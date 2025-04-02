  • Новость часаПВО Западной группировки сбили восемь дронов ВСУ за сутки
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    Бербок потребовала от США провести сделку с Украиной по законам ЕС
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект никогда не заменит учителя

    Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.

    27 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский меняет Украину на свою жизнь

    Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.

    8 комментариев
    2 апреля 2025, 03:38 • Новости дня

    Дело о подрыве ж/д под Рязанью поступило в военный суд

    Уголовное дело Руслана Сидики о подрыве ж/д под Рязанью передали в суд

    Tекст: Денис Тельманов

    Уголовное дело Руслана Сидики, которому вменяют подрыв железной дороги под Рязанью, передано во Второй западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, и заседания будут выездными в Рязани.

    Как передает РИА «Новости», уголовное дело Руслана Сидики, обвиняемого в совершении теракта на железной дороге под Рязанью, передано в суд для рассмотрения по существу. Заседания пройдут в Рязани в выездном формате, сообщил адвокат Игорь Поповский.

    Руслан Сидики, гражданин России и Италии, находится под стражей с 2023 года. Ему предъявлены обвинения в прохождении обучения для террористической деятельности и совершении нескольких терактов в составе группы лиц. В частности, под его руководством произошло подрывание самодельного взрывного устройства, из-за чего с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда.

    Следователи установили, что Сидики был завербован украинской разведкой и прошел подготовку в Латвии. В ходе обысков у него обнаружены компоненты для взрывных устройств и доказательства его преступной деятельности. Он также признался в причастности к атаке на военный аэродром «Дягилево».

    Следствие утверждает, что Сидики рассчитывал получить вознаграждение в размере 15 тыс. долларов от украинских спецслужб за свои действия, однако средства ему не были выплачены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи завершили расследование дела против Руслана Сидики, обвиняемого в теракте на железнодорожных путях и атаке на аэродром Дягилево под Рязанью. В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ задержали россиянина с немецким паспортом, который готовил подрыв железнодорожных путей за вознаграждение от украинских спецслужб. Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью Руслан Сидики отрицает, что собирался участвовать в специальной военной операции.

    1 апреля 2025, 12:39 • Новости дня
    Российские войска освободили Разлив в ДНР
    Российские войска освободили Разлив в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» в результате решительных действий освободили пункт Разлив в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны около Богатыря, Ялты, Запорожья и Зеленого Поля ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили более 150 военнослужащих, танк и два орудия полевой артиллерии.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, пехотной и егерской бригад ВСУ возле Гришино, Шевченко, Красноармейска, Новосергеевки и Димитрова ДНР, отчитались в Минобороны.

    При этом потери украинских вооруженных формирований составили более 430 военнослужащих, танк, пять бронемашин и пять орудий полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения группировки «Днепр» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад теробороны рядом с Приднепровским, Ивановкой и Антоновкой Херсонской области.

    Уничтожено до 75 военнослужащих, танк, артиллерийское орудие, станция РЭБ и два склада с боеприпасами.

    А подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады специального назначения у Северска, Николаевки, Плещеевки, Катериновки и Новооленовки ДНР.

    Противник потерял до 255 боевиков, два американских бронетранспортера М113, две бронемашины, три пикапа и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

    В минувшие выходные российские войска освободили Запорожье в ДНР и Веселовку в Сумской области, также они освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области.

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    1 апреля 2025, 22:16 • Новости дня
    Fox News: США обсуждают запрет прохода по Балтийскому морю судов с нефтью из России

    Fox News: США готовятся ввести агрессивные санкции против «теневого флота»

    Fox News: США обсуждают запрет прохода по Балтийскому морю судов с нефтью из России
    @ Jens Buttner/dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    США планируют ввести агрессивные санкции против российских перевозчиков нефти, включая ограничения для «теневого флота», с целью усиления давления на Москву.

    США рассматривают возможность введения агрессивных санкций против судов, перевозящих российскую нефть, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журналиста Fox News Джэки Хейнрич. Она утверждает, что в Вашингтоне обсуждают меры, которые могут затронуть российский «теневой флот».

    Согласно Хейнрич, администрация США оценивает эффективность текущих антироссийских санкций на уровне три из десяти. В числе новых мер обсуждается запрет на проход по Балтийскому морю для судов, перевозящих нефть из России.

