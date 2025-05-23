Вяльбе заявила о блокировке допуска россиян европейским лобби

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российских спортсменов по-прежнему не допускают к международным стартам в зимних видах спорта из-за активной позиции европейских стран, передает ТАСС.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что на решение сильно влияет так называемое европейское лобби. «В зимних все гораздо сложнее, особенно в лыжах и в биатлоне, где скандинавское, европейское лобби. Один, может быть, очень хочет, но что он может сделать?» – процитировала Вяльбе.

По ее словам, ситуация отличается от летних видов спорта, где среди участников много азиатских и африканских стран, а значит, влияние европейских государств значительно меньше. Она подчеркнула, что в зимних дисциплинах именно европейские представители определяют большинство решений.

На данный момент только Международный союз конькобежцев и Международная федерация ски-альпинизма разрешили выступать спортсменам из России и Белоруссии. В то же время Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), а также Международный союз биатлонистов (IBU) продолжают отстранять российских и белорусских атлетов с марта 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Елена Вяльбе заявила, что норвежский лыжник Йоханнес Клебо не смог бы добиться триумфа на чемпионате мира при участии россиян. Президент FIS Йохан Элиаш поддержал допуск российских и белорусских лыжников к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Российские лыжники смогут выступить на Олимпиаде 2026 года при условии возвращения квот, замороженных из-за санкций после начала спецоперации на Украине.