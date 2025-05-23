Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.3 комментария
Лавров заявил об опасности курса на милитаризацию Европы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что курс стран Европы на милитаризацию официально определен как приоритетное направление на ближайшие годы.
Провозглашение милитаризации Европы магистральной задачей стало главной темой выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова, пишет ТАСС. По его словам, этот стратегический выбор европейских государств на ближайшие годы несет серьезную угрозу безопасности.
«Милитаризация Европы провозглашена как одна из магистральных задач на вторую половину десятилетия. Это очень опасная тенденция», – заявил Лавров на конференции высокого уровня по вопросам исторических южнорусских земель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза утвердили инвестиционный план SAFE на 150 млрд евро для укрепления военного потенциала и самостоятельности оборонной промышленности Европы. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе достигли договоренности о реализации плана милитаризации Европы на 800 млрд евро. Дональд Туск призвал Европу выиграть гонку вооружений у России.