимался эвакуацией населения, а затем каждый день помогал жителям, которые решили остаться дома, развозил хлеб и участвовал в ликвидации последствий ударов по коммунальной инфраструктуре.

    Волобуев рассказал, что с августа 2024 года лично трижды попадал под обстрел: один из случаев произошел в марте 2025 года, когда обстрел был направлен на администрацию, и он получил травму, находясь на рабочем месте. Последний раз он пострадал, когда привозил хлеб местным жителям, и в момент атаки дрона успел покинуть автомобиль, получив ранение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Беловского района Николай Волобуев получил травмы бедра и руки после атаки украинского дрона на его автомобиль. Волобуев успел выбраться из машины до взрыва.

    Ранее Волобуев уже подвергался атаке дрона и был контужен, когда развозил хлеб местным жителям.

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    23 мая 2025, 01:58 • Новости дня
    Путин оценил работу Хинштейна на должности врио губернатора Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Александр Хинштейн старается на посту врио губернатора Курской области, заявил президент России Владимир Путин во время поездки в Курскую область.

    На сайте Кремля была опубликована полная версия стенограммы встречи Путина с главами муниципальных образований Курской области, депутатами и представителями общественности; встреча состоялась 20 мая.

    Депутат Курской областной думы Александр Золотарев поблагодарил Путина от лица «жителей приграничья» и депутатского корпуса за назначение Хинштейна врио губернатора региона.

    «Это тот человек, который за недолгое время, приняв очень сложную ситуацию, очень напряженную, уже сумел заслужить и доверие, уважение и любовь курян», – сказал Золотарев.

    Путин ответил: «Могу точно сказать: я вижу, он старается. Старается. А как получается или нет – это вам судить».

    Напомним, Путин также заявил, что Хинштейн отличается настойчивостью и умением добиваться результатов. В ответ на замечание Золотарева о «пробивном» характере врио губернатора Путин добавил: «Одно могу точно сказать – деньги выбивает». Хинштейн пообещал соответствовать оценке Путина.

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    22 мая 2025, 18:19 • Новости дня
    Путин назвал террористическими используемые ВСУ и наемниками методы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители Курской области столкнулись с откровенно террористическими действиями ВСУ и иностранных наемников, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    Путин рассказал о поездке в Курскую область и прямом диалоге с местными жителями. «Мы обсуждали вопросы, которые в наибольшей степени волнуют людей – жителей поселков, деревень, которые пострадали от обстрелов и боевых действий и от тех, прямо скажем, террористических методов, которые использовали и используют украинские формирования и иностранные наемники», – дал оценку президент, передает ТАСС.

    Накануне временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что вся Курская область освобождена от украинских боевиков. Хинштейн также сообщил, что все попытки украинских боевиков проникнуть на территорию Курской области пресекаются.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что планы президента России по визиту в Донецк и Луганск остаются актуальными, их осуществление ожидается в будущем.

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    22 мая 2025, 18:27 • Новости дня
    Путин назвал восстановление жилья ключевой задачей в приграничье

    Tекст: Александра Юдина

    Правительство России должно сконцентрироваться на вопросах восстановления жилья и выплате компенсаций в приграничных регионах, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин отметил, что ряд тем особенно волнует граждан на приграничных территориях, в частности, восстановление жилья, социальных и транспортных объектов, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что важна поддержка переселенцев, которые были вынуждены покинуть свои дома и сейчас проживают во временных пунктах размещения, у родственников или арендуют жилье.

    Президент обратил внимание правительства на необходимость обеспечить выплаты компенсаций за утраченное имущество, а также поддержать тех, кто потерял жилье из-за происходящих событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители приграничных населенных пунктов Курской области с утраченным имуществом получили ежемесячные выплаты по 65 тыс. рублей, сумма составила 7,3 млрд рублей.

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    22 мая 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин отметил высокий риск и трудности в работе космонавтов

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии в Кремле отметил, что труд космонавтов связан с передовыми исследованиями, риском и серьезными испытаниями.

    Глава государства отметил, что новые награды отражают уважение к мирному сознанию и вкладу в активную жизнь страны, передает ТАСС.

    В числе награжденных оказался Николай Харитонов – депутат Государственной думы, внесший значительный вклад в развитие сельского хозяйства, регионов и других отраслей.

    Путин добавил, что Ринат Галеев, руководитель предприятия по производству высокотехнологичных систем радиосвязи, также был удостоен звания Героя Труда России за достижения в отрасли.

    Особое внимание президент уделил почетному президенту Олимпийского комитета России Виталию Смирнову, который стал Героем Труда за вклад в развитие профессионального спорта и продвижение олимпийских идеалов.

    Ранее президент вручил золотые звезды Героев России космонавтам Константину Борисову, Александру Гребенкину и Николаю Чубу.

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    23 мая 2025, 12:37 • Новости дня
    Путин поручил подготовить предложения по ипотеке для семей с детьми до 14 лет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин направил правительству задание представить новые меры по поддержке семей с детьми до 14 лет в сфере ипотечного кредитования.

    Правительство России должно разработать предложения по предоставлению льготной ипотеки семьям, в которых воспитываются дети до 14 лет, а также семьям участников специальной военной операции, говорится в поручении президента, опубликованном на сайте Кремля. Соответствующее поручение Владимир Путин дал по итогам заседания президиума Госсовета, посвященного развитию инфраструктуры для жизни.

    В документе отмечается: «Правительству Российской Федерации представить предложения, касающиеся предоставления семьям, имеющим детей в возрасте до 14 лет включительно, и семьям участников специальной военной операции ипотечного жилищного кредита (займа) в рамках льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что минимальные ставки по ипотеке поддерживают строительную отрасль и способствуют сохранению рабочих мест в компаниях сектора.

    Объем выдачи ипотечных кредитов в России с начала 2025 года по 7 мая снизился на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 224 тыс. кредитов.

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