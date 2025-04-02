Дело о подрыве ж/д под Рязанью поступило в военный суд

Уголовное дело Руслана Сидики о подрыве ж/д под Рязанью передали в суд

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», уголовное дело Руслана Сидики, обвиняемого в совершении теракта на железной дороге под Рязанью, передано в суд для рассмотрения по существу. Заседания пройдут в Рязани в выездном формате, сообщил адвокат Игорь Поповский.

Руслан Сидики, гражданин России и Италии, находится под стражей с 2023 года. Ему предъявлены обвинения в прохождении обучения для террористической деятельности и совершении нескольких терактов в составе группы лиц. В частности, под его руководством произошло подрывание самодельного взрывного устройства, из-за чего с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда.

Следователи установили, что Сидики был завербован украинской разведкой и прошел подготовку в Латвии. В ходе обысков у него обнаружены компоненты для взрывных устройств и доказательства его преступной деятельности. Он также признался в причастности к атаке на военный аэродром «Дягилево».

Следствие утверждает, что Сидики рассчитывал получить вознаграждение в размере 15 тыс. долларов от украинских спецслужб за свои действия, однако средства ему не были выплачены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи завершили расследование дела против Руслана Сидики, обвиняемого в теракте на железнодорожных путях и атаке на аэродром Дягилево под Рязанью. В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ задержали россиянина с немецким паспортом, который готовил подрыв железнодорожных путей за вознаграждение от украинских спецслужб. Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью Руслан Сидики отрицает, что собирался участвовать в специальной военной операции.