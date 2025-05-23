Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.5 комментариев
ФАС не увидела оснований для запрета экспорта дизельного топлива
На фоне стабильных цен и достаточных запасов для летнего сезона в запрете на экспорт дизельного топлива нет необходимости, сообщил замглавы Федеральной антимонопольной службы России Виталий Королев.
«Ситуация на розничном топливном рынке стабильная, (цены) сейчас изменяются ниже инфляции», – приводит слова Королева ТАСС.
Он подчеркнул, что имеется «достаточно объемов для удовлетворения спроса» летом.
Королев уточнил, что ценовая ситуация по дизелю также остается стабильной, поэтому необходимость в ограничении экспорта отсутствует.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале российское правительство продлило запрет на экспорт бензина до 31 августа, чтобы стабилизировать внутренний топливный рынок и поддержать экономику нефтепереработки.