    В России неоднократно заявляли, что способны выдержать санкционное давление Запада. Москва подчеркивает, что санкции не достигли своих целей, в западных странах также признавали их неэффективность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дональд Трамп пригрозил России самыми жесткими санкциями против ее нефти.

    Коментарии (29)
    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    1 апреля 2025, 13:15 • Новости дня
    ВСУ перебросили четыре бригады для удержания Красноармейска

    ВСУ перебросили бригады с курского направления для удержания Красноармейска

    ВСУ перебросили четыре бригады для удержания Красноармейска
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские силы перебросили четыре бригады с курского направления для попытки удержать стратегически важный Красноармейск (украинское название – Покровск), отбить Селидово и Курахово, сообщили силовые структуры.

    Силовые структуры сообщили, что Вооруженные силы Украины перебросили четыре штурмовые бригады с курского направления с задачей удержать Покровск (Красноармейск) и отбить Селидово и Курахово, передает РИА «Новости».

    Источник в силовых структурах уточнил, что целью этих действий является попытка захвата ключевых транспортных узлов на данном участке фронта.

    Красноармейск считается важной стратегической точкой для украинских сил на участке фронта в Донецкой народной республике. Этот город является частью оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», через которую снабжались гарнизоны ВСУ в Авдеевке и населенные пункты западнее.

    Согласно данным силовых структур, Красноармейск и Изюм играют ключевую роль в поддержании контроля над северо-западной частью региона, которая пока остается под контролем Киева.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские военные ведут боевые действия уже в окрестностях Красноармейска, но противник продолжает попытки контратаковать.

    Российские вооруженные силы окружили Красноармейск, который является важным логистическим хабом для украинской армии.

    Украинское командование перебрасывает к городу дополнительные силы, прошедшие обучение в Европе.

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    1 апреля 2025, 07:15 • Новости дня
    Российский танкист захватил в плен боевика ВСУ после рукопашной схватки

    Tекст: Александра Юдина

    Механик-водитель Т-80БВМ с позывным «Макс» захватил в плен боевика ВСУ, применив навыки вольной борьбы, после того как танк наехал на мину в районе Скудного, сообщает Минобороны.

    По данным ведомства, механик-водитель танка Т-80БВМ с позывным «Макс» из 5-й гвардейской танковой бригады 36-й общевойсковой армии российской группировки «Восток» захватил в плен боевика ВСУ в зоне СВО, передает РИА «Новости».

    Экипаж танка выполнял задачи по освобождению населенного пункта Скудное в ДНР, когда их машина наехала на мину. Танкисты были вынуждены покинуть машину и укрыться в лесополосе.

    По информации Минобороны, Макс направился к полуразрушенному зданию, чтобы уточнить маршрут отхода.

    В здании он столкнулся с вооруженным наблюдателем ВСУ, который, по приказу командования, должен был решить ситуацию самостоятельно. Однако автомат противника заклинило, и Макс воспользовался моментом.

    Бросив кирпич, чтобы отвлечь внимание, Макс вступил в рукопашную схватку с противником. Благодаря навыкам вольной борьбы, он смог обезвредить и захватить боевика, который впоследствии был доставлен в расположение российских войск. Макс отметил, что дал слово пленному, что его не тронут, и сдержал его.

    До мобилизации Макс работал горняком в Якутии и считает, что опыт работы в шахте помог ему сохранять спокойствие в экстремальных ситуациях.

    Напомним, якутский боец Андрей Григорьев, известный под позывным «Тута», рассказал, как украинские военные ошибочно посчитали его погибшим после ножевого боя и многочисленных атак с использованием дронов и оставили на поле боя, позднее бойца спасли российские военные.

    Военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток», который победил в рукопашной схватке украинского бойца, рассказал о бое, происходившем осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Соперник Григорьева попросил не добивать его и дать уйти самому.

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    1 апреля 2025, 08:20 • Новости дня
    Российские войска укрепились в харьковской Кондрашовке
    Российские войска укрепились в харьковской Кондрашовке
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска укрепились в Кондрашовке в Харьковской области и ведут бои за Петропавловку и Степовую Новоселку, выбивая противника с северных окраин, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские войска закрепились в населенном пункте Кондрашовка в Харьковской области, передает РИА «Новости». Марочко заявил, что силы продолжают выбивать противника с северных окраин. По его словам, в регионе также ведутся бои за населенные пункты Петропавловка и Степовая Новоселка.

