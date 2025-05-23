Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.3 комментария
Для обвиняемого в подрыве ж/д путей под Рязанью запросили 30 лет колонии
Обвинение запросило 30 лет заключения для гражданина России и Италии Руслана Сидики, обвиняемого в подрыве железнодорожных путей возле Рязани, сообщил его адвокат Игорь Поповский.
Рассмотрение дела проходит во Втором Западном окружном военном суде, Сидики обвиняется в подрыве ж/д путей и атаке на военный аэродром Дягилево, передает ТАСС.
Поповский пояснил, что гособвинение попросило назначить Сидики 30 лет лишения свободы, из которых 10 лет он должен провести в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима.
Адвокат отметил, что наряду с этим крупнейшие компании-перевозчики, в том числе представители РЖД, обратились в суд с иском на сумму около 60 млн рублей.
Следствие по делу Сидики завершили еще в начале апреля.