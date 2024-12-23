Завершено расследование теракта на ж/д путях под Рязанью

Расследование против Руслана Сидики завершено, обвинение почти не изменилось

Tекст: Денис Тельманов

Следствие завершило расследование уголовного дела против Руслана Сидики, гражданина России и Италии, обвиняемого в атаке на военный аэродром Дягилево и подрыве железнодорожных путей под Рязанью, сообщает ТАСС. По данным агентства, обвинение в окончательной редакции почти не изменилось, а сам Сидики частично признал вину.

По данным правоохранительных органов, материалы дела содержат около 40 томов. Фигурант частично признал вину в совершении атак, но отверг обвинения в прохождении обучения терроризму. Сидики отметил, что он обладал необходимыми навыками задолго до ареста благодаря интересу к электронике и коптерам, и утверждал, что способен самостоятельно изготовить взрывное устройство.

Адвокат Сидики подтвердил завершение расследования, но отказался от комментариев. Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции, и в ближайшее время Сидики начнет ознакомление с материалами дела вместе со своим защитником.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд признал законным продление срока ареста Руслану Сидики, обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью по заданию украинских спецслужб. Руслан Сидики отрицает, что собирался уйти на СВО, как сообщил его адвокат Игорь Поповский. Газета также сообщала, что россиянин Александр Димитренко был приговорен к 22,5 года колонии за попытку подрыва железнодорожных путей в Воронежской области по заданию ГУР МОУ.