    Марочко подчеркнул, что российские войска нанесли огневое поражение украинским силам в Колесниковке и вернули ранее утраченные позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Надеждинку, Новоселку и Новоочеретоватое в Донецкой народной республике. Также сообщалось, что российские системы радиоэлектронной борьбы мешают артиллерии Вооруженных сил Украины в районе Белогоровки. Украинские войска начали оперативное возведение укреплений за пределами Константинополя в Донецкой народной республике.

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    1 апреля 2025, 14:28 • Новости дня
    ВСУ предприняли две неудачные контратаки в Курском приграничье
    ВСУ предприняли две неудачные контратаки в Курском приграничье
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни. Отражены две контратаки противника.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Басовки, Беловод, Варачино, Владимировки, Водолаг, Журавки, Запселья, Локни, Мирополья, Могрицы, Новой Сечи, Садков, Шалыгино, Юнаковки и Яблоновки Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, четыре бронемашины, квадроцикл и два пункта управления БПЛА.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 71 тыс. военнослужащих, 403 танка, 329 боевых машин пехоты, 293 бронетранспортера, 2242 бронемашины, 2583 автомобиля, 592 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Ранее во вторник сообщалось, что ВС России поразили три соединения Украины на Белгородском направлении.

    Накануне сообщалось, что ВСУ стали сдавать позиции в селе Гуево в Курской области.

    В конце марта потери ВСУ в Курской области превысили 71 тыс. человек.

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    2 апреля 2025, 01:36 • Новости дня
    85 жителей эвакуировали из дома в Таганроге после атаки БПЛА

    Атака БПЛА на Таганрог повредила два дома, эвакуированы 85 жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    Из многоэтажного дома в Таганроге на улице Лизы Чайкиной эвакуировали 85 человек после атаки БПЛА, которая привела к повреждению здания.

    В результате атаки БПЛА на Таганрог в Ростовской области были повреждены два многоквартирных дома. Повреждения получил дом на улице Лизы Чайкиной, где произошло возгорание, которое удалось быстро потушить. 

    Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из дома эвакуированы 85 жителей. Дом остался подключенным к коммуникациям, и несущие конструкции, по оценке специалистов, не пострадали. После завершения работы саперов жильцам разрешат вернуться в свои квартиры.

    Городская комиссия утром начнет обследование зданий и оценку нанесенного ущерба. Светлана Камбулова, глава Таганрога, отметила, что введен режим чрезвычайной ситуации, и пострадавшим жителям будет оказана необходимая помощь.

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    1 апреля 2025, 22:43 • Новости дня
    Депутат Рады предсказал гражданскую войну на Украине

    Александр Дубинский предположил гражданскую войну и распад Украины после конфликта

    Tекст: Денис Тельманов

    Оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил о вероятности гражданской войны и распада Украины после завершения конфликта с Россией, если не будет найден проект, противопоставляющий страну внешнему врагу.

    Как передает ТАСС, депутат Верховной рады Александр Дубинский высказал мнение о том, что после завершения конфликта с Россией Украина может оказаться на пороге гражданской войны и распада. Политик считает, что без проекта, направленного против внешнего врага, страна может столкнуться с внутренними противоречиями и определением доминирующей идеи через гражданскую войну.

    В своем телеграм-канале Дубинский написал: «Ставится вопрос о том, что делать с национальными ценностями и ориентирами внутри, если нет проекта анти-Россия? Переход от внешнего врага к внутреннему. То есть определение доминирующей идеи путем гражданской войны».

    Кроме этого, депутат считает, что в случае военного поражения возможно разделение страны. Еще одним вариантом развития событий он назвал «очищение» Украины через проведение аналога Нюрнбергского трибунала. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что переговоры о разделе украинской территории уже ведутся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия серьезно отнеслась к моделям и решениям, предложенным США по ситуации на Украине, но имеет собственные приоритеты и подходы в этой теме заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Подполье сообщило о поражении штаба ВСУ и складов БПЛА в Киевской области.

