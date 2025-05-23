Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.3 комментария
Политолог Корякин: Восстановление приграничья – общенациональное дело России
Возвращение полноценной жизни в приграничные регионы – наше общенациональное дело. Поэтому к нему будут привлечены все основные российские ведомства, включая Минстрой, Минобороны и МВД, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Корякин. Ранее президент Владимир Путин поручил ведомствам разработать программу восстановления областей, пострадавших от действий ВСУ.
«Президент обозначил необходимость создания буферной зоны вдоль российской границы. Это обеспечит безопасность восстановления регионов, нормализации жизни и дальнейшее социально-экономическое развитие», – отметил Станислав Корякин, член Общественной палаты России, автор Telegram-канала «Смыслы и стратегии».
По его словам, крайне важно, что к работе будут привлечены «сразу несколько федеральных ведомств». «Как и в случае с восстановлением новых регионов, возвращение приграничных областей к нормальной жизни – общенациональное дело. Нет никаких сомнений в том, что все будет отстроено и отремонтировано. Фокус должен быть сделан на координации усилий различных структур», – подчеркнул политконсультант.
Среди других важных тем совещания эксперт отметил развитие туризма. «Я сам люблю поездить на машине по России, поэтому рад вниманию властей к туристической сфере», – продолжил собеседник. Он указал: уже сейчас в российских регионах ведется масштабная работа по строительству новых дорог, в том числе платных.
«Появляется соответствующая инфраструктура, гостиницы, дополнительные сервисы. Поручения президента призваны реализовать огромный потенциал России в этой отрасли. Однако тут важно и участие предпринимателей. Качество сервиса и его разнообразие – это их прерогатива», – заметил спикер.
«Также принципиальное значение имеет, конечно же, рост детского турпотока и возведение соответствующей системы мест отдыха по всей страны. Это является продолжением воспитательной и духовно-просветительской политики государства – одного из важнейших направлений работы всех органов власти», – резюмировал он.
В четверг президент Владимир Путин в формате видеоконференции провел совещание с членами правительства. Главными вопросами были восстановление жилья, социальных, транспортных объектов в Курской, Белгородской и Брянской областях, а также выплата компенсаций за утраченное имущество и поддержка переселенцев, сообщает Кремль.
«Отдельная тема, важнейшая для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, – это разминирование территории, где шли боевые действия, ликвидация неразорвавшихся снарядов, мин, схронов с оружием, оставленных боевиками», – указал президент.
Он поручил Минэкономразвития и администрации президента подготовить в максимально короткие сроки программу комплексного восстановления пострадавших районов всех трех областей. «Эта программа должна быть обеспечена необходимыми финансовыми, материальными ресурсами, задействована дополнительная техника, специалисты, в том числе из других субъектов федерации», – указал Путин.
К разработке и реализации программы привлекут Минобороны, МВД, МЧС, Минстроя, министерств транспорта, энергетики, цифрового развития и связи, Минздрава, Министерства просвещения и другие ведомства.
Другой важной темой совещания стала индустрия отдыха. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, внутренний туризм в России динамично развивается – за прошлый год число поездок по стране превысило 90 млн, увеличившись почти 8%, а к 2030 году должно достичь 140 млн.
Он отметил, что самыми популярными направлениями остаются Краснодарский край, Крым, Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. «На основании данных Минэкономразвития Минтранс повышает транспортную доступность курортов, включая организацию сейчас набирающих популярность мультимодальных перевозок», – продолжил он.
Отдельно замглавы правительства остановился на организации детского летнего отдыха. По его словам, в конце апреля кабмин провел всероссийские антитеррористические учения при участии профильных ведомств. По его словам, летом в России будет работать более 40 тыс. детских лагерей, где смогут отдохнуть около 6 млн ребят, из которых 175 тыс. – дети участников СВО.
«Ежегодный объем финансирования программы модернизации инфраструктуры детских лагерей увеличен с этого года до 3 млрд рублей. Это позволит создать дополнительно более трех тысяч новых мест каждый год. Всего из бюджетов всех уровней на летнюю детскую оздоровительную кампанию выделено порядка 85 млрд рублей», – детализировал он.
Чернышенко отметил, что воспитательная работа с детьми основана на сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей, которые приведены в президентском указе №809.
«Важная дата в этом году – столетний юбилей отмечает международный детский центр «Артек». В праздничные смены туда приедут самые активные и талантливые ребята из 89 регионов и из 32 стран», – сказал вице-премьер, добавив, что в Бердянске открыт филиал «Артека» – «Красная гвоздика».
«На особом контроле также отдых состоящих на профилактическом учете детей. «Движение первых» реализует новую воспитательную программу для таких подростков», – резюмировал Чернышенко.