    В Киевской области удары пришлись по военной базе в Василькове и складам с беспилотниками в Глевахе, вызвав серьезную детонацию, а также, предположительно, по штабу ВСУ в Вышгородском районе, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

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    1 апреля 2025, 06:58 • Новости дня
    Каллас заявила об обязательном участии Европы и Киева в мирных переговорах
    Каллас заявила об обязательном участии Европы и Киева в мирных переговорах
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мирный процесс на Украине окажет влияние на безопасность Европы, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, подчеркнув важность участия Европы и Украины в переговорах.

    «В мирном процессе нет ничего об Украине без Украины, но так нет ничего и о Европе без Европы», – приводит слова Каллас РИА «Новости» со ссылкой на Mundo.

    Каллас сделала акцент на том, что любой мирный процесс, связанный с Украиной, неизбежно отразится на европейской безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал. План Каллас по срочному выделению на военную помощь Украине 40 млрд долларов провалился.

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    1 апреля 2025, 08:57 • Новости дня
    Российские войска приблизились к позициям ВСУ в Днепропетровской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска сократили расстояние до украинских позиций в районе Красноармейска, к юго-западу от которого они подошли почти вплотную, что позволило им разрезать оборону ВСУ в Днепропетровской области.

    Российские войска смогли сократить расстояние до позиций Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области, сообщает ТАСС. По данным российских силовых структур, подразделения ВС России подошли практически вплотную к украинским позициям в районе Красноармейска.

    Кроме того, в силовых структурах отметили активность российских войск в районе населенных пунктов Орехово и Котляровка. Там российские военные разрезают оборону противника, что способствует их продвижению и закреплению на новых позициях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска начали оперативно возводить укрепления за пределами Константинополя в Донецкой народной республике. Российские войска освободили Надеждинку, Новоселку и Новоочеретоватое в ДНР. Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мешают артиллерии Вооруженных сил Украины в районе Белогоровки.

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    1 апреля 2025, 06:30 • Новости дня
    Штурмовики окружили и пленили пятерых бойцов ВСУ в Запорожье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовики группировки «Центр» окружили и пленили пятерых бойцов ВСУ в районе Запорожья в ДНР, благодаря скоординированным действиям пехоты и поддержке с воздуха в виде ударных дронов.

    Как передает РИА «Новости», штурмовики группировки «Центр» успешно завершили операцию по освобождению Запорожья в ДНР, пленив группу военнослужащих ВСУ. Бойцы из 428 мотострелкового полка 90 танковой дивизии окружили пять бойцов противника и вынудили их сдаться. Стрелок Артем рассказал, что после того как диверсионная группа ВСУ оказалась в окружении, бойцы заняли позиции и подошли к дому, где находился враг.

    Командир взвода Артур отметил, что подход к дому был затруднен из-за открытой дистанции в 200 метров. Однако благодаря поддержке БПЛА и координации действий, штурмовые группы смогли занять позиции вокруг дома. Артем добавил, что, несмотря на начальный беспорядочный огонь со стороны ВСУ, пленные вскоре выбросили оружие и сдались.

    На кадрах, предоставленных Минобороны РФ, запечатлены пленные из 153-й бригады ВСУ, мобилизованные через ТЦК. В министерстве подчеркнули, что успех операции был обеспечен благодаря постоянному контролю с воздуха, взаимодействию с артиллерией и авиацией, а также мощной поддержке со стороны дронов-камикадзе и разведчиков. Подразделения штурмовиков заходили малыми группами, используя укрытия и обходя замаскированные позиции противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска завершили освобождение населенного пункта Запорожье в Донецкой народной республике, в то время как подразделения группировки войск наносят удары по ВСУ в различных регионах, включая Харьковскую и Сумскую области, и наносятз начительные потери противнику.

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    1 апреля 2025, 09:53 • Новости дня
    Силовики сообщили о группах ВСУ из бывших заключенных в Гуево

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе села Гуево Курской области обнаружены группы украинских военнослужащих, состоящие из бывших заключенных, которые действуют в окрестных лесных массивах.

    В районе села Гуево Курской области действуют группы ВСУ, состоящие из бывших заключенных, передает ТАСС. Российские силовики сообщили, что бойцы группировки «Север» сосредоточили усилия на уничтожении этих групп в лесных массивах.

    Силовики также сообщили, что российские военные отбили контратаку ВСУ в районе Басовки на сумском направлении. Противник попытался осуществить высадку штурмовых групп на двух бронемашинах, но все штурмовики были уничтожены, одна машина уничтожена, а другой нанесено поражение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Также сообщалось, что украинские военные не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за собственных мин, установленных для защиты позиций от российских сил.

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    1 апреля 2025, 13:45 • Новости дня
    ВСУ не смогли прорвать оборону на Красноармейском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска успешно отразили атаки ВСУ на Красноармейском направлении, где велись ожесточенные бои, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».

    По его словам, российские войска успешно отразили попытки украинских Вооруженных сил устранить выступ на Красноармейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР), передает ТАСС. Кимаковский добавил, что тяжелые бои продолжаются на Красноармейском направлении, где происходят встречные столкновения с противником.

    Он подчеркнул, что российские войска продемонстрировали «очень отважное» сопротивление в районе Красноармейска, что позволило не только удержать позиции, но и добиться успехов южнее этого выступа, в Новоалексеевке. Там российские силы не только освободили территорию, но и серьезно контролируют противника, выбивая его из нескольких опорных пунктов.

    Кроме того, советник отметил улучшения в выравнивании линии фронта между Димитровым и Дзержинском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска начали оперативно возводить укрепления за пределами Константинополя в Донецкой народной республике. Российские войска освободили Надеждинку, Новоселку и Новоочеретоватое в ДНР. Российские РЭБ мешают артиллерии ВСУ в районе Белогоровки.

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    1 апреля 2025, 09:42 • Новости дня
    В Запорожской области поражены позиции ВСУ и база с БПЛА

    Tекст: Мария Иванова

    В Запорожской области в результате авиационных и артиллерийских ударов поражены тренировочный полигон, позиции ВСУ и ангары с БПЛА, что привело к большому числу погибших и раненых.

    В Запорожской области были нанесены удары по позициям ВСУ. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что авиационные удары были нанесены по селу Новодаровка на границе с ДНР, где находился пункт временной дислокации украинских войск. Также там проводилась ротация, передает РИА «Новости». В результате атак, по его словам, около 30 человек погибли, много раненых.

    В селе Щербаки, по информации подполья, были применены системы РСЗО, накрывшие район, который военные используют как тренировочный полигон для штурмовых действий.

    В городе Гуляйполе удары артиллерии нанесли ущерб позициям ВСУ и ангарам с техникой. Отмечается, что атаки пришлись на позиции на окраине в лесопосадке и ангары на юго-восточной окраине города.

    В селе Малая Токмачка артиллерийский удар был направлен на ангары у железной дороги, где, по данным местного сопротивления, украинские военные собирали и хранили беспилотные летательные аппараты разных типов.

    Накануне удары пришлись по военной базе в Василькове и складам с беспилотниками в Глевахе в Киевской области, вызвав серьезную детонацию, а также, предположительно, по штабу ВСУ в Вышгородском районе, сообщиал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Кроме того, в тот же день в результате удара была поражена авиабаза в Полтавской области, откуда вылетают самолеты ВСУ для атак на Курскую область и приграничные территории.

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    1 апреля 2025, 09:25 • Новости дня
    ВС России расширили наступление на сватовско-кременском участке

    ВС России разделили направления ударов в ДНР на сватовско-кременском участке

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска расширили наступление на участке Катериновка – Новое – Зеленая Долина после перегруппировки и закрепления у Ивановки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские вооруженные силы продолжают наступательные действия на сватовско-кременском участке, разделив направление ударов на три части после успешного завершения операций в районе Ивановки. По словам военного эксперта Андрея Марочко, российские войска начали продвижение в направлениях Катериновки, Нового и Зеленой Долины, расширив фронт на пять километров, передает РИА «Новости».

    Марочко отметил, что в районе населенного пункта Новое российская армия смогла за последние несколько суток продвинуться вглубь обороны противника на один километр, передает ТАСС.

    Марочко сообщил, что российские войска укрепились в Кондрашовке в Харьковской области и ведут бои за Петропавловку и Степовую Новоселку.

    Напомним, российские войска освободили Надеждинку, Новоселку и Новоочеретоватое в Донецкой народной республике.

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